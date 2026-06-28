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Dinvishesh : भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचे शिल्पकार आणि ९वे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची जयंती; जाणून घ्या २८ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज १९९१ च्या आर्थिक संकटातून भारताला बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे भारताचे नववे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची जयंती आहे. त्यांच्या आर्थिक उदारीकरण, प्रभावी नेतृत्व आणि दूरदृष्टीमुळे भारताच्या आर्थिक धोरणांना नवी दिशा मिळाली होती.

Dinvishesh

Dinvishesh : भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचे शिल्पकार आणि ९वे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांची जयंती; जाणून घ्या २८ जूनचा इतिहास

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विस्तार

Dinvishesh : भारताचे नववे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव हे देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचे शिल्पकार मानले जातात. २२ जून १९२१ मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. पामुलपर्ती वेंकट नरसिंह राव असे त्यांचे पूर्ण नाव आहे. ते बहुभाषिक विद्वान, कायदेतज्ज्ञ, साहित्यप्रेमी आणि एक अनुभवी राजकारणी होते. त्यांनी १९९१ ते १९९६ च्या काळात भारताचे नववे पंतप्रधान म्हणून पदाभार संभाळला. त्यांच्या नेतृत्त्वात भारताने आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरणे आणि जागतिकीकरणाची धोरणे स्वीकारली. त्यांनी अनेक आर्थिक सुधारणा राबवल्या. त्यांच्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला एक नवी देशा मिळाली. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आह

28 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1778 : अमेरिकन क्रांती मधील मॉनमाउथची लढाई झाली.
  • 1838 : इंग्लंडच्या राणी व्हिक्टोरियाचा राज्याभिषेक झाला.
  • 1846 : अ‍ॅडॉल्फ सॅक्स यांनी सॅक्सोफोन या वाद्याचे पेटंट घेतले.
  • 1911 : ‘नखला’ मंगळ ग्रहाची उल्का पृथ्वीवर इजिप्त देशामध्ये पडली.
  • 1914 : पहिले महायुद्ध – ऑस्ट्रियाचा आर्कड्यूक फ्रांझ फर्डिनांड आणि त्याची पत्नी सोफी, डचेस ऑफ होहेनबर्ग यांची हत्या झाली. या घटनेमुळे पहिले महायुद्ध सुरू झाले.
  • 1926 : गॉटलीब डेमलर आणि कार्ल बेंझ यांनी त्यांच्या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण करून मर्सिडीज-बेंझची स्थापना केली.
  • 1972 : दुसऱ्या भारत-पाक युद्धानंतर सिमला परिषद सुरू झाली.
  • 1978 : यूएस सुप्रीम कोर्टाने कॉलेज प्रवेशांमध्ये आरक्षण बेकायदेशीर ठरवले.
  • 1994 : रशियाच्या ओलेम सेलेन्कोने फिफा विश्वचषक स्पर्धेत कॅमेरूनविरुद्ध पाच गोल केले.
  • 1997 : बॉक्सिंग सामन्यादरम्यान इव्हेंडर होलीफिल्डचा कान चावल्याबद्दल माईक टायसनला निलंबित करण्यात आले आणि होलीफिल्डला विजेता घोषित करण्यात आले.
  • 1998 : संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याची पन्नास वर्षे पूर्ण झाली.
Dinvishesh : सामाजिक न्यायाचे पूरस्कर्ते छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या २६ जूनचा इतिहास

28 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1491 : ‘हेन्‍री (आठवा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 जानेवारी 1547)
  • 1712 : ‘रुसो’ – फ्रेंच विचारवंत, लेखक संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 जुलै 1778)
  • 1921 : ‘नरसिम्हा राव’ – भारताचे 9वे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 डिसेंबर 2004)
  • 1928 : ‘बाबूराव सडवेलकर’ – चित्रकार, महाराष्ट्राचे कला संचालक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 नोव्हेंबर 2000)
  • 1931 : ‘मुल्लापुडी वेंकट रमना’ – तेलगू भाषेतील त्यांच्या कार्यासाठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 फेब्रुवारी 2011)
  • 1934 : ‘रॉय गिलख्रिस्ट’ – कसोटी क्रिकेटमधील भेदक वेगवान गोलंदाज यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 जुलै 2001)
  • 1937 : ‘डॉ.गंगाधर पानतावणे’ – साहित्यिक समीक्षक, दलित साहित्य दलित चळवळीला वाहिलेल्या अस्मितादर्श या त्रैमासिकाचे ते संस्थापक संपादक यांचा जन्म.
  • 1970 : ‘मुश्ताक अहमद’ – पाकिस्तानी क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘विशाल ददलानी’ – भारतीय गायक, गीतकार, अभिनेता आणि संगीतकार यांचा जन्म.
  • 1995 : ‘मरियप्पन थान्गावेलु’ – रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या 2016 उन्हाळी पॅरालिम्पिक गेम्समध्ये सुवर्णपदक, दक्षिण भारतीय उंच उडी मारणारे, यांचा जन्म.
28 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1836 : ‘जेम्स मॅडिसन’ – अमेरिकेचे चौथे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 16 मार्च 1751)
  • 1972 : ‘प्रशांतचंद्र महालनोबीस’ – प्रसिध्द भारतीय संख्याशास्रज्ञ तसेच इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 29 जून 1893)
  • 1987 : ‘पं. गजाननबुवा जोशी’ – व्हायोलियनवादक, गायक, संगीतज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 30 जानेवारी 1911)
  • 1990 : ‘प्रा. भालचंद खांडेकर’ – कवी यांचे निधन.
  • 1999 : ‘रामभाऊ निसळ’ – स्वातंत्र्य सैनिकांचे नेते झुंजार पत्रकार यांचे निधन.
  • 2000 : ‘विष्णू महेश्वर जोग’ – उद्योजक यांचे निधन. (जन्म: 6 एप्रिल 1927)
  • 2006 : ‘डॉ. निर्मलकुमार फडकुले’ – संत साहित्यकार, समीक्षक, वक्ते यांचे निधन.
  • 2009 : ‘ए. के. लोहितदास’ – भारतीय दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथालेखक यांचे निधन. (जन्म: 6 मे 1955)
  • 2022 : ‘पल्लोनजी शापूरजी मिस्त्री’ – शापूरजी पालोनजी समूहाचे अध्यक्ष आणि टाटा समूहाचे प्रमुख भागधारक यांचे निधन.
Dinvishesh : देशात पहिली आणीबाणी जाहीर आणि क्रिकेट विश्वचषक विजयाचा जल्लोष; जाणून घ्या २५ जूनचा इतिहास

Web Title: P v narasimha rao birth anniversary 9th prime minister india 28 june dinvishesh

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Published On: Jun 28, 2026 | 09:04 AM

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