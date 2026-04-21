West Bengal Election 2026 : बंगालमध्ये राजकीय वाद शिगेला! आरोप-प्रत्यारोप अन् ED च्या कारवाईंला जोर

West Bengal Election 2026 : बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे तीन दिवस उरले असताना, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप यांच्यातील प्रचार शिगेला पोहोचत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या चार दिवस आधी ईडीने बंगालमध्ये छापे टाकून एका व्यावसायिकाला अटक केली असली तरी, कोलकाताचे उप पोलीस आयुक्त शांतनु सिन्हा विधास हे घरी न सापडल्याने त्यांना अटक करता आली नाही. शांतनू हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचे सुरक्षा प्रमुख देखील आहेत, त्यामुळे दीदींनी भाजपवर आरोप केला आहे की, निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांना माझ्या सुरक्षा प्रमुखाला अटक करून ठार मारायचे आहे.
पण ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “आम्ही अशा छाप्यांना घाबरत नाही. बंगाल एकजूट आहे आणि भाजपचा पराभव होईल.” दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ममता बॅनर्जींवर ‘जंगलराज’चा आरोप केला आणि महिला आरक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल बंगालच्या महिला टीएमसीला शिक्षा देतील, असे जाहीर केले.
बंगाल एक धगधगते रणांगण बनले आहे, जिथे शब्द हेच शस्त्र बनले आहे. व्यासपीठ हे एक आघाडीचे मैदान बनले आहे आणि प्रत्येक सभा ही एका निर्णायक संघर्षाचा ट्रेलर असल्यासारखी वाटते. ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा सत्तेवर परत येत आहेत, की आपल्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी हा हेतुपुरस्सर केलेला आक्रमकपणा आहे? बंगालमधील निवडणुका हा एक अत्यंत संवेदनशील राजकीय प्रसंग असतो. येथील राजकारणात हिंसाचार आणि दबाव नेहमीच प्रचलित राहिले आहेत.
हे देखील वाचा : RSS मोहन भागवत यांच्या Z+ सुरक्षेचा खर्च कोण उचलणार? मुंबई हायकोर्टाचे सरसंघचालकांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान
या संदर्भात, प्रचाराच्या पहिल्या फेरीच्या अंतिम टप्प्यात, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आपल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची स्वप्ने दाखवत असताना, भाजपचे मुख्य प्रचारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वस्व पणाला लावून आक्रमकतेचा अवलंब करत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
राजकारणात, जो स्वतःची भूमिका मांडतो तोच जिंकतो. जेव्हा ममता बॅनर्जी आक्रमक प्रचार सुरू करतात, तेव्हा त्या केवळ प्रसारमाध्यमे आणि जनतेचेच नव्हे, तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या समर्पित कार्यकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतात.
त्यामुळे, निवडणूक या टप्प्यावर पोहोचली असताना, त्या ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरील’ आणि ‘बंगालची ओळख’ अशी एक प्रचलित भूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही रणनीती २०२१ च्या निवडणुकीत अत्यंत फायदेशीर ठरली होती.
जर जमिनीवरील आव्हान इतके कठीण नसते, तर ममता बॅनर्जी कदाचित इतक्या आक्रमक झाल्या नसत्या. हीच गोष्ट भाजपलाही लागू होते. जर ही लढत अटीतटीची वाटली नसती, तर पंतप्रधानांना जागतिक संकटाच्या काळात राज्य विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करावे लागले नसते. बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, दीदी बंगालमध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेवर परत येत आहेत का. आणि वस्तुस्थिती अशी आहे की, निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीला ७२ तासांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना, तृणमूल काँग्रेस असो वा भाजप, कोणताही एक पक्ष किंवा गट निश्चित विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे की नाही, हे अनिश्चित दिसत आहे. ममता बॅनर्जी यांची मजबूत प्रादेशिक ओळख भाजपसाठी एक महत्त्वपूर्ण फायदा ठरत आहे.
हे देखील वाचा : ‘नारी शक्ती’ अद्याप प्रतीक्षेतच! महिला मतदारांचा टक्का वाढला, पण उमेदवार का घटले?
दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात राबवलेल्या कल्याणकारी योजना, ज्या मतदारांवर केंद्रित आहेत आणि त्या महिलांची पहिली पसंती आहेत. आक्रमक प्रचाराद्वारे, ममता बॅनर्जी स्वतःला बंगाली जनतेच्या भावनांची रक्षक म्हणून सादर करण्याचा आणि त्याद्वारे या निवडणुकीतील मतांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस दोन्ही पक्ष सरकार स्थापन करणार असल्याचा आभास निर्माण करत आहेत, परंतु प्रभावी बूथ व्यवस्थापन असल्याशिवाय या दोघांसाठीही हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. ग्रामीण विरुद्ध शहरी मतदानाचा कल त्यांच्या बाजूने नसेल आणि त्यांना महिला व तरुण मतदारांची सहानुभूतीही मिळणार नाही. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये दोन्ही प्रबळ दावेदार आक्रमक प्रचार करत आहेत.
ममता आणि मोदींची विश्वासार्हता पणाला
“आम्ही अशा छाप्यांना घाबरत नाही. बंगाल एकजूट आहे आणि भाजपचा पराभव होईल.” दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ममता बॅनर्जींवर जंगलराजचा आरोप केला आणि म्हटले की, महिला आरक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल बंगालच्या महिला टीएमसीला नक्कीच शिक्षा देतील.
लेख – वीणा गौतम
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे