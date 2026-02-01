Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत देशात २० नवीन जलमार्ग उघडले जातील. वाराणसी आणि पटनामध्ये जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे अंतर्गत जलवाहतुकीला चालना मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी सीप्लेनसाठी व्हीजीएफ योजना देखील जाहीर केली. अंतर्गत जलमार्गांचा वापर वाढवण्यासाठी वाराणसी आणि पटना विकसित केले जातील आणि जलमार्गांच्या वापरासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी इको-टुरिझम आणि निसर्ग-आधारित प्रवासाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, अराकू खोरे आणि पश्चिम घाटात शाश्वत ट्रेकिंग ट्रेल्स विकसित केले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमध्येही कासवांसाठी ट्रेल्स विकसित केले जातील आणि पुलिकट तलावाभोवती पक्षी निरीक्षण ट्रेल्स विकसित केले जातील.
पश्चिम बंगालमधील दानकुनी ते गुजरातमधील सुरत यांना जोडणारा एक नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा देखील करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करून मालवाहतूक रस्ते आणि रेल्वेपासून जलमार्गांकडे वळवण्याची योजना आहे.
तसेच जलद आणि स्थिर आर्थिक वाढ राखण्यासाठी सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेप केले जातील. यामध्ये उत्पादनाला चालना देणे, पारंपारिक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करणे, एमएसएमईंना बळकटी देणे, पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन करणे, दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे आणि शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करणे यांचा समावेश आहे. सरकार सुधारणांचा वेग कायम ठेवेल आणि “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पूर्ण वेगाने पुढे जात राहील.
जलमार्गांद्वारे दानकुनी ते सुरत मालवाहतूक केली जाईल, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतातील औद्योगिक केंद्रे जोडली जातील. दानकुनीला लॉजिस्टिक्स हब म्हणून ओळखले जाईल आणि सुरत हे कापड आणि हिरे उद्योगांसाठी एक प्रमुख केंद्र असेल. या कॉरिडॉरमुळे मालवाहतूक जलद आणि स्वस्त होईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पुढील पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याची सुरुवात ओडिशामध्ये पाच राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू झाल्याने होईल. कलिंगनगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांसह, तालचेर आणि अंगुलचे खनिजांनी समृद्ध क्षेत्रे पारादीप आणि धामरा बंदरांशी जोडली जातील.