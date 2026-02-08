‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात टीम इंडियाची सुरुवात अपेक्षेनुसार नव्हती. भारतीय संघाने त्यांच्या पहिल्याच विश्वचषक सामन्यात मोठा विजय मिळवला असला तरी, अमेरिकेसारख्या लहान संघाविरुद्धही त्यांची फलंदाजी निराशाजनक होती. कर्णधार सूर्यकुमार यादवशिवाय भारत सामना गमावू शकला असता. तथापि, मोहम्मद सिराजनेही भारताला पराभवापासून वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज म्हणून सिद्ध झालेला सिराज विशेषतः उल्लेखनीय होता कारण, सुमारे ४८ तासांपूर्वीपर्यंत, हा सामना आणि स्पर्धा त्याच्या योजनांचा भाग नव्हती.
कर्णधार सूर्याने टीम इंडियाच्या विजयाचे कौतुक केले , ज्याला तो योग्यच पात्र होता, पण सिराजनेही सर्वांचे मन जिंकले. या वेगवान गोलंदाजाची सुरुवातीला टी-२० विश्वचषकासाठी निवड झाली नव्हती. तथापि, हर्षित राणाच्या दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेच्या एक दिवस आधी संघात स्थान देण्यात आले आणि नंतर जसप्रीत बुमराहच्या आजारपणामुळे त्याला पहिल्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. जर हे सर्व घडले नसते, तर सिराजची मूळ योजना त्याच्या आवडत्या फुटबॉल क्लब, रिअल माद्रिदचा खेळ पाहण्यासाठी स्पेनला जाण्याची होती.
टीम इंडियाच्या विजयानंतर, सिराजने खुलासा केला की सामन्याच्या दोन दिवस आधी कर्णधार सूर्याच्या एका फोनने सगळं कसं बदलून टाकलं. भारतीय वेगवान गोलंदाज म्हणाला, “सूर्य भाऊ म्हणाला, ‘मियां, तुझे सामान बांध आणि ये.’ मी त्याला म्हटलं, ‘मस्करी करू नको भाऊ, कारण असं होणार नाही.’ पण तो म्हणाला, ‘मी खरं सांगतोय, तयार राहा.'” मग मला ओझा भाई (निवडकर्ता प्रज्ञान ओझा) यांचा फोन आला… १५ फेब्रुवारी रोजी रिअल माद्रिदचा सामना आहे आणि मी तो पाहणार होतो, आणि मग रमजान होता, पण देवाने जे काही लिहिलं आहे ते…”
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर टीम इंडियाने अमेरिकेचा (USA) २९ धावांनी पराभव केला. या विजयाचा स्टार कर्णधार सूर्यकुमार यादव होता, ज्याने केवळ ७७ धावांत सहा विकेट गमावूनही संघाला १६१ धावांच्या सन्माननीय धावसंख्येपर्यंत नेले. कर्णधाराने ४९ चेंडूत ८४ धावांची स्फोटक खेळी केली. तथापि, मोहम्मद सिराजने नंतर पहिल्या दोन षटकांत दोनदा त्यांना बाद करून अमेरिकेला अडचणीत आणले. शेवटी, अमेरिकेचा डाव १३२ धावांवर संपला. सिराजने त्याच्या चार षटकांत २९ धावांत ३ विकेट घेतल्या.
When the captain calls, you answer 👌 🎥 From comeback to World Cup impact, ft. Mohd. Siraj 😎 🔽 Watch | #TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup | #INDvUSA | @mdsirajofficial https://t.co/MBXWppCcl0 — BCCI (@BCCI) February 8, 2026
आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात भारताला विजय मिळवून देणाऱ्या अमेरिकेविरुद्धच्या प्रभावी कामगिरीनंतर भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणने वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचे कौतुक केले. हर्षित राणाच्या दुखापतीनंतर ‘डीएसपी सिराज’ने स्पर्धेत अचानक प्रवेश केला आणि त्याच्या आगमनाने धुमाकूळ घातला. इरफान पठाणने त्याच्या एक्स अकाउंटवर लिहिले, “संघात नसलेल्या, पण अचानक खेळण्याची संधी मिळालेल्या खेळाडूसाठी किती छान सामना होता आणि त्याने सामन्याचा मार्गच बदलून टाकला. मोहम्मद सिराजचा एक उत्तम प्रयत्न.”