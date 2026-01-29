SL vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली आणि आता या दोन्ही संघामध्ये टी20 विश्वचषकाच्याआधी तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. एकदिवसीय मालिकेमध्ये इंग्लडच्या संघाने बाजी मारली आहे आता सर्वाची नजर टी20 मालिकेवर असणार आहे. ही मालिका 30 जानेवारीपासून खेळवली जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी श्रीलंकेने बुधवारी १६ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. दासुन शनाका संघाचे नेतृत्व करेल.
श्रीलंका आणि इंग्लंड ३० जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत एकमेकांसमोर येतील. श्रीलंकेने अलीकडेच पाकिस्तानविरुद्ध खेळलेल्या संघाचे पुनरुज्जीवन केले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी तयारी करण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी ही शेवटची संधी असेल.
पहिला T20I – 30 जानेवारी, पल्लेकेले
दुसरा टी२० सामना – १ फेब्रुवारी, पल्लेकेले
तिसरा टी२० सामना – ३ फेब्रुवारी, पल्लेकेले
Sri Lanka T20I squad announced for the three-match series against England 🇱🇰 📢 Coverage Powered by RIDE – Official Energy Drink Partner of Sri Lanka Cricket#SLvENG pic.twitter.com/zZ4vX3GhgM — ThePapare (@ThePapareSports) January 28, 2026
दासुन शनाका (कर्णधार), पाथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, धनंजया डी सिल्वा, चारिथ असलंका, जेनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, वानिंदू हसरंगा, दुनिथ वेललागे, महेश थेक्षाना, राष्ट्रा चॅनेशमन, प्रशांत मणिभन, प्रमोदशमन, दासुन शनाका (कर्णधार). मलिंगा.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी श्रीलंकेला ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, ओमान आणि झिम्बाब्वेसह गट ब मध्ये स्थान देण्यात आले आहे, तर इंग्लंडला इटली, नेपाळ, स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडिजसह गट क मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. श्रीलंका आणि इंग्लंड हे दोघेही ८ फेब्रुवारी रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात आपल्या मोहिमांना सुरुवात करतील. इंग्लंडचा सामना नेपाळशी होईल तर श्रीलंकेचा सामना आयर्लंडशी होईल.