बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vvs Laxman Will Replace Ajit Agar As Chief Selector After Rohit Sharma Saga

टीम इंडियात खळबळ! रोहित शर्माशी पंगा घेणं अजित आगरकरांना पडलं भारी? ‘हा’ माजी खेळाडू घेणार निवडकर्तापदाची जबाबदारी

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

VVS laxman Will Replace Ajit Agarkar As Chief Selector: बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या कार्यकाळाबाबतचा एक मोठा निर्णय सप्टेंबरमध्ये घेतला जाऊ शकतो. वृत्तानुसार, त्यांची मुख्य निवडकर्ता पदावरुन हकालपट्टी केली जाऊ शकते.

टीम इंडियात खळबळ! रोहित शर्माशी पंगा घेणं अजित आगरकरांना पडलं भारी? ‘हा’ माजी खेळाडू घेणार निवडकर्तापदाची जबाबदारी
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टीम इंडियाच्या निवड समितीत मोठा बदल
  • अजित आगरकरची हकालपट्टी होणार?
  • व्ही व्ही लक्ष्मण घेणार अजित आगरकरची जागा?
VVS laxman Will Replace Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वृत्तानुसार, अजित आगरकर यांची मुख्य निवडकर्ता पदावरुन हकालपट्टी केली जाऊ शकते. त्यांच्या जागी भारताचा माजी स्टार फलंदाज आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे (COE) प्रमुख असलेल्या व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची नियुक्ती होऊ शकते. वृत्तानुसार, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, बीसीसीआय नवीन मुख्य निवडकर्ता म्हणून व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्या नावाचा विचार करत आहे.

IND vs SL : श्रीलंकेत टीम इंडियाची कसोटी परीक्षा! हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोणाचे पारडे जड? पाहा संपूर्ण आकडेवारी

व्ही व्ही लक्ष्मण घेणार अजित आगरकरची जागा?

वृत्तानुसार, रोहित शर्माला संघातून वगळण्याची योजना केल्यामुळे अजित आगरकर यांना पदावरुन हटवले जाऊ शकते. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, नवीन मुख्य निवडकर्ता होण्यासाठी व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे आघाडीवर आहेत. २०२१ च्या अखेरीस व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांपासून ते या पदावर आहेत. त्यांनी वेळोवेळी टीम इंडियाला प्रशिक्षणही दिले आहे. उदाहरणार्थ, नुकत्याच झालेल्या झिम्बाब्वे दौऱ्यात लक्ष्मण टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक होते आणि आशियाई खेळांसाठीही ते मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कायम राहतील.

अजित आगरकर यांच्या भवितव्यावर निर्णय

बीसीसीआय लवकरच आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसंदर्भात एक आढावा बैठक घेणार आहे. या बैठकीत अजित आगरकर यांच्या भवितव्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आगरकर यांचा कार्यकाळ जून २०२६ मध्ये संपणार होता, परंतु त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला होता. ते २०२७ च्या विश्वचषकाच्या अखेरपर्यंत मुख्य निवडकर्ता म्हणून कायम राहतील अशी अपेक्षा होती, परंतु आता नवीन पर्यायांवरील चर्चा तीव्र झाली आहे.

इंग्लंड दौऱ्यावरघडलेल्या प्रकारामुळे बीसीसीआय नाराज

नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यातील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी रोहित शर्मा्च्या निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला होता. वृत्तानुसार, अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने रोहित शर्माला भविष्यातील योजनांमधून वगळण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दरम्यान, लॉर्ड्सवर एकदिवसीय सामना झाला, ज्यात रोहितने ११० चेंडूंमध्ये १३८ धावा ठोकल्या. त्यानंतर, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी मुख्य निवडकर्त्याशी चर्चा न करता जाहीर केले की,जोपर्यंत रोहित शर्मा संघात आहे, तोपर्यंत तो खेळत राहील. ते म्हणाले होते की. ‘रोहित शर्मा एकदिवसीय संघाचा नियमित सदस्य आहे. जोपर्यंत संघाच्या योजनांमध्ये त्याचा समावेश असेल, तोपर्यंत तो भारतीय संघाकडून खेळत राहील. लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामना हा त्याचा शेवटचा सामना नसेल.’ या सर्व घटनांमुळे बीसीसीआय आणि अजित आगरकर यांच्यात बिनसल्याची माहिती आहे.

