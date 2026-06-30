मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Is The Difference Between Soul And Supreme Soul Who Runs This Universe

Atma Parmatma: ही सृष्टी नक्की कोणाच्या तालावर? आत्मा आणि परमात्मा फरक काय

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

सामान्य माणसे देवाला स्वतःपासून वेगळे मानतात, परंतु आत्मा आणि परमात्मा या वेगळ्या गोष्टी नसून एकाच सर्वोच्च अस्तित्वाची दोन नावे आहेत. नक्की या दोघांमधील सूक्ष्म फरक काय आहे?

आत्मा आणि परमात्मा म्हणजे नक्की काय (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

आत्मा आणि परमात्मा म्हणजे नक्की काय (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • त्या ब्रह्माला नाव देता येत नाही, किंवा पुराव्याने सिद्धही करता येत नाही. त्याचे ज्ञान केवळ ध्यानावस्थेत सूक्ष्म बुद्धीद्वारे आत्मानुभवातूनच प्राप्त होते
  • फरक एवढाच आहे की ‘परमात्मा’ हे आत्म्याचे अंतिम स्वरूप आहे. ‘परम’ म्हणजे परिपूर्ण किंवा विशाल
  • ईश्वर हे आत्म्याचे अंतिम स्वरूप आहे. ब्रह्मज्ञानाने मुक्ती प्राप्त होते. संपूर्ण विश्व एकाच ऊर्जेद्वारे चालते
हिंदू धर्मातील मान्यतेनुसार, आपण आत्मा आणि परमात्मा यांना पाण्याचा थेंब आणि अथांग सागर म्हणून समजू शकतो. आत्मा हा परमतत्त्वाचा एक थेंब आहे, आणि परमात्मा हा त्याच परमतत्त्वाचा अथांग, खळखळणारा सागर आहे. आत्मा, परमात्मा आणि शरीर यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्यासाठी धर्मग्रंथांमध्ये असंख्य उदाहरणे दिली आहेत. मानवी शरीर एका भांड्यासारखे आहे; ज्याप्रमाणे विशाल सागर भांड्यात सामावलेला असतो, त्याचप्रमाणे आत्मा त्याच्या आत वास करतो. अनेकांना यातील सूक्ष्म फरक कळत नाही. तर काही जण या गोष्टीचा विचारही करत नाही. पण ज्यांना अध्यात्माबाबत आस आहे. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आणि याचं उत्तरही. 

महर्षी अत्रि आणि सूर्यग्रहणाची कथा; जाणून घ्या वैदिक परंपरेतील खगोलशास्त्राचा इतिहास

नक्की यातील फरक काय?

जेव्हा आपण एक भांडे घेऊन ते समुद्राच्या पाण्याने भरतो, तेव्हा आपण भांड्यातील पाण्याला आत्मा आणि बाहेरील विशाल सागराला परमात्मा म्हणतो. आत्मा, जो परमात्म्याचा एक अंश आहे, तो शरीरात वास करतो, जसे अथांग सागराचे काही थेंब भांड्यात सामावलेले असतात. हे दृष्टांत समजून घेण्यासाठी, कबीरदास नक्की काय म्हणतात ते आधी जाणून घेऊया. 

पाण्यात एक भांडे आहे, आणि भांड्यात पाणी आहे, आणि पाणी आत आणि बाहेर आहे

भांडे फुटले, आणि पाणी पाण्यात सामावलेले आहे, असे ज्ञानी लोक म्हणतात

जर आपण आपल्या शरीराला एक भांडे मानले, तर आपली इंद्रिये, मन आणि अहंकार या त्याच्या जाड भिंती आहेत. ज्या क्षणी कोणत्याही कारणाने भांड्याच्या भिंती फुटतात, त्या क्षणी मानवाचा आत्मा परम तत्त्वामध्ये विलीन होतो. जगातील प्रत्येक गोष्ट, मग ती सूक्ष्म असो वा स्थूल, ईश्वरच आहे. ईश्वराच्या ऊर्जेशिवाय विश्वाचे कार्य अशक्य आहे; संपूर्ण विश्व एकाच ऊर्जेद्वारे चालवले जात आहे.

