Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

अजितदादांचे काही बोलणे झाले असते तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं असते. ते आमच्या सरकारमध्ये होते. त्यामुळे आमच्याशी न बोलता ते असा निर्णय घेऊ शकतील का, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

Updated On: Feb 01, 2026 | 04:01 PM
  • दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा
  • राष्ट्रवादीने विलीनीकरणासाठी आमच्यासोबत चर्चा करावी- देवेंद्र फडणवीस
  • मी अजितदादांची शपथ घेऊन सांगतो की विलीनीकरणाची चर्चा झाली होती- शशिकांत शिंदे
CM Devendra Fadnavis on  NCP Merger : राज्याच्या राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू होत्या. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याकडून विलीनीकरणाचे दावे वाढू लागले आहेत.यावरून राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या सगळ्या घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य करत काही दावे केले आहेत.”राष्ट्रवादीने विलीनीकरणासाठी आमच्यासोबत चर्चा करावी. अजितदादांचे काही बोलणे झाले असते तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं असते. ते आमच्या सरकारमध्ये होते. त्यामुळे आमच्याशी न बोलता ते असा निर्णय घेऊ शकतील का, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. अजितदादांच आणि पवार साहेब किंवा इतर कोणाशी काय बोलणं झालं, याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. पण अशा प्रकारच्या तारखेची माहिती आम्हाला नाही, आज अजित पवार आणि शरद पवार साहेब असे दोन दोन पक्ष झाले आहेत. अजित पवारांच्या पक्षाने त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्त्व सुनेत्रा पवार यांनी करावे, असा निर्णय झाला. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे हा निर्णय सर्वस्वी त्यांच्या पक्षाचा आहे.अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वातील पक्ष हा आमचा मित्रपक्ष आहे. त्यामुळे ते जो निर्णय घेतील, त्यांच्या पाठिशी उभे राहणे ही आमची जबाबदारी आहे.” असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत

देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यावर बोलताना शरद पवार यांच्या गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले की, मी फार प्रामाणिकपणे बोलतो की माझं आणि अजितदादांच बोलणं झालं होतं.मी अजितदादांची शपथ घेऊन सांगतो की विलीनीकरणाची चर्चा झाली होती. पण अजितदादांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली की नाही केली, याबाबत आम्हाला काही माहिती नाही. ज्यावेळी दादा यायचे त्यावेळी आम्ही प्रातांध्यक्ष आणि तुमच्या लोकांशी बोललात का, असं विचारायचो, त्यावेळी ते मी सांगितलं आहे. असं सांगायचे. मी निर्णय घेणार आहे. आपण निर्णय घ्यायचा. तुम्ही वरिष्ठांची बोलतात का, यावरही ते बोललो असल्याचे सांगायचे. पण विलीनीकरणाला कोण नकार देतयं याचं आम्हाला देणं-घेणं नाही, आम्हाला त्याचे भावनिक राजकारण करायचे नाही, राजकीय स्वार्थ साधायचा नाही, पण १२ तारखेला घोषणा करणार होतो. ही अजितदादांची शेवटची इच्छा होती. पण विलीनीकरण करायचं की नाही करायचं याबाबत अजित पवारांच्या पक्षाने आमच्याशी चर्चा करावी, असं फडणवीस म्हणत आहेत. पण आता आम्ही हा विषय आम्ही इथच थांबवत आहोत. असंही शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

 

Published On: Feb 01, 2026 | 03:58 PM

