Baramati News : “अजितदादांचा बारामती बरोबरच इंदापूर तालुक्यावर ही तेवढाच जीव होता”- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

भरणे प्रतिष्ठान यांच्या वतीने व एचडीएफसी बँकेच्या सहकार्याने इंदापूर तालुक्यातील दीड हजार विद्यार्थिनींना सायकलीचे वाटप कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात कृषिमंत्री भरणे यांनी दिवंगत अजितदादांनी बारामती तालुक्याच्या अगोदर इंदापूर तालुक्यात सायकल वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. बारामती तालुक्याबरोबरच इंदापूर तालुक्यावर ही अजित दादांचा तेवढाच जीव होता असे त्यांनी सांगितले. आयुष्यात आई-वडिलांना जपा. जेवढा आनंद इतरांना द्याल तेवढा आनंद आपल्याला परत मिळतो, असे विचार देखील त्यांनी यावेळी मांडले.
