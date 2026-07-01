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IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

भारतीय फलंदाजांचा इंग्लंडविरुद्ध चांगला रेकॉर्ड पाहायला मिळत आहे. अभिषेक शर्मा आतापर्यंत इंग्लंडविरुद्ध एकूण 6 सामने खेळला आहे.  यामध्ये त्याने एकूण 288 रन्स केल्या आहेत.

IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस

अभिषेक शर्माकडे पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी (फोटो - ians)

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विस्तार
  • सहा सिक्स मारल्यास अभिषेक शर्मा मोडणार हार्दिकचा रेकॉर्ड
  • आजपासून सुरू होणार भारत विरुद्ध इंग्लंड सिरिज 
  • श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ मैदानात उतरणार 
India Vs England T20 Series: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ आजपासून इंग्लंडविरुद्ध 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज खेळणार आहे. आज पहिला टी 20 सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री 10 वाजता सामना सुरू होईल. मात्र या सामन्यात अभिषेक शर्मासोबत संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी खेळणर याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान या सिरिजमध्ये अभिषेक शर्मा हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे.

इंग्लंडविरुद्ध अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड चांगला असल्याचे पाहायला मिळतो. तो या सिरिजमध्ये देखील आपला रेकॉर्ड कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. या सिरिजमध्ये अभिषेक शर्माकडे हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे. त्याच्याकडे इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावावर करण्याची संधी असणार आहे.

भारतीय फलंदाजांचा इंग्लंडविरुद्ध चांगला रेकॉर्ड पाहायला मिळत आहे. अभिषेक शर्मा आतापर्यंत इंग्लंडविरुद्ध एकूण 6 सामने खेळला आहे.  यामध्ये त्याने एकूण 288 रन्स केल्या आहेत. या सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्माने एक शतक तर एक अर्धशतक लगावले आहे. अभिषेक शर्माने इंग्लंडविरुद्ध आतापर्यंत 22 सिक्स मारले आहेत. तर हार्दिक पंड्याने इंग्लंडविरुद्ध 27 सिक्स मारले आहेत.

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अभिषेक शर्माकडे हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्याची संधी असणार आहे. हार्दिक पंड्याचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी अभिषेक शर्माला केवळ 6 सिक्स मारण्याची गरज आहे. तसे करताच इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड अभिषेक शर्माच्या नावावर होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्त्वात आज भारत इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी उतरणार आहे.

चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियमवर आजचा भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना होणार आहे. 5 टी 20 सामन्यांमधील पहिला सामना आज खेळवला जाणार आहे. दरम्यान सामना सुरू होण्याआधी या भागात 40 टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानंतर थोडा पाऊस कमी होऊ शकतो . मात्र रात्री 8 नंतर पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे.

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पीच रिपोर्ट

चेस्टर-ले-स्ट्रीट स्टेडियमच्या पीच रिपोर्टविषयी बोलायचे झाल्यास या ठिकाणी गोलंदाजांना जास्त मदत मिळते. या इंटरनॅशनल स्टेडियमवर तब्बल 8 सामने खेळवले गेले आहेत. ज्यामध्ये केवळ 3 संघ प्रथम फलंदाजी करताना जिंकले आहेत. या स्टेडियमवर सर्वाधिक स्कोअर हा 135 ते 140 रन्सचा आहे.

Web Title: Abhishek sharma hit six sixes and break hardik pandya record against england

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:26 PM

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