IND vs SL: क्रिकेटविश्वात Team India चा नवा विक्रम! Shubman Gill च्या नेतृत्वाखाली भारत करणार ऐतिहासिक कामगिरी

Web Title: Vvs laxman will replace ajit agar as chief selector after rohit sharma saga

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?
1

३ कोटी की त्याहूनही जास्त? Team India चा चीफ सिलेक्टर झाल्यास VVS Laxman यांना किती पगार मिळणार?

वाट लावली अन् खापर दुसऱ्यांवर! Gautam Gambhir ची खुर्ची धोक्यात? श्रीलंका दौरा ठरवणार भविष्य
2

वाट लावली अन् खापर दुसऱ्यांवर! Gautam Gambhir ची खुर्ची धोक्यात? श्रीलंका दौरा ठरवणार भविष्य

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…
3

अहो गौतमराव जरा ‘गंभीर’ होणार का? Team India तर स्थान मिळवण्यासाठी Kuldeep Yadav चा संघर्ष, आता तरी…

Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, ‘आपण अनेक वर्षे…’
4

Ajinkya Rahane ची क्रिकेटमधून निवृत्ती अन् Rohit Sharma ची खास पोस्ट; म्हणाला, ‘आपण अनेक वर्षे…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टीम इंडियात खळबळ! रोहित शर्माशी पंगा घेणं अजित आगरकरांना पडलं भारी? ‘हा’ माजी खेळाडू घेणार निवडकर्तापदाची जबाबदारी

टीम इंडियात खळबळ! रोहित शर्माशी पंगा घेणं अजित आगरकरांना पडलं भारी? ‘हा’ माजी खेळाडू घेणार निवडकर्तापदाची जबाबदारी

Aug 05, 2026 | 03:41 PM
The Fix Trailer: ‘द फिक्स’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित! लिअम नीसन, झॅकरी लेव्हीसोबत एलनाझ नोरोझीची दमदार एंट्री

The Fix Trailer: ‘द फिक्स’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित! लिअम नीसन, झॅकरी लेव्हीसोबत एलनाझ नोरोझीची दमदार एंट्री

Aug 05, 2026 | 03:40 PM
Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल

Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल

Aug 05, 2026 | 03:33 PM
Bhandara News: अतिवृष्टीने ३० किमी रस्त्यांची चाळण! पावसाचा फटका; दुरुस्तीसाठी १७ कोटींचा निधी मंजूर

Bhandara News: अतिवृष्टीने ३० किमी रस्त्यांची चाळण! पावसाचा फटका; दुरुस्तीसाठी १७ कोटींचा निधी मंजूर

Aug 05, 2026 | 03:32 PM
Maharishi Dadhichi Story: महर्षी दधीचींच्या अस्थिदानामागील पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Maharishi Dadhichi Story: महर्षी दधीचींच्या अस्थिदानामागील पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Aug 05, 2026 | 03:30 PM
Konkan Railway मध्ये प्रवाशांचा ‘गेम’? हक्काच्या सीटवर अनधिकृत प्रवाशांची दादागिरी; TC ढुंकूनही पाहीना

Konkan Railway मध्ये प्रवाशांचा ‘गेम’? हक्काच्या सीटवर अनधिकृत प्रवाशांची दादागिरी; TC ढुंकूनही पाहीना

Aug 05, 2026 | 03:28 PM
एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

एचएनसीआयआयच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित परिषदेत तोंडाच्या कर्करोग उपचारांच्या भविष्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Aug 05, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा