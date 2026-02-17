AI मुळे बदलणार प्रवासाचा अनुभव! आता आवाजावर चालणार कार; अपघात आणि चोरी रोखण्यासाठी येणार हायटेक फीचर्स

या प्रदर्शनातील सर्वात रोमांचक तंत्रज्ञान म्हणजे ‘व्हॉइस-कंट्रोल्ड ड्रायव्हिंग सिस्टम’. आतापर्यंत कार चालवण्यासाठी स्टेअरिंग, ब्रेक आणि एक्सलरेटर यांचा वापर करावा लागतो. मात्र, नवीन एआय तंत्रज्ञानामुळे आता कार तुमच्या तोंडी सूचनांनुसार धावू शकेल. चालकाने फक्त “डावीकडे वळा”, “उजवीकडे वळा” किंवा “थेट पुढे जा” असे आदेश दिले की वाहन त्यानुसार हालचाल करेल. यामुळे शारीरिक व्याधी असलेल्या व्यक्तींना किंवा प्रवासादरम्यान आराम शोधणाऱ्यांना ड्रायव्हिंग करणे अधिक सोपे आणि सोयीचे होणार आहे.
हिवाळ्यातील दाट धुक्यामुळे होणारे अपघात ही एक मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून ‘फॉग अलर्ट सिस्टम’ विकसित करण्यात आली आहे. हे तंत्रज्ञान प्रगत सेन्सर्स आणि एआय विश्लेषणाच्या जोरावर काम करते. रस्त्यावर समोर किती वाहने आहेत आणि त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर किती आहे, याची अचूक माहिती हे सिस्टम ड्रायव्हरला देते. धुक्यामुळे समोरचे काहीही दिसत नसतानाही, ही प्रणाली ड्रायव्हरला वेळेत चेतावणी देऊन संभाव्य अपघात टाळण्यास मदत करते.
लांबच्या प्रवासात ड्रायव्हरला डोळा लागल्याने होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. यावर मात करण्यासाठी ‘फेसिअल रिकग्निशन’ (चेहरा ओळखणारी प्रणाली) सादर करण्यात आली आहे. ही प्रणाली ड्रायव्हरच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि डोळ्यांच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवते. ड्रायव्हरला थकवा जाणवू लागल्यास किंवा झोप येत असल्याचे संकेत मिळताच, सिस्टम तात्काळ अलार्म वाजवते. विशेष म्हणजे, ड्रायव्हरने प्रतिसाद न दिल्यास, कार आपोआप सुरक्षित ठिकाणी नेऊन पार्क करण्याची क्षमताही या प्रणालीमध्ये आहे.
कार चोरीच्या घटनांना पूर्णविराम देण्यासाठी प्रगत ‘बायोमॅट्रिक सिक्युरिटी सिस्टम’ लाँच करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानानुसार, कार सुरू करण्यापूर्वी ड्रायव्हरला बायोमॅट्रिक पडताळणीतून (उदा. फिंगरप्रिंट किंवा आयरीस स्कॅन) जावे लागेल. केवळ अधिकृत व्यक्तीच वाहन सुरू करू शकेल, ज्यामुळे अनधिकृत प्रवेश किंवा चोरी होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येईल. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘एआय समिट’मधील ही नवी दालने हे स्पष्ट करतात की, भविष्यातील भारतीय रस्ते अधिक सुरक्षित, स्मार्ट आणि तंत्रज्ञानस्नेही असणार आहेत. हे बदल केवळ लक्झरी नसून मानवी सुरक्षेसाठी एक मैलाचा दगड ठरतील.