Cow in Hinduism: गायीला अनघा ‘ही’ उपमा का मिळाली? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि गोमातेचे पावित्र्य

कबीरदासांचे म्हणणे 

कबीरदास आत्मज्ञानाबद्दल असेही म्हणतात की, आत्मज्ञानाशिवाय सर्व काही निःशब्द आहे, मग ती मथुरा असो वा काशी. आत्मा आणि ईश्वर ही दोन नव्हे, तर एकाच परम तत्त्वाची दोन नावे आहेत. जेव्हा महाप्रलय येतो, तेव्हा संपूर्ण जग नष्ट होते, परंतु जे मागे राहते, ते त्याचे खरे स्वरूप कधीही नष्ट होत नाही. ज्यातून सर्व जीव उत्पन्न होतात, ज्यात सर्व स्थित आहेत आणि ज्यात सर्व विलीन होतात, त्या ईश्वराच्या खऱ्या स्वरूपाला मी पुन्हा पुन्हा नमन करतो.

तुम्हाला जर या दोघांंमधील फरक कळून घ्यायचा असेल तर अध्यात्मातील अनेक पुस्तकं आहेत जी तुम्ही वाचू शकता. यातील अगदी सहज फरक आम्ही या लेखातून तुमच्यापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये कोणतीही अंधश्रद्धा पसरविण्याचा आमचा हेतू नाही. 

Web Title: What is the difference between soul and supreme soul who runs this universe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 12:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महर्षी अत्रि आणि सूर्यग्रहणाची कथा; जाणून घ्या वैदिक परंपरेतील खगोलशास्त्राचा इतिहास
1

महर्षी अत्रि आणि सूर्यग्रहणाची कथा; जाणून घ्या वैदिक परंपरेतील खगोलशास्त्राचा इतिहास

Katas Raj Temple: पाकिस्तानातील कटसराज मंदिर का आहे हिंदूंसाठी पवित्र? जाणून घ्या भगवान शंकरांच्या अश्रूंशी काय आहे संबंध
2

Katas Raj Temple: पाकिस्तानातील कटसराज मंदिर का आहे हिंदूंसाठी पवित्र? जाणून घ्या भगवान शंकरांच्या अश्रूंशी काय आहे संबंध

Shivlilamrita: शिवलीलामृताच्या पाचव्या अध्यायाचे पारायण कोणत्या दिवशी करावे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

Shivlilamrita: शिवलीलामृताच्या पाचव्या अध्यायाचे पारायण कोणत्या दिवशी करावे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Shabari Story: शबरीने श्रीरामांना उष्टी बोरे का खाऊ घातली? जाणून घ्या पौराणिक कथा
4

Shabari Story: शबरीने श्रीरामांना उष्टी बोरे का खाऊ घातली? जाणून घ्या पौराणिक कथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Atma Parmatma: ही सृष्टी नक्की कोणाच्या तालावर? आत्मा आणि परमात्मा फरक काय

Atma Parmatma: ही सृष्टी नक्की कोणाच्या तालावर? आत्मा आणि परमात्मा फरक काय

Jun 30, 2026 | 12:03 PM
Europe Heatwave : युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते आणि सिग्नल वितळले, हजारो मृत्यू… नेमकं काय घडतंय?

Europe Heatwave : युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते आणि सिग्नल वितळले, हजारो मृत्यू… नेमकं काय घडतंय?

Jun 30, 2026 | 12:00 PM
Maharashtra Politics : ठाकरे गटाला आणखी धक्का! आमदार सचिन अहिर यांचा शिंदे गटात प्रवेश, उपसभापतीपदाच्या शर्यतीत एन्ट्री

Maharashtra Politics : ठाकरे गटाला आणखी धक्का! आमदार सचिन अहिर यांचा शिंदे गटात प्रवेश, उपसभापतीपदाच्या शर्यतीत एन्ट्री

Jun 30, 2026 | 11:56 AM
Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स

Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स

Jun 30, 2026 | 11:40 AM
ठाणे ते देवगड थेट एसटी बससेवा सुरु होणार; आमदार फाटक यांच्या मागणीची परिवहनमंत्र्यांकडून तात्काळ दखल

ठाणे ते देवगड थेट एसटी बससेवा सुरु होणार; आमदार फाटक यांच्या मागणीची परिवहनमंत्र्यांकडून तात्काळ दखल

Jun 30, 2026 | 11:34 AM
Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

Jun 30, 2026 | 11:30 AM
IND vs ENG: Vaibhav Sooryavanshi इन आणि संजू आऊट? इंग्लंडविरूद्ध पहिल्या T20 साठी संभाव्य Playing XI

IND vs ENG: Vaibhav Sooryavanshi इन आणि संजू आऊट? इंग्लंडविरूद्ध पहिल्या T20 साठी संभाव्य Playing XI

Jun 30, 2026 | 11:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा