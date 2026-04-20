April 20 special : चिनी भाषेचा 5000 वर्षांचा इतिहास अन् तुमच्या पिझ्झाची गोष्ट; जाणून घ्या आजचा दिवस का आहे खास?

April 20 special days list : दरवर्षी २० एप्रिल रोजी जगातील सर्वात प्राचीन आणि सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या 'चिनी भाषेचा' ऐतिहासिक वारसा साजरा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमार्फत हा दिवस साजरा केला जातो.

Updated On: Apr 20, 2026 | 06:30 AM
april 20 special chinese language day pizza delivery driver appreciation day 2026

April 20 special days list : पिझ्झा आणि प्राचीन संस्कृतीचा अनोखा संगम! २० एप्रिल: आज आहे 'चिनी भाषा दिन' आणि 'डिलिव्हरी ड्रायव्हर कौतुक दिन' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • चिनी भाषा दिनाचे महत्त्व
  • पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सना सलाम
  • सांस्कृतिक आणि सामाजिक संगम

April 20 special days list : आज २० एप्रिल (April 20 special days list). कॅलेंडरमधील हा दिवस दोन अतिशय भिन्न कारणांसाठी जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. एकीकडे आपण जगातील सर्वात कठीण आणि समृद्ध समजल्या जाणाऱ्या चिनी भाषेचा (Mandarin) गौरव करतो, तर दुसरीकडे आपल्या दैनंदिन जीवनातील धावपळीत हक्काचा पिझ्झा वेळेवर पोहोचवणाऱ्या डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे दोन्ही दिवस मानवी संस्कृती आणि सेवेचे दोन वेगळे पैलू दर्शवतात.

संयुक्त राष्ट्रे आणि चिनी भाषा दिन (UN Chinese Language Day)

२०१० पासून संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) आपल्या अधिकृत सहा भाषांपैकी एक असलेल्या चिनी भाषेचा सन्मान करण्यासाठी २० एप्रिल हा दिवस निश्चित केला. या दिवसाची निवड करण्यामागे एक पौराणिक कारण आहे. चिनी लोककथांनुसार, ‘कांगजी’ (Cangjie) नावाच्या पात्राने चिनी अक्षरांच्या लेखन प्रणालीचा शोध लावला होता. त्यांच्या या महान कार्याला समर्पित म्हणून हा दिवस निवडला गेला. मँडरिन ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती चीनच्या ५००० वर्षांहून अधिक जुन्या संस्कृतीचा आरसा आहे. आजच्या जागतिक बाजारपेठेत चिनी भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून, जगभरातील लाखो लोक ही भाषा शिकत आहेत. भाषेतील वैविध्य आणि साहित्याचा प्रसार करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर कौतुक दिन (Pizza Delivery Driver Appreciation Day)

तुमच्या दारावरची बेल वाजते आणि समोर एक हसतमुख तरुण हातात पिझ्झाचा बॉक्स घेऊन उभा असतो. आपण पिझ्झाचा आनंद घेतो, पण त्यामागची मेहनत विसरतो. म्हणूनच २० एप्रिल हा दिवस पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर्ससाठी समर्पित आहे. वाहतूक कोंडी, खराब हवामान, रात्रीचा अंधार आणि वेळेत पोहोचण्याची टांगती तलवार अशा अनेक आव्हानांशी हे ड्रायव्हर्स रोज लढतात. आपली भूक भागवण्यासाठी ते स्वतःच्या विश्रांतीचा त्याग करतात. आजचा दिवस त्यांना केवळ ‘धन्यवाद’ म्हणण्यासाठी किंवा त्यांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी आहे. त्यांच्या या निस्वार्थ सेवेमुळेच अन्न वितरण व्यवस्था आज इतकी कार्यक्षम झाली आहे.

कृतज्ञता व्यक्त करण्याची वेळ

आजच्या दिवशी आपण दोन गोष्टी करू शकतो. चिनी भाषेच्या दिनानिमित्त या भाषेतील एखाद्या कलेचा किंवा इतिहासाचा अभ्यास करू शकतो, तर दुसरीकडे जेव्हा एखादा डिलिव्हरी ड्रायव्हर पिझ्झा घेऊन येईल, तेव्हा त्याला मनापासून धन्यवाद देऊन किंवा थोडी जास्त टीप (Tip) देऊन त्याचा दिवस आनंदी करू शकतो. लहान वाटणाऱ्या या गोष्टी समाजातील परस्पर आदर आणि सामंजस्य वाढवण्यास मदत करतात.

Frequently Asked Questions

  • Que: २० एप्रिल रोजी कोणता भाषा दिन साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी २० एप्रिल रोजी 'संयुक्त राष्ट्रे चिनी भाषा दिन' (UN Chinese Language Day) साजरा केला जातो.

  • Que: पिझ्झा डिलिव्हरी ड्रायव्हर कौतुक दिन का साजरा करतात?

    Ans: डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सच्या मेहनतीचे आभार मानण्यासाठी आणि त्यांच्या आव्हानात्मक कामाला सामाजिक मान्यता देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: चिनी भाषा दिन 'कांगजी' यांच्याशी कसा संबंधित आहे?

    Ans: पौराणिक पात्राने (कांगजी) चिनी लेखन प्रणालीचा शोध लावला असे मानले जाते, म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो.

Published On: Apr 20, 2026 | 06:30 AM

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

May 14, 2026 | 09:00 AM
Sindhudurg News: अंघोळीचा आनंद ठरला जीवघेणा! करुळ धरणात तीन शाळकरी मुलींचा बुडून मृत्यू

May 14, 2026 | 08:50 AM
PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?

May 14, 2026 | 08:47 AM
‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास

May 14, 2026 | 08:46 AM
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 14, 2026 | 08:30 AM
LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: राष्ट्रवादीची तिजोरी पवार माय-लेकरांच्या हाती 

May 14, 2026 | 08:25 AM
75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

May 14, 2026 | 08:17 AM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM