Mahashivratri: शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या पूजेचे महत्त्व

महाशिवरात्रीच्या दिवशी महादेवांना राख, रुद्राक्ष आणि बेलपत्र अर्पण करणे खूप शुभ मानले जाते. या गोष्टी शिवलिंगावर अर्पण न केल्यास पूजा अपूर्ण राहते. शिवलिंगावर कोणत्या वस्तू अर्पण करणे महत्त्वाचे आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:00 AM
  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करण्याचे महत्त्व
  • शिवलिंगावर कोणत्या वस्तू अर्पण कराव्यात
 

 

महाशिवरात्री हा हिंदू धर्मात एक अतिशय पवित्र आणि महत्त्वाचा सण मानला जातो. या दिवशी भगवान शिवांची विशेष प्रार्थना केली जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगाची केलेली पूजा भगवान शिवाला लवकर प्रसन्न करते. तो त्याच्या भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो. पुराणांमध्ये उल्लेख केल्यानुसार, शिवांना अर्पण केलेल्या अनेक आवडत्या वस्तूंचा उल्लेख आहे, अशा काही गोष्टी आहेत त्या अर्पण न केल्यास शिवपूजा अपूर्ण मानली जाते. महाशिवरात्रीला भगवान शिवाच्या शिवलिंगाला कोणत्या वस्तू अर्पण करणे शुभ मानले जाते? जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रानुसार, महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर तीन खास वस्तू अर्पण कराव्यात. या तीन वस्तू म्हणजे राख, रुद्राक्ष आणि बेलपत्र. या तिघांचा भगवान शिवाशी संबंध आहे आणि त्यांच्याशिवाय महाशिवरात्रीची पूजा पूर्ण मानली जात नाही.

काय आहे भस्माचे महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार, भस्म हे भगवान शिवाचे सर्वात आवडते अलंकार आहे. शिवाला ‘भस्मधारी’ असेही म्हणतात. भस्म हे जीवनाच्या नश्वरतेचे प्रतीक आहे आणि ते आपल्याला संदेश देते की जगाचे सर्व वैभव शेवटी नष्ट होते. महाशिवरात्रीच्या शिवलिंगावरला राख अर्पण केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि भक्ताच्या जीवनातील नकारात्मकता दूर होते. राखेचा टिळक घालणे देखील शुभ मानले जाते.

रुद्राक्षाचे महत्त्व

रुद्राक्षाची उत्पत्ती भगवान शिवाच्या अश्रूंपासून झाली असे मानले जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर रुद्राक्ष अर्पण केल्याने मानसिक शांती मिळते आणि ग्रहदोषही कमी होतात. पूजेनंतर रुद्राक्ष परिधान करणे खूप फायदेशीर मानले जाते. यामुळे व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते.

बेलपत्राचे महत्त्व

बेलपत्र हे भगवान शिव यांना खूप प्रिय आहे. असे मानले जाते की बेलपत्राची तीन पाने ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तींचे प्रतीक आहेत. महाशिवरात्रीच्या दिवशी विधीनुसार शिवलिंगावर बेलपत्र अर्पण केल्याने भगवान शिव लवकर प्रसन्न होतात आणि भक्ताच्या इच्छा निश्चितच पूर्ण करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दिवशी केवळ नैवेद्य दाखवणे फायदेशीर नसून राखेचा टिळक लावणे, रुद्राक्ष घालणे आणि पूजा करताना बेलपत्र अर्पण करणे देखील पुरेसे आहे. या सर्वांचे पालन केल्यानेच पूजा पूर्ण होते असे मानले जाते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी भक्ती आणि श्रद्धेने शिवलिंगावर या तीन आवडत्या वस्तू अर्पण केल्या तर भगवान भोलेनाथांचा विशेष आशीर्वाद निश्चितच मिळतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्रीला शिवलिंगाची पूजा का विशेष मानली जाते?

    Ans: महाशिवरात्री ही भगवान शंकरांच्या तत्त्वाची जागृती दर्शवणारी रात्र मानली जाते. या दिवशी शिवलिंगाची पूजा केल्यास अनेक पटींनी पुण्यफळ मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: शिवलिंगावर कोणत्या वस्तू अर्पण करू नयेत?

    Ans: हळद, तुळस आणि केतकीची फुले शिवपूजेत अर्पण करू नयेत, असे शास्त्रात सांगितले आहे.

  • Que: भस्म (विभूती) अर्पण करण्याचे महत्त्व काय?

    Ans: भस्म हे नश्वरतेचे प्रतीक आहे. जीवन क्षणभंगुर आहे याची जाणीव करून देत ते वैराग्याची भावना वाढवते.

Published On: Feb 08, 2026 | 11:00 AM

Mahashivratri: शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या पूजेचे महत्त्व

