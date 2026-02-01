Sports Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांची क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा! ‘खेलो इंडिया मिशन’ची करणार सुरुवात; वाचा सविस्तर 

Union Budget 2026, Launch of Khelo India Mission : भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग ९ वा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये त्यांनी आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या असून क्रीडा क्षेत्राबाबत देखील एक मोठी घोषणा केली आहे. आगामी दशकात भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया अभियान सुरू करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून प्रस्ताव देण्यात अल आहे.
खेलो इंडिया अभियानात क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षकांचा समावेश असणार आहे. खेलो इंडिया मिशन अंतर्गत, क्रीडा आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १५ पुरातत्वीय स्थळे जीवंत सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकसित करण्याचा देखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. खेलो इंडिया मिशनबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, “पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मी खेलो इंडिया मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे.”
या अभियानाच्या माध्यमातून पायाभूत, मध्यम आणि उच्चभ्रू पातळीवरील प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्थित एकात्मिक प्रतिभा विकास मार्ग समाविष्ट असणार आहे. हे अभियान खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
भारताकडे २०३० मध्ये १०० व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे यजमानपद असणार आहे. अहमदाबादमध्ये स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच भारत २०३६ च्या ऑलिंपिक खेळांसाठी आपली दावेदारी मजबूत करत आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात या प्रकारे धोरणात्मक बदल घडत आहेत. १० वर्षांच्या विकासासाठी वचनबद्ध राहून, सरकार संरचनात्मक बदलाचा पाया रचण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याची खात्री करत आहे की “खेलो इंडिया अभियाना” ची भावना भारताच्या राष्ट्रीय ओळख आणि आर्थिक रचनेचा कायमचा भाग बनणार आहे.