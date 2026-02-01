Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आगामी दशकात भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी खेलो इंडिया अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:51 PM
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण(फोटो-सोशल मीडिया)

Union Budget 2026, Launch of Khelo India Mission : भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग ९ वा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये त्यांनी आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या असून  क्रीडा क्षेत्राबाबत देखील एक मोठी घोषणा केली आहे. आगामी दशकात भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया अभियान सुरू करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून प्रस्ताव देण्यात अल आहे.

खेलो इंडिया अभियानात क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षकांचा समावेश असणार आहे. खेलो इंडिया मिशन अंतर्गत, क्रीडा आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १५ पुरातत्वीय स्थळे जीवंत सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित करण्याचा देखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.  खेलो इंडिया मिशनबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, “पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मी खेलो इंडिया मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे.”

या अभियानाच्या माध्यमातून पायाभूत, मध्यम आणि उच्चभ्रू पातळीवरील प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्थित एकात्मिक प्रतिभा विकास मार्ग समाविष्ट असणार आहे. हे अभियान खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

खेलो इंडिया मिशनमध्ये काय समाविष्ट आहे?

  1. नवशिक्या, मध्यम आणि उच्चभ्रू स्तरावरील प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्थित एकात्मिक प्रतिभा विकास मार्ग
  2.  सहाय्य कर्मचार्‍यांचा पद्धतशीर विकास आणि पाठिंबा
  3.  क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण
  4.  क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी स्पर्धा आणि लीग
  5.  प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास

खेलो इंडिया मिशनचे उद्दिष्ट…

पुढील दशकात एकात्मिक प्रतिभा विकास, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा विकास, क्रीडा विज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि स्पर्धा आणि प्रशिक्षणासाठी क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास याद्वारे क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे हे खेलो इंडिया अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

भारत मोठ्या क्रीडा परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर

भारताकडे २०३० मध्ये  १०० व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद असणार आहे. अहमदाबादमध्ये स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  तसेच भारत २०३६ च्या ऑलिंपिक खेळांसाठी आपली दावेदारी मजबूत करत आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात या प्रकारे धोरणात्मक बदल घडत आहेत. १० वर्षांच्या विकासासाठी वचनबद्ध राहून, सरकार संरचनात्मक बदलाचा पाया रचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याची खात्री करत आहे की “खेलो इंडिया अभियाना” ची भावना भारताच्या राष्ट्रीय ओळख आणि आर्थिक रचनेचा कायमचा भाग बनणार आहे.

