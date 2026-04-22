सूड! लागोपाठ यशस्वीने मारले 3 चौकार, मोहम्मद शामीचा राग अनावर अन् पुढच्याच बॉलवर…

२२ एप्रिलच्या रात्री लखनौ सुपरजायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना झाला. मोहम्मद शमीने एकाच षटकातील सलग तीन चेंडूंवर यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेलला बाद करून LSG ची सुरुवात खराब केली.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:35 PM
মোহম্মদ শামীचा জলवा (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • मोहम्मद शमीचा धडाका 
  • एकाच ओव्हरमध्ये दोघांना धाडले माघारी 
  • ३ चौकार खाल्ल्यानंतर घेतला बदला 
IPL 2026 चे सामने सध्या रंगतदार होत आहेत आणि आज अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियमवर लखनौ सुपर जाएंट्स विरूद्ध राजस्थान रॉयल्सचा सामना रंगला आहे. राजस्थान रॉयल्स सुरूवातीला टेबल पॉईंट्समध्ये टॉपवर होते मात्र गेल्या काही सामन्यांमध्ये हा संघ मागे पडला आहे आणि आजही धावांचा पाऊस पाडू शकला नाहीये. दरम्यान सुरूवातीच्या ओव्हरमध्ये तर यशस्वी जयस्वाल आणि मोहम्मद शमीच्या बॉलिंग आणि बॅटिंगचा सामना अधिक रंगलेला दिसला. 

सलग तीन चेंडूंवर चौकार दिल्यानंतर कोणत्याही गोलंदाजासाठी पुनरागमन करणे कठीण असते. विशेषतः टी-२० क्रिकेट खेळताना, हे अशक्यच मानले जाऊ शकते. पण मोहम्मद शमीच्या शब्दकोशात अशक्य असे काहीच नाही. २२ एप्रिलच्या रात्री, राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या तिसऱ्या षटकात मोहम्मद शमीने सलग तीन चौकार दिले, पण चौथ्या चेंडूवर त्याने यशस्वी जैस्वालवर सूड घेतला.

यशस्वीला धाडले माघारी 

यशस्वी जयस्वालने तिसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर पॉइंट आणि डीप थर्डला, तर चौथ्या चेंडूवर मिड-ऑफवरून चौकार मारला. तीन चौकार दिल्यानंतर संतापलेल्या मोहम्मद शमीने चौथा चेंडू टाकला. १४१ किमी प्रतितास वेगाने टाकलेल्या चेंडूवर जैस्वालने हुक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या बाजूने वेगाने गेला आणि त्याच्या ग्लोव्हला लागला. सुरुवातीला, त्याने चेंडू मारला की नाही हे स्पष्ट नव्हते, पण ग्लोव्ह अजूनही चेंडूवर होता. पंतने उंच उडी मारून आपल्या उजव्या दंडावर झेल घेतला आणि यशस्वी जयस्वालचा १२ चेंडूंतील २२ धावांचा डाव संपवला. यशस्वीने त्या २२ धावांपैकी १६ धावा चौकारांनी केल्या होत्या.

पुढच्याच चेंडूवर जुरेलही बाद

३२ धावांवर राजस्थानची ही पहिली विकेट होती. संघ या धक्क्यातून सावरण्याआधीच, नवा फलंदाज ध्रुव जुरलही पुढच्याच चेंडूवर बाद झाला. १३६ किमी प्रतितास वेगाने टाकलेल्या अप्रतिम लेंथ बॉलवर जुरलची बॅट पूर्णपणे उघडी होती आणि यष्टीमागे पंतने कोणतीही चूक केली नाही. जुरलला आपले खातेही उघडता आले नाही. अशाप्रकारे, पहिल्या चार चेंडूंमध्ये १२ धावा दिल्यानंतर, शमीने शेवटच्या दोन चेंडूंमध्ये दोन बळी घेत राजस्थानची सुरुवात खराब केली. दरम्यान गेल्या २ सामन्यांमध्ये राजस्थान रॉयलचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी कोणतीही कमाल दाखवू शकलेला नाही. मागच्या सामन्यादरम्यान तर वैभवचा रडताना व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता. आजही वैभव केवळ ८ धावांवर कॅचआऊट झाला. 

Published On: Apr 22, 2026 | 09:35 PM

