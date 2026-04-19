Mumbai Goa महामार्गावर मालवाहू ट्रकची ४ गाड्यांना धडक, विहिरीत कोसळला ट्रक

मुंबई गोवा महामार्गावर पहाटे 5.30 च्या सुमारास हातकंबा येथे स्टील वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला भीषण अपघात दोन गाड्यांना धडक देत ट्रक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तीस फूट खोल विहिरीत कोसळला हा अपघात इतका भीषण होता की ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून ट्रकचा किन्नर सुदैवाने वाचला आहे या अपघातात ट्रकने दिलेल्या धडकेत आंब्याच्या पेट्या वाहतूक करणारा आयशर टेम्पो जागेवरच पलटी झाला तर पाठीमागून येणाऱ्या एर्टिगा गाडीला देखील या ट्रकने जोरदार धडक दिली सुदैवाने या गाडीतील परिवार बचावला आहे या मार्गांववरील वाहतूक सध्या सुरळीत आहे.
