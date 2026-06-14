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World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:56 AM IST
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सारांश

World Blood Donor Day : महाराष्ट्रात स्वैच्छिक रक्तदानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहेत. राज्यातील नोंदणीकृत रक्तदात्यांची संख्या १० लाखांच्या उंबरठ्यावर पोहचली आहे. यामध्ये पुणे सर्वात आघाडीवर आहे.

World Blood Donor Day

World Blood Donor Day : एक थेंब आशेचा! रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर; 10 लाखांचा आकडा होतोय पार (फोटो सौजन्य: iStock)

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विस्तार
  •  रक्तदानात महाराष्ट्र आघाडीवर
  • 9.88 लाख नोंदणीकृत रक्तदाता
  • पुणे अव्वल स्थानी
World Blood Donor Day : सुनयना सोनवणे : रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये वाढणारी प्रतीक्षा, ऑपरेशन थिएटरबाहेरची अस्वस्थ नजर आणि त्याच वेळी कुठेतरी शांतपणे पुढे आलेला एका रक्तदात्याचा हात… आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक कथा अशाच अदृश्य धाग्यांनी जोडलेल्या असतात. रक्ताची गरज अचानक निर्माण होते; पण रक्तदाता एका दिवसात तयार होत नाही. त्यामागे असते सातत्याने उभी राहिलेली सामाजिक जाणीव, नियमित सहभाग आणि स्वैच्छिक रक्तदानाची चळवळ.

जागतिक रक्तदाता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील रक्तदानाचे चित्र आश्वासक दिसत आहे. राज्यातील नोंदणीकृत रक्तदात्यांची संख्या ९ लाख ८८ हजार ८११ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे राज्य आता १० लाख रक्तदात्यांच्या टप्प्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.

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रक्तदानाचे महत्त्व आणि गरज

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, जगभरात दरवर्षी १२ कोटींहून अधिक रक्तदान संकलित केले जाते. सुरक्षित आणि पुरेसा रक्तपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एखाद्या देशातील किमान १ ते २ टक्के लोकसंख्येने नियमित रक्तदान करणे आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये स्वैच्छिक रक्तदानाला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानले जाते.

ई-रक्तकोषामुळे रक्तदातांच्या संख्येत वाढ

भारतात रक्तसंकलन आणि उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारचे ‘ई-रक्तकोष’ हे राष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठ कार्यरत आहे. रक्तपेढ्या, रक्तदान शिबिरे आणि रक्तदात्यांची माहिती या प्रणालीद्वारे एकत्रित केली जाते. या पोर्टलवरील ताज्या आकडेवारीनुसार देशात आतापर्यंत १ कोटी २ लाख ७९ हजार १६३ नोंदणीकृत रक्तदाते आहेत.

तर महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत रक्तदात्यांची संख्या ९ लाख ८८ हजार ८११ वर पोहोचली असून २२ आगामी शिबिरे नियोजित आहेत. स्वैच्छिक रक्तदानाला वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

रक्तदानात पुणे जिल्हा आघाडीवर

रक्तदानाबाबत पुणे जिल्ह्याचे योगदान विशेष ठरत आहे. राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माहितीनुसार, २०२५ च्या जानेवारी ते मे या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात २,१२७ रक्तदान शिबिरांमधून सुमारे १.५८ लाख युनिट रक्त संकलित झाले असून हा आकडा राज्यातील सर्वाधिक आहे.

जागतिक रक्तदाता दिवस

दरवर्षी १४ जून रोजी जागतिक रक्तदाता दिवस साजरा केला जातो. २००४-०५ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेकडून या दिनाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. यंदाची थीम ही मानवतेचा एक थेंब, रक्तदान करा, जीव वाचवा या संकल्पनेवर आधारित आहे.

रक्तदानाची आकडेवारी

रक्तदान भारत महाराष्ट्र
नोंदणीकृत रक्तदाते १,०२,७९,१६३ ९,८८,८११
रक्तकेंद्रे ४,५७२ ४२८
आयोजित शिबिरे २,५६,६५३ ३०,४६२
आगामी शिबिरे १,१६९ २२

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Web Title: World blood donor day maharashtra nears 10 lakh blood donors

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:56 AM

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