Ratnagiri : सव्वा तासात 49 मेगावॉट जादा उत्पादन, कोयना प्रकल्पाने रचला नवा विक्रम

पोफळी येथील कोयना वीजनिर्मिती प्रकल्पाने ऐतिहासिक कामगिरी करत विक्रमी वीजनिर्मिती नोंदवली आहे. 1956मेगावॉट क्षमतेच्या या प्रकल्पातून शुक्रवारी तब्बल 2005 मेगावॉट वीज निर्मिती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, प्रकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच सव्वा तासात 49 मेगावॉट अतिरिक्त वीज निर्मितीचा विक्रमही नोंदवला गेला. वाढत्या मागणीच्या काळात कोयना प्रकल्पाची क्षमता आणि विश्वासार्हता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. या यशानिमित्त महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता संजय चोपडे यांच्या उपस्थितीत केक कापून आनंद साजरा करण्यात आला. या विशेष कामगिरीबाबत प्रतिनिधी निसार शेख यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
