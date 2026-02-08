Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Mohammad Siraj Got Emotional After India Vs Usa Match After His Amazing Performance

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

मोहम्मद सिराजनेही भारताला पराभवापासून वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज म्हणून सिद्ध झालेला सिराज विशेषतः उल्लेखनीय होता. या सामन्यानंतर मोहम्मद सिराज मुलाखतीमध्ये भावूक झाला होता.

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:50 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात टीम इंडियाची सुरुवात अपेक्षेनुसार नव्हती. भारतीय संघाने त्यांच्या पहिल्याच विश्वचषक सामन्यात मोठा विजय मिळवला असला तरी, अमेरिकेसारख्या लहान संघाविरुद्धही त्यांची फलंदाजी निराशाजनक होती. कर्णधार सूर्यकुमार यादवशिवाय भारत सामना गमावू शकला असता. तथापि, मोहम्मद सिराजनेही भारताला पराभवापासून वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज म्हणून सिद्ध झालेला सिराज विशेषतः उल्लेखनीय होता कारण, सुमारे ४८ तासांपूर्वीपर्यंत, हा सामना आणि स्पर्धा त्याच्या योजनांचा भाग नव्हती.

कर्णधार सूर्याने टीम इंडियाच्या विजयाचे कौतुक केले , ज्याला तो योग्यच पात्र होता, पण सिराजनेही सर्वांचे मन जिंकले. या वेगवान गोलंदाजाची सुरुवातीला टी-२० विश्वचषकासाठी निवड झाली नव्हती. तथापि, हर्षित राणाच्या दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेच्या एक दिवस आधी संघात स्थान देण्यात आले आणि नंतर जसप्रीत बुमराहच्या आजारपणामुळे त्याला पहिल्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. जर हे सर्व घडले नसते, तर सिराजची मूळ योजना त्याच्या आवडत्या फुटबॉल क्लब, रिअल माद्रिदचा खेळ पाहण्यासाठी स्पेनला जाण्याची होती.

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

टीम इंडियाच्या विजयानंतर, सिराजने खुलासा केला की सामन्याच्या दोन दिवस आधी कर्णधार सूर्याच्या एका फोनने सगळं कसं बदलून टाकलं. भारतीय वेगवान गोलंदाज म्हणाला, “सूर्य भाऊ म्हणाला, ‘मियां, तुझे सामान बांध आणि ये.’ मी त्याला म्हटलं, ‘मस्करी करू नको भाऊ, कारण असं होणार नाही.’ पण तो म्हणाला, ‘मी खरं सांगतोय, तयार राहा.'” मग मला ओझा भाई (निवडकर्ता प्रज्ञान ओझा) यांचा फोन आला… १५ फेब्रुवारी रोजी रिअल माद्रिदचा सामना आहे आणि मी तो पाहणार होतो, आणि मग रमजान होता, पण देवाने जे काही लिहिलं आहे ते…”

सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर टीम इंडियाने अमेरिकेचा (USA) २९ धावांनी पराभव केला. या विजयाचा स्टार कर्णधार सूर्यकुमार यादव होता, ज्याने केवळ ७७ धावांत सहा विकेट गमावूनही संघाला १६१ धावांच्या सन्माननीय धावसंख्येपर्यंत नेले. कर्णधाराने ४९ चेंडूत ८४ धावांची स्फोटक खेळी केली. तथापि, मोहम्मद सिराजने नंतर पहिल्या दोन षटकांत दोनदा त्यांना बाद करून अमेरिकेला अडचणीत आणले. शेवटी, अमेरिकेचा डाव १३२ धावांवर संपला. सिराजने त्याच्या चार षटकांत २९ धावांत ३ विकेट घेतल्या.

आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात भारताला विजय मिळवून देणाऱ्या अमेरिकेविरुद्धच्या प्रभावी कामगिरीनंतर भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणने वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचे कौतुक केले. हर्षित राणाच्या दुखापतीनंतर ‘डीएसपी सिराज’ने स्पर्धेत अचानक प्रवेश केला आणि त्याच्या आगमनाने धुमाकूळ घातला. इरफान पठाणने त्याच्या एक्स अकाउंटवर लिहिले, “संघात नसलेल्या, पण अचानक खेळण्याची संधी मिळालेल्या खेळाडूसाठी किती छान सामना होता आणि त्याने सामन्याचा मार्गच बदलून टाकला. मोहम्मद सिराजचा एक उत्तम प्रयत्न.”

Web Title: Mohammad siraj got emotional after india vs usa match after his amazing performance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…
1

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी
2

AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!
3

IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!

आज T20 World Cup 2026 च्या ‘सुपर संडे’ला मैदानावर भिडणार 6 संघ! कधी आणि कुठे पाहता येणार सर्व सामने?
4

आज T20 World Cup 2026 च्या ‘सुपर संडे’ला मैदानावर भिडणार 6 संघ! कधी आणि कुठे पाहता येणार सर्व सामने?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

Feb 08, 2026 | 11:50 AM
Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना

Feb 08, 2026 | 11:47 AM
ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना मायानगरीची सफर! वडाखालच्या शाळेतील आदिवासी मुलांची ‘काळाघोडा’ आर्ट फेस्टिव्हला भेट

ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना मायानगरीची सफर! वडाखालच्या शाळेतील आदिवासी मुलांची ‘काळाघोडा’ आर्ट फेस्टिव्हला भेट

Feb 08, 2026 | 11:40 AM
Dr. Zakir Hussain: ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध

Dr. Zakir Hussain: ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध

Feb 08, 2026 | 11:39 AM
Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Feb 08, 2026 | 11:37 AM
पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

Feb 08, 2026 | 11:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM