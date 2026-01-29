IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?

India vs Pakistan U-19 World Cup 2026 Super 6 Match : आयसीसी अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये युवा भारतीय संघाचा पुढील सामना खूप मोठा आणि रोमांचक होणार आहे. प्रत्येक क्रिकेट चाहता या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असतो. भारत आणि पाकिस्तान अंडर-१९ क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर येतील. अंडर-१९ विश्वचषकातील हा सुपर सिक्स सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल आणि कोणत्या खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल ते जाणून घ्या.
२०२६ च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकात टीम इंडियाने आतापर्यंत शानदार कामगिरी केली आहे. भारताने त्यांचे तीनही गट सामने जिंकले आणि नंतर यजमान झिम्बाब्वेवर विजय मिळवून सुपर सिक्स फेरीत प्रवेश केला. भारतीय अंडर-१९ संघाने विश्वचषकाच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात अमेरिकेचा ६ विकेट्सने पराभव केला, त्यानंतर दुसऱ्या गट सामन्यात बांगलादेशचा १८ धावांनी पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी न्यूझीलंड अंडर-१९ संघाविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या गट टप्प्यातील सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला.
भारताने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात स्पर्धेतील यजमान झिम्बाब्वेचा २०४ धावांनी पराभव करून सुपर सिक्स फेरीत प्रवेश केला. भारतीय अंडर-१९ क्रिकेट संघाचा पुढील सामना त्यांच्या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान अंडर-१९ संघाविरुद्ध आहे. गट फेरीच्या शेवटच्या सामन्यात पाकिस्तानने झिम्बाब्वेविरुद्ध धावांचा पाठलाग मंदावला, ज्यामुळे नेट रन रेटमध्ये वाढ झाली ज्यामुळे त्यांना आणि झिम्बाब्वेला सुपर सिक्समध्ये प्रवेश मिळाला, तर स्कॉटलंडला बाहेर पडावे लागले. यामुळे क्रिकेट जगतात रन रेट फेरफारवरून वाद निर्माण झाला.
भारत आणि पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघांमधील १९ वर्षांखालील एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक सामना पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे, म्हणजेच हा सामना १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी होणार आहे, तेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष या सामन्यावर खिळले असेल. भारताने त्यांच्या गटात पहिले स्थान मिळवून पात्रता मिळवली, तर पाकिस्तानने गट टप्प्यात दुसरे स्थान मिळवले. दोन्ही संघ आता रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेच्या बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळतील.
१९ वर्षांखालील विश्वचषकातील सर्वात अपेक्षित सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील असेल. हा सामना १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बुलावायो येथे दुपारी १:०० वाजता सुरू होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील सामना टेलिव्हिजनवर स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग जिओहाॅटस्टारवर पाहता येणार आहे.