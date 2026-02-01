Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sports Budget 2026 Nirmala Sitharaman Announces Plans To Strengthen Sports Infrastructure In Rural Areas

Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून आज २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.त्यांनी सांगितले की, क्रीडा उपकरणे आता स्वस्त होणार आहेत.  ज्यामुळे खेळाडू आणि तरुणांना चांगल्या सुविधा उपभोगता येतील.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:05 PM
Sports Budget 2026: Nirmala Sitharaman has hit the jackpot for sports enthusiasts! A package of a staggering 'this much' crore rupees has been announced for SMEs.

निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Union Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की क्रीडा उपकरणे आता स्वस्त होणार आहेत.  ज्यामुळे खेळाडू आणि तरुणांना चांगल्या सुविधा उपभोगता येतील. ग्रामीण भागात खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशेषतः ग्रामीण भागात क्रीडा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी एक मोठी योजना देखील त्यांनी जाहीर केली आहे.

तसेच याव्यतिरिक्त, मुले आणि तरुण खेळाडूंना खेळांमध्ये रुची वाढवण्यासाठी, क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उंचणल्यात येतील. या उपक्रमात क्रीडा प्रतिभा विकास, प्रशिक्षक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश, स्पर्धा आणि लीग आयोजित करणे आणि क्रीडा प्रशिक्षणासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यांचा समावेश असणार आहे.

हेही वाचा : Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर

अर्थमंत्र्यांनी महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत एसएमई (लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी ₹१०,००० कोटी रुपयांची तरतूद देखील जाहीर केली, ज्यामुळे ग्रामीण तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांना क्रीडा क्षेत्रात त्यांची प्रतिभा विकसित करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

यामुळे केवळ खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ मिळणार नसून ग्रामीण स्तरावर खेळांचा दर्जा देखील सुधारण्यास मदत होईल. मुले आणि तरुण खेळांकडे अधिक आकर्षित होतील, ज्यामुळे भारतात खेळांचा सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. केंद्र सरकारचा हा उपक्रम क्रीडा क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारताला क्रीडा केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.

भारत  क्रीडा परिवर्तन घडणार

भारताकडे २०३० मध्ये  १०० व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद असणार आहे. अहमदाबादमध्ये स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  तसेच भारत २०३६ च्या ऑलिंपिक खेळांसाठी आपली दावेदारी मजबूत करत आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात या प्रकारे धोरणात्मक बदल घडत आहेत. १० वर्षांच्या विकासासाठी वचनबद्ध राहून, सरकार संरचनात्मक बदलाचा पाया रचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याची खात्री करत आहे की “खेलो इंडिया अभियाना” ची भावना भारताच्या राष्ट्रीय ओळख आणि आर्थिक रचनेचा कायमचा भाग होणार आहे.

हेही वाचा : IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : बुलावेयोमध्ये भारत अडचणीत! वैभव, आयुषसह 3 गडी माघारी; मोहम्मद सय्यमच्या 2 विकेट्स

आज, खेलो इंडिया हा केवळ एक क्रीडा स्पर्धाच नाही तर भारताच्या क्रीडा संस्कृतीला बळकटी देण्याचे, प्रतिभेला संधी देण्याचे आणि जागतिक स्तरावर देशाची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठीचे प्रतीक आहे.

Web Title: Sports budget 2026 nirmala sitharaman announces plans to strengthen sports infrastructure in rural areas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर
1

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास
2

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’
3

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर
4

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

Sports Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडाप्रेमींची लावली लॉटरी! SME साठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे पॅकेज केले जाहीर

Feb 01, 2026 | 03:05 PM
‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

Feb 01, 2026 | 03:03 PM
Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Kolhapur News : बहुजन शिक्षणापासून वंचितच; सात ते आठ किलोमीटर विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी करावी लागते पायपीट

Feb 01, 2026 | 03:01 PM
Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Feb 01, 2026 | 03:00 PM
Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Feb 01, 2026 | 02:48 PM
Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Feb 01, 2026 | 02:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM