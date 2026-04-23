विमान प्रवासाची मागणी वाढली मात्र सुरक्षेचे काय? 40 हजार फुट उंच हवेत झाला तांत्रिक बिघाड

हवाई प्रवास जसजसा विस्तारत आहे, तसतशी प्रवाशांची सुरक्षाही अत्यंत महत्त्वाची आणि प्राधान्याची बाब बनली आहे. हैदराबादहून कर्नाटकातील हुबळीला जाणाऱ्या ‘फ्लाय ९१’ या विमानाला बंगळूरुमध्ये आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. ४०,००० फूट उंचीवर असताना, तांत्रिक बिघाडामुळे विमानात बिघाड झाला, ज्यामुळे प्रवासी भयभीत झाले. विमान चार तास हवेत घिरट्या घालत होते.
अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या बोईंग ७८७ विमानाचा अपघात झाला. यानंतर झालेला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार विमान अपघातामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. असे असूनही, धोका कायम आहे. गेल्या गुरुवारी, दिल्ली विमानतळावर, लेहहून येणारे स्पाईसजेटचे विमान टॅक्सीवेकडे येत असतानाच, अकासा एअरचे विमान हैदराबादला जाण्यासाठी धावपट्टीकडे येत होते.
दोन्ही विमानांच्या पंखांची टक्कर झाली. विमानतळावर विमान सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असताना, ही टक्कर कशी झाली? हवाई नियंत्रक किंवा वैमानिकांकडून काही हलगर्जीपणा झाला होता का? डीजीसीए (DGCA) या प्रकरणाची चौकशी करेल, परंतु चौकशीचे निष्कर्ष सामान्यतः जाहीर केले जात नाहीत.
देशात हवाई प्रवासाच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या दोन प्रमुख संस्था आहेत: नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपासणी विभाग (AAIB). विमान अपघाताच्या बाबतीत एएआयबी (AAIB) सखोल तपास करते. तपास अनेक वर्षे चालतो आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये, वैमानिक किंवा विमान वाहतूक प्रणालीला (ATC) दोषी ठरवून प्रकरण बंद केले जाते.
विमान कंपन्या आपल्या ब्रँडला महत्त्व देतात, त्यामुळे त्या आपल्या विमानांमधील तांत्रिक दोष लपवतात आणि तपास यंत्रणेशी संगनमत करून वैमानिकाला दोषी ठरवतात. डीजीसीएने विमानाची वास्तविक स्थिती, त्याची नियमित देखभाल होते की नाही आणि त्याच्या प्रणालींमध्ये काही दोष आहेत का, याची चौकशी केली पाहिजे. सध्या देशात अंदाजे ५५० विमाने आहेत.
विमान कंपन्यांनी या तपासण्या आणि स्थिती अहवाल नियमितपणे डीजीसीएला कळवले पाहिजेत. विमानाचे घटक आणि प्रणाली चांगल्या स्थितीत असूनही अपघात का होतात? उड्डाणापूर्वी आणि फिटनेस प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच विमानांची कसून तपासणी केली पाहिजे. गेल्या १० वर्षांत देशात ७५ नवीन विमानतळे बांधण्यात आली आहेत.
विमान कंपन्या प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना देखील सादर करतात. प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने विमानांना दिवसातून तीन फेऱ्या कराव्या लागतात. यामुळे, विमाने उत्तम स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे आणि ग्राउंड इंजिनिअरिंग कर्मचारी व देखभालीची जबाबदारी वाढली आहे. वैमानिक थकणार नाहीत याचीही खात्री केली पाहिजे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
