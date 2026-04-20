April 20 special : चिनी भाषेचा 5000 वर्षांचा इतिहास अन् तुमच्या पिझ्झाची गोष्ट; जाणून घ्या आजचा दिवस का आहे खास?

April 20 special days list : आज २० एप्रिल (April 20 special days list). कॅलेंडरमधील हा दिवस दोन अतिशय भिन्न कारणांसाठी जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. एकीकडे आपण जगातील सर्वात कठीण आणि समृद्ध समजल्या जाणाऱ्या चिनी भाषेचा (Mandarin) गौरव करतो, तर दुसरीकडे आपल्या दैनंदिन जीवनातील धावपळीत हक्काचा पिझ्झा वेळेवर पोहोचवणाऱ्या डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे दोन्ही दिवस मानवी संस्कृती आणि सेवेचे दोन वेगळे पैलू दर्शवतात.
२०१० पासून संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) आपल्या अधिकृत सहा भाषांपैकी एक असलेल्या चिनी भाषेचा सन्मान करण्यासाठी २० एप्रिल हा दिवस निश्चित केला. या दिवसाची निवड करण्यामागे एक पौराणिक कारण आहे. चिनी लोककथांनुसार, ‘कांगजी’ (Cangjie) नावाच्या पात्राने चिनी अक्षरांच्या लेखन प्रणालीचा शोध लावला होता. त्यांच्या या महान कार्याला समर्पित म्हणून हा दिवस निवडला गेला. मँडरिन ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती चीनच्या ५००० वर्षांहून अधिक जुन्या संस्कृतीचा आरसा आहे. आजच्या जागतिक बाजारपेठेत चिनी भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून, जगभरातील लाखो लोक ही भाषा शिकत आहेत. भाषेतील वैविध्य आणि साहित्याचा प्रसार करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
तुमच्या दारावरची बेल वाजते आणि समोर एक हसतमुख तरुण हातात पिझ्झाचा बॉक्स घेऊन उभा असतो. आपण पिझ्झाचा आनंद घेतो, पण त्यामागची मेहनत विसरतो. म्हणूनच २० एप्रिल हा दिवस पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर्ससाठी समर्पित आहे. वाहतूक कोंडी, खराब हवामान, रात्रीचा अंधार आणि वेळेत पोहोचण्याची टांगती तलवार अशा अनेक आव्हानांशी हे ड्रायव्हर्स रोज लढतात. आपली भूक भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या विश्रांतीचा त्याग करतात. आजचा दिवस त्यांना केवळ ‘धन्यवाद’ म्हणण्यासाठी किंवा त्यांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी आहे. त्यांच्या या निस्वार्थ सेवेमुळेच अन्न वितरण व्यवस्था आज इतकी कार्यक्षम झाली आहे.
आजच्या दिवशी आपण दोन गोष्टी करू शकतो. चिनी भाषेच्या दिनानिमित्त या भाषेतील एखाद्या कलेचा किंवा इतिहासाचा अभ्यास करू शकतो, तर दुसरीकडे जेव्हा एखादा डिलिव्हरी ड्रायव्हर पिझ्झा घेऊन येईल, तेव्हा त्याला मनापासून धन्यवाद देऊन किंवा थोडी जास्त टीप (Tip) देऊन त्याचा दिवस आनंदी करू शकतो. लहान वाटणाऱ्या या गोष्टी समाजातील परस्पर आदर आणि सामंजस्य वाढवण्यास मदत करतात.
Ans: दरवर्षी २० एप्रिल रोजी 'संयुक्त राष्ट्रे चिनी भाषा दिन' (UN Chinese Language Day) साजरा केला जातो.
Ans: डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सच्या मेहनतीचे आभार मानण्यासाठी आणि त्यांच्या आव्हानात्मक कामाला सामाजिक मान्यता देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
Ans: पौराणिक पात्राने (कांगजी) चिनी लेखन प्रणालीचा शोध लावला असे मानले जाते, म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो.