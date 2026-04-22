‘चिते की चाल और ऋषभ की नजर पर संदेह…’, IPL मधील सर्वात अद्भुत कॅच, स्टेडियम अचंबित

यशस्वी जयस्वाल हा नेहमीच बॅटिंग करताना धोकादायक ठरतो आणि त्याची विकेट ही खूपच महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे पहिल्या तीन बॉल्सवर चौकार गेले असतानाही मोहम्मद शामी आणि कप्तान ऋषभ पंत यांची पराभव न पत्करता केलेली मेहनत फळाला आली आणि यशस्वीचा अप्रतिम झेल घेत पुन्हा एकदा आपण उत्तम विकेटकिपर असल्याचे ऋषभ पंतने दाखवून दिले. याशिवाय राजस्थान रॉयल्सला केवळ १५९ धावांवर रोखण्यात लखनौचा संघ यशस्वी झाला.
सूड! लागोपाठ यशस्वीने मारले 3 चौकार, मोहम्मद शामीचा राग अनावर अन् पुढच्याच बॉलवर…
पहिल्या तीन चेंडूंवर तीन चौकार
राजस्थानसाठी षटकाची सुरुवात शानदार झाली. यशस्वी जैस्वालने शमीच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर सलग तीन चौकार ठोकून लखनौच्या गोटात घबराट निर्माण केली. जैस्वाल क्रीजवर पूर्णपणे स्थिरावलेला दिसत होता आणि शमीच्या चेंडूवर सीमारेषा ओलांडून त्याने चौकारांची हॅटट्रिक पूर्ण केली. क्षेत्ररक्षणात बदल करूनही, जयस्वालची बॅट अजेय राहिली आणि असे वाटत होते की तो आज राजस्थानसाठी एक मोठी धावसंख्या उभारणार.
ऋषभ पंतने घेतला कमालीचा झेल
✌️ in ✌️ Mohd. Shami on a roll in Lucknow 😎
मात्र, अनुभवी मोहम्मद शमीने हार मानली नाही आणि षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर (२.५) आपली रणनीती बदलली. शमीने आपली पूर्ण ताकद लावून एक भेदक बाउन्सर टाकला, जो खेळण्याचा जयस्वालने प्रयत्न केला. चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेऊन यष्टीमागे गेला, जिथे ऋषभ पंतने हवेत झेप घेऊन एकहाती जबरदस्त झेल घेतला. पंतची चपळाई चमत्कारापेक्षा कमी नव्हती; हवेत तरंगत असताना ज्या प्रकारे त्याने चेंडू आपल्या ग्लोव्हमध्ये पकडला, त्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
संजीव गोएंका भावूक, प्रतिक्रिया व्हायरल
धक्का इथेच थांबला नाही. जयस्वाल बाद झाल्यानंतर क्रीजवर आलेल्या ध्रुव जुरेलला सावरण्याची संधीही शमीने दिली नाही. शमीने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पुन्हा एकदा अचूक गोलंदाजी केली, ज्यावर जुरेलसुद्धा गाफील राहिला आणि पुन्हा एकदा ऋषभ पंतने यष्टीमागे कोणतीही चूक केली नाही. शमीच्या एकाच षटकात घेतलेल्या दोन बळींमुळे लखनौचे मालक संजीव गोएंका खूप भावूक झाले.