DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या शेवटच्या साखळी सामन्यात यूपी वॉरियर्स आणि दिल्ली कपिटल्स यांच्यात सामना रंगणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा विजय त्यांना गुजरात जायंट्सविरुद्ध थेट एलिमिनेटरमध्ये एलिमिनेटरमध्ये स्थान मिळवून देईल.

Updated On: Feb 01, 2026 | 04:07 PM
DC vs UPW, WPL 2026: A fierce battle will unfold between DC and UPW! Jemimah's army needs a win to secure a spot in the Eliminator.

मेग लॅनिंग आणि जेमिमा रॉड्रिग्स(फोटो-सोशल मीडिया)

DC vs UPW,WPL 2026 : काही आघाडीच्या फलंदाजांच्या खराब फॉर्ममुळे संघर्ष करत असलेली दिल्ली कॅपिटल्स रविवारी महिला प्रीमियर लीगच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात यूपी वॉरियर्सविरुद्ध विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल. दिल्लीचा विजय त्यांना गुजरात जायंट्सविरुद्ध थेट एलिमिनेटरमध्ये एलिमिनेटरमध्ये स्थान देईल. अशा परिस्थितीत, संघ आठ गुणांसह लीगमध्ये तिसऱ्या स्थानावर राहील आणि गतविजेता मुंबई इंडियन्स बाहेर पडेल. दुसरीकडे, तळाच्या स्थानावर असलेल्या यूपी वॉरियर्सचा विजय मुंबईसाठी मार्ग मोकळा करू शकतो.

हेही वाचा : Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

त्या परिस्थितीत, मुंबई, दिल्ली कॅपिटल्स आणि वॉरियर्स या तीन संघ संघांचे प्रत्येकी सहा गुण असतील आणि नेट रन रेट ठरवेल की अंतिम फेरीत प्रवेश करण्यासाठी एलिमिनेटरमध्ये गुजरात जायंट्सशी कोणता संघ सामना करेल. या तीन संघांपैकी, वॉरियर्सचा नेट रन रेट सर्वात वाईट आहे ज्याचा स्कोअर उणे १.१४६ आहे. दिल्लीचा वजा ०.१६४ आहे, तर मुंबईचा प्लस ०.०५९ आहे. आठ सामन्यांपैकी सहा विजयांसह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आधीच अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे आणि पाच संघांच्या टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. दिल्लीच्या टॉप-ऑर्डर फलंदाजांनी या हंगामात जास्त धावा काढल्या नाहीत.

दक्षिण आफ्रिकेची लिझेल ली ही सात सामन्यांमध्ये २३० धावा काढणारी संघाची सर्वात यशस्वी फलंदाज आहे. तिची सहकारी लॉरा वोल्वार्डने सात सामन्यांमध्ये १९४ धावा केल्या आहेत, जे अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत. शेफाली वर्माने सात सामन्यांमध्ये फक्त १७९ धावा काढल्या आहेत. या महत्त्वाच्या सामन्यात दिल्लीला या भारतीय सलामीवीराकडून महत्त्वपूर्ण योगदानाची अपेक्षा असेल. नवीन कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जने सात सामन्यांमध्ये १३२ धावा काढल्या आहेत आणि तिच्याकडून मोठी खेळी संघाला विजय मिळवून देऊ शकते. चालू हंगामातील तिचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम धावसंख्या ५१ नाबाद आहे. दिल्लीच्या परदेशी खेळाडूंनी गोलंदाजीतही अपेक्षेनुसार कामगिरी केलेली नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या अनुभवी मॅरिॉन कॅप आणि वेस्ट इंडिजच्या चिनेल हेन्री यांनी अनुक्रमे फक्त सात आणि सहा विकेट्स घेतल्या.

फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी

खरं तर, चालू हंगामात दिल्लीसाठी विकेट घेण्याची जबाबदारी दोन तरुण खेळाडूंनी घेतली आहे: अनकॅप्ड (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेले नाही) जलद गोलंदाज नंदिनी शर्मा (सात सामन्यात १४ विकेट्स) आणि भारतीय डावखुरा फिरकीपटू श्री चरणी (सात सामन्यात १२ विकेट्स). दुसरीकडे, वॉरियर्स सलग दोन पराभवांनंतर या सामन्यात येत आहेत. शुक्रवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या त्यांच्या मागील सामन्यात संघाला आठ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला. तथापि, संघाला लवकरच पुन्हा संघटित व्हावे लागेल. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मेग लॅनिंग (सात सामन्यात २४८ धावा) आणि फोबी लिचफिल्ड (सहा सामन्यात २४३ धावा) यांचा अपवाद वगळता, संघाच्या इतर फलंदाजांनी या हंगामात अपेक्षेनुसार कामगिरी केलेली नाही. दुखापतीमुळे लिचफिल्डची अनुपस्थिती देखील संघाला त्रास देऊ शकते, एलिमिनेटरमध्ये जाण्यासाठी वॉरियर्सला मोठ्या विजयाची आवश्यकता असल्यास या स्टार जोडीला रविवारी काहीतरी खास करावे लागेल.

हेही वाचा : Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर

असे आहेत दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

दिल्ली कॅपिटल्सः जेमिमाह रॉड्रिग्ज (कर्णधार), तानिया भाटिया, चिनेल हेन्री, लिझेल ली, निकी प्रसाद, शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वाई, लुसी हॅमिल्टन, मारिझान कॅप, एलेना किंग, स्नेह राणा, प्रगती सिंग, मीनू मणी, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी आणि आदिला सृजना.

यूपी वॉरियर्स: मेग लेंनिग (कर्णधार), हरलीन देओल, शिप्रा गिरी, एमी जोन्स, किरण नवगिरे, प्रतिका रावल, सिमरन शेख, गोंगडी त्रिशा, डिआंड्रा डॉटिन, चालीं नॉट, शिखा पांडे, श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, आशा शोबाना, क्लो ट्रायॉन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड आणि सुमन मीना.

 

Published On: Feb 01, 2026 | 04:07 PM

Feb 01, 2026 | 04:07 PM
