IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

आयर्लंड विरुद्ध भारताने नुकतेच दोन सामन्यांची सिरिज खेळली आहे. या सिरिजमध्ये भारताचा दारुण पराभव झाला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताचा पराभव झाला आहे. या दोन्ही सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सोशल मिडियावर आणि चाहत्यांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला गेला. वैभव ला डेब्यू करण्याची संधी द्यायला हवी होती असे अनेक दिग्गज खेळाडूनी मत व्यक्त केले.
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इंग्लंडविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी खेळणार का?
इंग्लंडविरुद्ध उद्या भारताची सिरिज सुरू होणार आहे. त्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कर्णधार श्रेयस अय्यरला वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी त्याने हा यांच्या संघातील अंतर्गत विषय आहे. आमच्या प्लेइंग 11 बाबत भाष्य करू शकत नाही. वैभव सूर्यवंशी खूप चांगला खेळाडू आहे. तो जेव्हा पण खेळेल तेव्हा तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल.
भारतीय संघात ‘या’ मिस्ट्री स्पिनरची एंट्री
वरुण चक्रवर्ती आयर्लंडविरुद्धच्या सिरिजसाठी देखील भारतीय संघात निवड झाली होती. मात्र सिरिज सुरू होण्याआधी त्याला दुखापत झाल्याने तो संघाबहेर गेला होता. वरुण चक्रवर्ती संघात नसल्याने भारतीय संघाची गोलंदाजी काहीशी कमकुवत पाहायला मिळाली होती. मात्र आता वरुण चक्रवर्ती पूर्णपणे फिट झाल्याचे दिसून येत आहे. तो इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
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