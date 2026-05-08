  • Astro Tips Astrological Reasons Why You Should Not Wear New Clothes Immediately After Buying Them

Astro Tips: नवीन कपडे खरेदी केल्यानंतर लगेच का घालू नयेत? काय आहेत ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

आपण नवीन कपडे खरेदी करतो मात्र ते परिधान करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आरोग्याच्या कारणास्तव, ते न धुता घालणे टाळा. धार्मिक श्रद्धेनुसार ते देवाला अर्पण केले जातात. नवीन कपडे कधी परिधान करणे शुभ असते.

Updated On: May 08, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • नवीन कपडे खरेदी केल्यानंतर लगेच का घालू नयेत
  • नवीन कपडे धुतल्यानंतर का परिधान करावे
  • काय आहेत ज्योतिषशास्त्रीय कारणे
 

 

आजच्या आधुनिक जीवनात लोकांना नवीन कपडे खरेदी करून ते लगेच घालायला आवडतात. आजकाल फॅशन आणि सध्याच्या ट्रेंड्सचे अनुसरण करणे सामान्य आहे, परंतु पारंपरिक समजुती आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवीन कपडे घालण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. असे मानले जाते की कपडे हे केवळ कपडे नसून, त्यांच्यात अनेक लोकांचा स्पर्श आणि अनेक परिस्थितींची ऊर्जा सामावलेली असते.

पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे नवीन कपडे न धुता कधीही घालू नयेत. बाजारात मिळणारे कपडे उत्पादन, पॅकेजिंग आणि वाहतुकीच्या अनेक टप्प्यांमधून जातात. या प्रक्रियेदरम्यान, त्यांच्यावर धूळ, रसायने किंवा इतर अशुद्धींचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी ते घालण्यापूर्वी धुणे आवश्यक आहे.

आरोग्याच्या बाबतीत

ही केवळ एक धार्मिक श्रद्धा नाही, तर आरोग्याच्या दृष्टीनेही एक अत्यंत महत्त्वाचा विचार आहे. अनेक लोक दुकानांमध्ये मांडलेले कपडे घालून पाहतात. न धुतलेल्या कपड्यांमुळे त्वचेची अॅलर्जी किंवा जंतुसंसर्ग होऊ शकतो, त्यामुळे त्वचा चांगली ठेवण्यासाठी स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे.

धार्मिक कारण

नवीन कपडे परिधान करण्यापूर्वी ते देवाला अर्पण करणे ही एक धार्मिक परंपरा आहे. हे केवळ श्रद्धेचे प्रतीक नाही, तर यामुळे कपड्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा संचारते असाही विश्वास आहे. काही लोक तर याहूनही पुढे जाऊन, कपड्यांना अधिक शुद्ध करण्यासाठी त्यांच्या एका कोपऱ्याला हळदीचा किंवा चंदनाचा टिळा लावतात.

ज्योतिषशास्त्र काय सांगते

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवीन सुरुवातीच्या दिवसांना आणि वेळेला विशेष महत्त्व आहे. आख्यायिकेनुसार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार हे नवीन कपडे घालण्यासाठी सर्वात शुभ दिवस मानले जातात. असे मानले जाते की या दिवशी नवीन कपडे घातल्याने सकारात्मक परिणाम मिळतात.

नवीन कपडे कोणत्या दिवशी परिधान करू नये

ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार आणि शनिवारी नवीन कपडे घालणे टाळावे. हे दिवस ग्रहांच्या स्थिती आणि प्रभावानुसार ठरवले जातात. मंगळ आणि शनीच्या प्रभावाखालील दिवसांऐवजी शुभ दिवस निवडणे हे समृद्धीचे लक्षण मानले जाते.

नवीन कपडे धुणे शक्य नसल्यास

जर काही कारणास्तव नवीन कपडे धुणे शक्य नसेल, तर त्यावर एक सोपा उपाय आहे: त्यावर थोडे गंगाजल किंवा स्वच्छ पाणी शिंपडा. पाणी हे शुद्धतेचे प्रतीक मानले जाते. या लहानशा कृतीमुळे कपड्यांमधील कोणतीही नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते, असा विश्वास आहे. थोडक्यात, नवीन कपडे घालणे ही केवळ फॅशनची बाब नाही. ही परंपरा, आरोग्य आणि मनःशांती यांचा एक सुंदर संगम आहे. असे मानले जाते की दैनंदिन जीवनात अशी छोटी पावले उचलल्याने केवळ नकारात्मकता दूर होत नाही, तर सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वासही वाढतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन कपडे खरेदी केल्यानंतर लगेच घालू नयेत असे का म्हटले जाते?

    Ans: काही धार्मिक आणि ज्योतिषीय मान्यतानुसार नवीन वस्त्रांमध्ये बाहेरील ऊर्जा किंवा नकारात्मक स्पंदने असू शकतात. त्यामुळे ते प्रथम स्वच्छ करून नंतर परिधान करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: नवीन कपडे घालण्यासाठी कोणते दिवस शुभ मानले जातात?

    Ans: बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार हे दिवस नवीन कपडे परिधान करण्यासाठी शुभ मानले जातात.

  • Que: नवीन कपडे प्रथम धुवूनच का घालावेत?

    Ans: वैज्ञानिकदृष्ट्या कपड्यांवर रसायने, धूळ किंवा जीवाणू असू शकतात. त्यामुळे ते धुवून वापरणे आरोग्यासाठीही चांगले मानले जाते.

Published On: May 08, 2026 | 03:40 PM

