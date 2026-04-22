Ahilyanagar News: लाडक्या बहिणींची झाली 5 लाखांची फसवणूक, ‘या’ गोष्टीचे आमिष दाखवत बचतगटातील 439 भगिनींना फसवले

मिरजगाव कर्जत तालुक्यातील कोरेगाव येथील व्यक्तीने तालुक्यातील गरजू व गरीब महिलांच्या भोळ्या भाबड्या लाडक्या बहींणीना स्वयंरोजगाराचे आमिष दाखवून जास्तीचे चार पैसे मिळतील व त्यांच्या प्रपंचाला कशाप्रकारे मदत होईल, असे सांगत बचतगटातील ४३९ लाडक्या बहिणींची ४ लाख ८२ हजार ९०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
महिलांना गृह उद्योग निर्माण व्हावा यासाठी शासनाकडून अनेक चांगल्या योजना राबवल्या जात आहेत यातून महिला सक्षम होईल या उद्देशाने शासन स्तरावर गरजू व होतकरू महिलांना शिलाई मशीन पंचायत समिती कडून दिल्या जातात याचाच फायदा घेत येथील व्यक्तीने तुम्हाला शिलाई मशीन मिळवून देतो नावाखाली, प्रत्येक महिलेकडून ११०० रुपये जमा केले. मात्र, त्यानंतर राज कालावधी होऊन गेला तरी मशीन एकाही महिलेला दिली गेली नाही.
साताऱ्यात रंगणार १५ वे विद्रोही साहित्य संमेलन; जेएनयूच्या प्रो. डॉ. सोनाझरिया मिंझ यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
आपली फसवणूक झाल्याचे या लाभार्थी महिलांच्या निदर्शनास आल्याने या महिलांनी थेट कर्जत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार कर्जत पंचायत समितीच्या महिला बचत गट समुदाय व्यक्ती (सीआरपी) सरोज सुभाष सुतार यांनी कर्जत पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली.
११०० रुपयांत शिलाई मशीन देण्याचे आमिष सदर फसवेगिरी करणाऱ्या प्रवृत्तीच्या व्यक्तीने दाखवले. यामध्ये महिलांना फसवले असल्याची तक्रार दिली. महिलांचा विश्वास संपादन केला. त्या नुसार महिलांनी रक्कम जमा केली. प्रशांत अडसूळ यांच्याकडे जमा केली यावेळी अडसूळ यांनी या महिलांना त्यासाठी बुकिंग करण्यासाठी रक्कम अगोदर भरावी लागेल, असे सांगून लाखो रुपये जमा करून घेतले. अनेक महिने उलटूनही एकाही महिलेला शिलाई मशीन मिळाली नाही. यामध्ये आपण पुरते फसलो असल्याचे महिलांच्या लक्षात आलेत्यावेळी त्यांनी संबंधित व्यक्तीला भरलेले पैसे परत मागितल्यावर त्याच्याकडून उडवा उडवी चे उत्तरे येऊ लागली त्यानंतर टाळाटाळ करण्यात आली.
संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी यावर कारवाई करून या फसलेल्या महिलांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी या फसगत झालेल्या महिलांनी केली आहे.
Ladki Bahin Yojna: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ‘या’ दिवशी शेवटची संधी; ८५ हजार महिलांच्या अर्जात होत्या त्रुटी
सरोज सुतार या २०१९ पासून पंचायत समितीमध्ये बचत गट विभागात सीआरपी म्हणून काम करत असताना विविध शासकीय योजनांची माहिती देतात. त्याचा गैरफायदा घेत प्रशांत अडसूळ (कोरेगाव, ता. कर्जत) नामक व्यक्तीने त्यांच्याशी संपर्क साधून शिलाई मशीन योजनेत महिलांना ११०० रुपयांत शिलाई मशीन देण्याचे आमिष दाखवले.