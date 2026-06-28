Cow in Hinduism: गायीला अनघा ‘ही’ उपमा का मिळाली? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि गोमातेचे पावित्र्य

भारतीय संस्कृतीत गाय ही केवळ एक पशू नसून “गोमाता” म्हणून पूजनीय मानली जाते. वेद, उपनिषदे, पुराणे, रामायण, महाभारत आणि अनेक स्मृतिग्रंथांमध्ये गायीचे महत्त्व अत्यंत गौरवाने वर्णन केले आहे. या परंपरेत महान सप्तर्षींपैकी एक असलेल्या महर्षी भारद्वाज यांनीही गाईच्या पावित्र्याचे आणि तिच्या उपकारांचे सुंदर वर्णन केले आहे. त्यांनी गाईला अनघा” (पापरहित, निष्पाप) असे संबोधले आहे. ही उपमा केवळ धार्मिक नाही, तर गाईच्या स्वभाव, त्याग आणि मानवकल्याणातील भूमिकेचे द्योतक आहे.
महर्षी भारद्वाज हे वैदिक काळातील अत्यंत विद्वान आणि तपस्वी ऋषी होते. त्यांचा उल्लेख सप्तर्षींमध्ये केला जातो. ऋग्वेदातील अनेक सूक्तांचे द्रष्टे ऋषी म्हणून त्यांचे नाव प्रसिद्ध आहे. त्यांनी वेदज्ञान, यज्ञशास्त्र, आयुर्वेद, धर्म, नीती आणि समाजजीवन यांवर महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. त्यांचा आश्रम भारद्वाज आश्रम येथे असल्याचे मानले जाते. रामायणानुसार वनवासाच्या प्रारंभी प्रभू श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांनी त्यांच्या आश्रमाला भेट दिली होती. महर्षींनी त्यांचे आदरातिथ्य करून पुढील वनवासासाठी मार्गदर्शन केले.
महर्षी भारद्वाज यांचे व्यक्तिमत्त्व केवळ आध्यात्मिक नव्हते, तर समाजहिताचा विचार करणारे होते. त्यांनी निसर्ग, पशुपक्षी, वनस्पती आणि मानव यांच्यातील परस्परसंबंध अधोरेखित केले.
महर्षी भारद्वाज यांच्या मते गाय ही सृष्टीतील सर्वात उपकारक जीवांपैकी एक आहे. ती स्वतःसाठी नव्हे, तर इतरांच्या कल्याणासाठी जगते.
त्यांच्या विचारांनुसार
गाय दूध देते, ज्यामुळे बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचे पोषण होते.
दही, ताक, लोणी, तूप यांसारखे पौष्टिक पदार्थ गायीमुळे उपलब्ध होतात.
गोमय आणि गोमूत्र यांचा शेती, औषधनिर्मिती आणि यज्ञकर्मात उपयोग होतो.
शेतीसाठी बैल उपलब्ध होतात, ज्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढते. गाय कधीही कोणाचे अहित करत नाही; उलट ती निःस्वार्थपणे देतच राहते.
म्हणूनच त्यांनी गायीला मानवजातीची हितचिंतक मानले.
गायीला “अनघा” का म्हटले?
“अनघा” या संस्कृत शब्दाचा अर्थ आहे. जिला कोणताही दोष किंवा पाप नाही, जी पूर्णपणे पवित्र आणि निष्पाप आहे.
महर्षी भारद्वाज यांनी गायीला “अनघा” म्हणण्यामागे अनेक कारणे आहेत.
निष्पाप स्वभाव
गाय अत्यंत शांत आणि सौम्य असते. ती विनाकारण कोणालाही इजा पोहोचवत नाही. तिच्या स्वभावात क्रौर्य नसते.
निःस्वार्थ सेवा
गाय स्वतःसाठी काहीही साठवून ठेवत नाही. ती आपल्या दूधाद्वारे संपूर्ण समाजाचे पोषण करते. तिचे प्रत्येक उत्पादन मानवाच्या उपयोगी पडते.
पावित्र्याचे प्रतीक
धार्मिक विधींमध्ये गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, तूप आणि कुशोदक यांना विशेष महत्त्व आहे. पंचगव्य हे शुद्धीकरणाचे साधन मानले जाते.
मातृत्व
जशी आई आपल्या मुलांचे संगोपन करते, तशीच गाय संपूर्ण समाजाचे पालनपोषण करते. म्हणूनच तिला “गोमाता” म्हणतात.
धर्मरक्षण
भारतीय धर्मपरंपरेत गोरक्षण हे पुण्यकर्म मानले गेले आहे. गाय धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या पुरुषार्थांना सहाय्य करणारी मानली जाते.
गायीमध्ये सर्व देवतांचा वास असल्याची श्रद्धा
अनेक पुराणांमध्ये आणि धर्मग्रंथांमध्ये गायीमध्ये विविध देवतांचा वास असल्याचे वर्णन आहे. याचा भावार्थ असा की गाय ही संपूर्ण सृष्टीच्या कल्याणाचे प्रतीक आहे.
या श्रद्धेमुळेच गायीची पूजा, प्रदक्षिणा आणि सेवा यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
महर्षी भारद्वाज यांनी गायीचे महत्त्व केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरते मर्यादित ठेवले नाही. त्यांनी गायीकडे समाजाच्या आर्थिक, कृषी आणि आरोग्यदायी जीवनाचा आधार म्हणून पाहिले.
महर्षी भारद्वाज यांनी गायीला “अनघा” ही उपमा देऊन तिच्या निष्पाप, निःस्वार्थ आणि कल्याणकारी स्वरूपाचा गौरव केला. त्यांच्या दृष्टीने गाय ही केवळ दूध देणारा प्राणी नव्हती, तर मानव, निसर्ग आणि धर्म यांना जोडणारा पवित्र सेतू होती. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत गायीला “गौमाता” म्हणून मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. महर्षी भारद्वाजांचा संदेश आजही तितकाच समर्पक आहे—जीवमात्रांप्रती दया, निसर्गाचा सन्मान आणि कृतज्ञतेची भावना यांतच मानवतेचे खरे कल्याण सामावलेले आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: महर्षी भारद्वाज यांनी गायीच्या निष्पाप, शांत, निःस्वार्थ आणि कल्याणकारी स्वभावामुळे तिला "अनघा" (पापरहित, निष्पाप) ही उपमा दिली आहे.
Ans: गाय दूध, दही, तूप, गोमय आणि गोमूत्राद्वारे मानवाचे पोषण व कल्याण करते. मातेसारखी निःस्वार्थ सेवा करत असल्यामुळे तिला "गोमाता" म्हणून सन्मान दिला जातो.
Ans: महर्षी भारद्वाजांच्या मते गाय ही मानव, निसर्ग आणि धर्म यांना जोडणारा पवित्र दुवा आहे. तिचे जीवन समाजाच्या कल्याणासाठी समर्पित असल्याने तिला विशेष स्थान दिले आहे.