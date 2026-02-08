भाजप-शिवसेना समर्थकांमध्ये राडा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना काढले बाहेर अन् नंतर...

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निडणूक मतदानादरम्यान, काही ठिकाणी पोलिस आणि उमेदवार प्रतिनिधी यांच्यात शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. बिडकीन मतदान केंद्रावर विनाकाम महिला गर्दी करत असल्याने पोलिसांनी महिलांना बाहेर काढल्याने वाद चिघळला होता. एका ठिकाणी भाजप उमेदवाराचा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसह नागरिकांचा गोंधळ पाहायला मिळाला.
सिल्लोड येथील अंभई गटात भाजप उमेदवाराच्या समर्थकांमध्ये वाद निर्माण झाला तर नानेगाव येथे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे मतदान केंद्र परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण होते. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. एका केंद्रावर एक तरुण बोगस मतदान करत असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला. नागरिकांनी बोगस मतदाराला मारहाण केल्याचेही आले.
दरम्यान, लाल बहादूर शास्त्री मतदान केंद्रावर दोन शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याची घटना घडली. मतदान केंद्रापासून अवघ्या १०० मीटरच्या आत प्रचारासाठी स्टॉल लावल्याने हा वाद उफाळून आला.
एक-दोन ठिकाणच्या मशीन बदलल्या, मतदान सुरळीत
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ठिकाणी मशीन बदलल्या असून, या व्यतिरिक्त अनुचित प्रकार घडला नाही. एक-दोन ठिकाणच्या अफवा आम्हाला ऐकायला मिळाली असता आम्ही त्या ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचित करून पाठवले.
– दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी