IND vs ENG ODI Series: इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर, Virat Kohli चे कमबॅक; शतकवीर खेळाडू संघाबाहेर

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिकेतील पहिला सामना १४ जुलै रोजी एड्जबॅस्टन येथे खेळला जाईल. तर, मालिकेतील दुसरा सामना १६ जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. तिसरा सामना १९ जुलै रोजी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळला जाईल. एकदिवसीय मालिकेपूर्वी, दोन्ही संघ १ जुलैपासून पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळतील, ज्यासाठी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ आधीच जाहीर करण्यात आला आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन,रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी,प्रसिद्ध कृष्णा