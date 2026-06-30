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IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:43 PM IST
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सारांश

आयर्लंड विरुद्ध भारताने नुकतेच दोन सामन्यांची सिरिज खेळली आहे. या सिरिजमध्ये भारताचा दारुण पराभव झाला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा पराभव झाला आहे.

IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

इंग्लंडविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी खेळणार का? (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • उद्यापासून सुरू होणार भारत विरुद्ध इंग्लंड टी 20 सामना 
  • वैभव सूर्यवंशी खेळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष 
  • कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिली महत्वाची प्रतिक्रिया 
India Vs England T20 Series: उद्यापासून भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू होणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध खेळायला उतरणार आहे. दरम्यान  वैभव सूर्यवंशी उद्या खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयर्लंड दौऱ्यात त्याला संधी न दिल्याने चाहते आधीच संतापले आहेत. दरम्यान यावर आता श्रेयस अय्यरने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

आयर्लंड विरुद्ध भारताने नुकतेच दोन सामन्यांची सिरिज खेळली आहे. या सिरिजमध्ये भारताचा दारुण पराभव झाला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा पराभव झाला आहे. या दोन्ही सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सोशल मिडियावर आणि चाहत्यांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला गेला. वैभव ला डेब्यू करण्याची संधी द्यायला हवी होती असे अनेक दिग्गज खेळाडूनी मत व्यक्त केले.

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इंग्लंडविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी खेळणार का?

इंग्लंडविरुद्ध उद्या भारताची सिरिज सुरू होणार आहे. त्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कर्णधार श्रेयस अय्यरला वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी त्याने हा यांच्या संघातील अंतर्गत विषय आहे. आमच्या प्लेइंग 11 बाबत भाष्य करू शकत नाही. वैभव सूर्यवंशी खूप चांगला खेळाडू आहे. तो जेव्हा पण खेळेल तेव्हा तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल.

भारतीय संघात ‘या’ मिस्ट्री स्पिनरची एंट्री

वरुण चक्रवर्ती आयर्लंडविरुद्धच्या सिरिजसाठी देखील भारतीय संघात निवड झाली होती. मात्र सिरिज सुरू होण्याआधी त्याला दुखापत झाल्याने तो संघाबहेर गेला होता. वरुण चक्रवर्ती संघात नसल्याने भारतीय संघाची गोलंदाजी काहीशी कमकुवत पाहायला मिळाली होती. मात्र आता वरुण चक्रवर्ती पूर्णपणे फिट झाल्याचे दिसून येत आहे. तो इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

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बेलफास्टमध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत धक्कादायक पराभवानंतर, भारतीय संघ आता इंग्लंडचा सामना करण्यास सज्ज झाला आहे. दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळतील. या द्विपक्षीय मालिकेतील पहिला सामना बुधवारी (१ जुलै) चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाइड मैदानावर खेळला जाईल. असे मानले जात आहे की, मालिकेच्या पहिल्या सामन्यासाठी भारत आपल्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये काही बदल करू शकतो. आयर्लंडविरुद्धच्या दोन्ही टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये राखीव खेळाडू म्हणून बाकावर बसलेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला बुधवारी आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची संधी मिळू शकते.

 

Web Title: Indian captain shreyas iyer statement about vaibhav sooryvanshi in squad against england t20 series

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:43 PM

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