West Bengal Election 2026: गृहमंत्री अमित शाहच्या मोठ्या दाव्याने खळबळ, निवडणूक हरणार ‘दीदी’, सत्तेवर BJP आल्यास…

देशामध्ये विविध निवडणुकांमध्ये भाजपने आपली सत्ता कायम राखली आहे आणि पश्चिम बंगालमध्ये होणारी ही निवडणूक भाजपासाठी नक्कीच महत्त्वाची आहे. भाजप पश्चिम बंगालमध्ये पाऊल रोवेल अशी पूर्ण अपेक्षा अमित शाह यांना आहे आणि याशिवाय ममता दीदी हरणार असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केलाय. बंगालमधील सुरक्षा मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
भाजप-निवडणूक आयोग साटेलोट्याच्या आरोपांवर गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य
टीएमसी सातत्याने भाजप आणि निवडणूक आयोगावर साटेलोट्याचे आरोप करत आहे. अमित शाह म्हणाले, “तामिळनाडूमध्ये आमचे विरोधी पक्षाचे सरकार आहे, पण तिथे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही. केरळमध्येही आमचे विरोधी पक्षाचे सरकार आहे, पण कोणतेही आरोप करण्यात आलेले नाहीत. आसाममध्ये काँग्रेसने आमच्यावर कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. फक्त ममता बॅनर्जी अस्वस्थ झाल्या आहेत आणि आरोप करत आहेत.”
ते म्हणाले, “ममता बॅनर्जी जनतेचा आवाज ऐकू शकत नाहीत. मी त्यांना बंगालच्या जनतेचा आवाज ऐकवत आहे. त्या जरा जास्तच लक्ष देऊन ऐकतात, म्हणून मी त्यांना कान उघडे ठेवून ऐकायला सांगितले. त्यात काय चुकीचे आहे? प्रत्येकाने कान उघडे ठेवून ऐकले पाहिजे.” ममता बॅनर्जी आपला पराभव पाहत आहेत. सरकार स्थापन झाल्यावर घुसखोरांना रोखणे आणि त्यांना हटवणे हे आमचे प्राधान्य असेल, असे ते म्हणाले.
घुसखोर देशात राहू शकत नाहीत: अमित शाह
यावेळी अमित शाह म्हणाले की, “घुसखोर या देशात राहू शकत नाहीत. आधार कार्ड देऊन, पंचायत नोंदणी करून, घुसखोर आल्यास त्यांना गावात राहण्याची परवानगी देऊन आणि सीमावर्ती भागात कुंपण घालण्यास परवानगी न देऊन ममता बॅनर्जी असे म्हणत आहेत की तुम्ही घुसखोरांना रोखू शकता. हे म्हणजे त्यांचे हात बांधून त्यांना समुद्रात फेकून देऊन पोहून जाण्यास सांगण्यासारखे आहे. असे होऊ शकत नाही. मला संपूर्ण देशातील मतदारांना सांगायचे आहे की, जेव्हा आम्ही त्रिपुरामध्ये आलो, तेव्हा तिथे घुसखोरी थांबली. जेव्हा आम्ही आसाममध्ये आलो, तेव्हा तिथेही ती थांबली. ५ मे रोजी बंगालमध्ये आमचे सरकार स्थापन होईल आणि घुसखोरी थांबेल.”
बंगालमधील महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः म्हणतात की महिलांनी संध्याकाळी ७ नंतर बाहेर जाऊ नये. मला माता आणि भगिनींना सांगायचे आहे की, ५ मे रोजी भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही महिलांना घटनात्मक अधिकार देऊ इच्छितो.”