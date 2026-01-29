IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड : टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील चौथा सामना विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने ७ विकेट गमावत २१५ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडिया फक्त १६५ धावांवरच मर्यादित राहिली. ५० धावांच्या पराभवानंतर, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, ज्यामध्ये पराभवाचे मुख्य कारण स्पष्ट केले.
या सामन्यात टीम इंडियाने कमी फलंदाज खेळवले, ज्याची खूप चर्चा झाली. पराभवानंतर झालेल्या सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभात भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “मला वाटते की आम्ही आज जाणूनबुजून सहा फलंदाज खेळवले. आम्हाला पाच परिपूर्ण गोलंदाज हवे होते आणि आम्ही स्वतःला आव्हान देऊ इच्छित होतो. उदाहरणार्थ, जर आम्ही २०० किंवा १८० धावांचा पाठलाग करत असू आणि आम्हाला दोन किंवा तीन विकेट गमावल्याचे कसे वाटते ते पहायचे असेल. पण दिवसाच्या शेवटी, ते ठीक आहे आणि आम्हाला विश्वचषक संघाचा भाग असलेल्या सर्व खेळाडूंना खेळवायचे होते.”
कर्णधार सूर्या पुढे म्हणाला, “अन्यथा, आम्ही इतर खेळाडूंना खेळवले असते. जेव्हा आम्ही प्रथम फलंदाजी केली तेव्हा आम्ही खूप चांगली फलंदाजी केली. म्हणून, जर आम्ही १८० किंवा २०० धावांचा पाठलाग करत असू आणि दोन किंवा तीन विकेट पडल्या असतील, तर खेळाडूंनी जबाबदारी घ्यावी आणि आम्ही कशी फलंदाजी करतो ते पहावे… हे एक चांगले आव्हान आहे.”
Suryakumar Yadav said “We purposely played 6 batters today, we wanted to challenge ourselves – for example chasing 180 or 200, as well wanted to see, if we are 2 down or 3 down, we wanted to play all the players who are part of the T20 World Cup”. pic.twitter.com/BCgNcuCi3U — Johns. (@CricCrazyJohns) January 28, 2026
शिवम दुबेच्या शानदार फलंदाजीमुळे टीम इंडियाने सामन्यात पुनरागमन केले होते. पराभवाचे कारण सांगताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “पुढच्या सामन्यात जर आपल्याला पुन्हा संधी मिळाली तर आपण पुन्हा धावांचा पाठलाग करू शकू अशी आशा आहे. पण दिवसाच्या शेवटी, हा एक चांगला धडा होता. जोरदार दव पडल्याने, मला वाटते की दुबेसारख्या फलंदाजासोबत येथे आणि तेथे एक किंवा दोन भागीदारी केल्या असत्या, ज्यामुळे शेवटी मोठा फरक पडला असता. आम्ही ५० धावांनी हरलो, पण ते ठीक आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे, अशा धावांचा पाठलाग करताना, अशा एक किंवा दोन भागीदारी फरक करू शकतात.”