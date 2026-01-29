Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दिल्लीच्या दोन क्रिकेटपटूंविरुद्ध मुलीच्या छेडछाडीचे आरोप! डीडीसीएने दिले उत्तर, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

दिल्ली अंडर-१९ क्रिकेट संघ पुद्दुचेरीमध्ये आहे, जिथे दिल्लीच्या दोन खेळाडूंवर १५ वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. या घटनेने शिस्तपालन व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Jan 29, 2026 | 11:53 AM
DDCA : दिल्ली संघांची कामगिरी अलिकडेच खराब राहिली आहे. संघाच्या कामगिरीवर प्रत्येक पातळीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, पुद्दुचेरीमध्ये दिल्लीच्या दोन खेळाडूंवर एका अल्पवयीन मुलीचा छेडछाड केल्याचा आरोप आहे. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने आता या प्रकरणी एक निवेदन जारी केले आहे. असोसिएशनने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. तथापि, यानंतरही डीडीसीएच्या शिस्तपालन व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

दिल्लीच्या दोन क्रिकेट खेळाडूंवर गंभीर आरोप

दिल्ली अंडर-१९ क्रिकेट संघ पुद्दुचेरीमध्ये आहे, जिथे दिल्लीच्या दोन खेळाडूंवर १५ वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. या घटनेने शिस्तपालन व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर डीडीसीएने तातडीने कारवाई केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्यांनी दोन्ही खेळाडूंना दुसऱ्या हॉटेलमध्ये हलवले आहे. अधिकृत चौकशी सुरू आहे, परंतु या बातमीने दिल्ली क्रिकेट प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे. डीडीसीएच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की अशा घटना खेळाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर नुकसान पोहोचवतात. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अशा खेळाडूंवर त्वरित कारवाई करावी अशी चर्चा असोसिएशनमध्ये सुरू आहे. 

U19 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे भवितव्य भारताच्या हातात! उपांत्य फेरीत पोहोचणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला संघ

दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे संयुक्त सचिव अमित ग्रोव्हर यांनी कोणत्याही छेडछाडीच्या आरोपांना नकार दिला आहे. त्यांनी सांगितले की दोन्ही खेळाडू हॉटेलमध्ये खूप मोठ्या आवाजात संगीत ऐकत होते, ज्याला हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अद्याप अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीची कोणतीही घटना नोंदवलेली नाही. सध्या, हा खटला अनुशासनहीन मानला जातो. अहवाल असे दर्शवितात की संयुक्त सचिवांच्या विधानानंतरही, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी डीडीसीए हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहे.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, संबंधित खेळाडूला ताबडतोब टीम हॉटेलमधून दुसऱ्या हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की आरोप हलक्यात घेतले गेले नाहीत. अधिकृत चौकशी अद्याप सुरू असताना, या घटनेमुळे क्रिकेट प्रशासनातील जबाबदारीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

Jan 29, 2026 | 11:53 AM

