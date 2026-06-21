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IND vs ENG ODI Series: इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर, Virat Kohli चे कमबॅक; शतकवीर खेळाडू संघाबाहेर

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

BCCI Announced India Squad For IND vs ENG ODI Series: इंग्लंडविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी बीसीसीआयने भारतीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठीच्या संघात बदल करण्यात आले आहेत.

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विस्तार
  • इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर
  • विराट कोहलीचे कमबॅक
  • शतकवीर खेळाडूला डच्चू
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) रविवारी (दि. २१) इंग्लंडविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. संघाची धुरा शुभमन गिलच्या हाती सोपवण्यात आली आहे. या मालिकेसाठी संघात विराट कोहलीचाही समावेश करण्यात आला आहे, परंतु त्याचा सहभाग त्याच्या फिटनेवर अवलंबून आहे. तसेच, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहची देखील निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या यशस्वी जैस्वालला संघात स्थान मिळालेले नाही.

मालिकेचे वेळापत्रक

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिकेतील पहिला सामना १४ जुलै रोजी एड्जबॅस्टन येथे खेळला जाईल. तर, मालिकेतील दुसरा सामना १६ जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. तिसरा सामना १९ जुलै रोजी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळला जाईल. एकदिवसीय मालिकेपूर्वी, दोन्ही संघ १ जुलैपासून पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळतील, ज्यासाठी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ आधीच जाहीर करण्यात आला आहे.

इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघः

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार

आयर्लंडविरुद्धच्या T20I मालिकेसाठी अपडेटेड संघ

श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन,रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी,प्रसिद्ध कृष्णा

Web Title: Bcci announced india squad for ind vs england tour three match odi series virat kohli comeback jaiswal dropped

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:24 PM

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