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Celebrity Brand Valuation Report: ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये शाहरुख खान ठरला नंबर-1! रणवीर सिंहने विराट कोहलीला टाकलं मागे

Updated On: Aug 05, 2026 | 04:58 PM IST
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सारांश

Celebrity Brand Valuation Report: क्रोलने जाहीर केलेल्या ताज्या 'सेलिब्रिटी ब्रँड व्हॅल्युएशन रिपोर्ट'नुसार, बॉलिवूडचा 'किंग' शाहरुख खान भारतातील नंबर-१ सेलिब्रिटी ब्रँड ठरला आहे. गेल्या वर्षी अव्वल स्थानी असलेला स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली यंदा तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सेलिब्रिटी ब्रँड व्हॅल्युएशन रिपोर्ट 2025 जाहीर
  • रणवीर सिंहने विराटला टाकलं मागे,
  • ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये शाहरुख खान नंबर-1!
Celebrity Brand Valuation Report: क्रोलने आपला सेलिब्रिटी ब्रँड व्हॅल्युएशन रिपोर्ट 2025 ( Celebrity Brand Valuation Report ) जाहीर केला आहे. त्यात भारतातील टॉप 25 सेलिब्रिटी ब्रँड्सची एकूण किंमत 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3.7 टक्क्यांनी कमी आहे. अहवालानुसार, या यादीत 13 पुरुष आणि 12 महिला सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. त्यांच्या ब्रँड व्हॅल्यूचे मूल्यांकन त्यांच्या ब्रँड एंडोर्समेंट पोर्टफोलिओ आणि सोशल मीडियावरील उपस्थितीच्या आधारे करण्यात आले आहे.

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शाहरुखने मोठी झेप घेत पहिला क्रमांक

यंदा शाहरुख खानने मोठी झेप घेत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तो 2024 मध्ये तिसऱ्या स्थानावर होता, मात्र आता नंबर-1 बनत त्याने आपली मजबूत ब्रँड व्हॅल्यू पुन्हा सिद्ध केली आहे. त्याच्या पाठोपाठ रणवीर सिंह दुसऱ्या स्थानावर असून, 162.9 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या ब्रँड व्हॅल्यूसह त्याने आपले दुसरे स्थान कायम राखले आहे. तर गेल्या वर्षी अव्वल स्थानी असलेला क्रिकेटपटू विराट कोहली यंदा 158.4 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या ब्रँड व्हॅल्यूसह तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे.

बहुप्रतीक्षित ‘किंग’ चित्रपटामुळे चर्चेत

ही रँकिंग अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा शाहरुख खान त्याच्या बहुप्रतीक्षित ‘किंग’ चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. दुसरीकडे रणवीर सिंह ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीच्या यशाचा आनंद घेत आहे. ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’मुळे त्याने 1000 कोटी रुपयांच्या हिंदी नेट क्लबची सुरुवात करत बॉक्स ऑफिसचा नवा बादशाह ठरण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

रणवीर सिंहने विराट कोहलीला मागे टाकलं

यंदाच्या अहवालातील सर्वात विशेष बाब म्हणजे रणवीर सिंहने विराट कोहलीला मागे टाकत दुसरे स्थान मिळवले आहे. 162.9 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या ब्रँड व्हॅल्यूसह रणवीर, विराटच्या 158.4 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या व्हॅल्यूपेक्षा पुढे गेला आहे. यावरून त्याची वाढती ब्रँड व्हॅल्यू, एंडोर्समेंट्स आणि डिजिटल प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो.

दोघे भारतातील सर्वात मोठ्या मनोरंजन सुपरस्टार्सपैकी

शाहरुख खान पहिल्या आणि रणवीर सिंह दुसऱ्या स्थानावर असल्याने हा अहवाल पुन्हा एकदा सिद्ध करतो की हे दोघे भारतातील सर्वात मोठ्या मनोरंजन सुपरस्टार्सपैकी आहेत. ‘किंग’ आणि ‘धुरंधर’ हे सध्या देशातील सर्वाधिक चर्चेत असलेले चित्रपट ठरले असून, ही नवी रँकिंग पडद्यावर आणि पडद्याबाहेरही त्यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेची साक्ष देते.

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Web Title: Celebrity brand valuation report srk number one ranveer second virat third

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Published On: Aug 05, 2026 | 04:58 PM

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