Mahindra XUV 3XO ची चावी स्वतः शोरूम मालक देईल हातात! फक्त जाणून घ्या सोपा फायनान्स प्लॅन

महिंद्राच्या अनेक एसयूव्ही भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक एसयूव्ही म्हणजे महिंद्रा एक्सयूव्ही 3XO. जर ही एसयूव्ही 2 लाखांच्या डाउन पेमेंटवर खरेदी केली तर तुम्हाला किती ईएमआय द्यावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 20, 2026 | 06:15 AM
  • महिंद्राच्या एसयूव्ही भारतात प्रचंड लोकप्रिय
  • Mahindra XUV 3XO साठी किती द्यावा लागेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
भारतात SUV सेगमेंटमध्ये अनेक उत्तम कार्स पाहायला मिळतात. यातही ग्राहक सर्वाधिक प्रतिसाद Mahindra च्या एसयूव्ही वाहनांना देत असतात. महिंद्राच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Mahindra XUV 3XO.

Mahindra कडून कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Mahindra XUV 3XO ही कार ऑफर केली जाते. ही SUV अनेक व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि 2 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट करून कार घरी आणू इच्छित असाल, तर दरमहा किती EMI भरावा लागेल, याची माहिती जाणून घेऊया.

Mahindra XUV 3XO MX1 किंमत

महिंद्राकडून XUV 3XO चा बेस व्हेरिएंट MX1 सुमारे 7.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत उपलब्ध आहे. राजधानी दिल्लीत ही कार खरेदी केल्यास अंदाजे 53 हजार रुपये RTO आणि सुमारे 40 हजार रुपये इन्शुरन्स खर्च येतो. त्यामुळे या गाडीची ऑन-रोड किंमत सुमारे 8.47 लाख रुपये होते.

2 लाख डाउन पेमेंटनंतर EMI किती?

जर तुम्ही MX1 व्हेरिएंट घेतला आणि 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट केली, तर उर्वरित सुमारे 6.47 लाख रुपये बँकेकडून फायनान्स करावे लागतील. जर बँक 9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी कर्ज देते, तर दरमहा सुमारे 10,414 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

एकूण किती खर्च येईल?

7 वर्षांच्या कालावधीत 10,414 रुपयांची EMI भरल्यास सुमारे 2.28 लाख रुपये व्याज म्हणून भरावे लागतील. अशा प्रकारे एक्स-शोरूम, ऑन-रोड किंमत आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 10.74 लाख रुपये होते.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Mahindra XUV 3XO चा थेट मुकाबला Renault Kiger, Maruti Brezza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue आणि Nissan Magnite यांसारख्या SUV सोबत होतो.

Published On: Apr 20, 2026 | 06:15 AM

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

