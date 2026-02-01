Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

UP Crime: प्रेमाचा शेवट अत्यंत क्रूर, पत्नीनेच पतीचा गळा दाबून केली हत्या; भयानक कारण समोर

बरेलीत ९ वर्षांच्या प्रेमानंतर लग्न केलेल्या जितेंद्र यादवची पत्नी ज्योतीनेच गळा दाबून हत्या केली. आत्महत्येचा बनाव उघडकीस आला. पोस्टमॉर्टम, CDR व CCTVच्या आधारे पत्नी व कुटुंबीयांसह ३ जण अटकेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:53 PM
  • ९ वर्षांचे प्रेम, अवघ्या २ महिन्यांच्या लग्नानंतर क्रूर हत्या
  • आत्महत्येचा बनाव; पोस्टमॉर्टममध्ये गळा दाबून खून स्पष्ट
  • पत्नी ज्योतीसह तिच्या कुटुंबातील ३ जणांना अटक
उत्तर प्रदेश: उत्तरप्रदेश येथील बरेली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीनेच पतीची गळा दाबून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. शेजाऱ्यांना संशय येऊ नये म्हणून तिने पतीच्या आत्महत्येची अफवा पसरवली. मात्र पोलिसांना संशय येताच तपासाला सुरुवात केली. त्यांनतर तीच बिंग फुटलं. ही घटना बरेलीच्या इज्जतनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कैलाशपुरम कॉलनीमध्ये घडली. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव जितेंद्र यादव असे आहे.

Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

काय घडलं नेमकं?

जितेंद्र ने राहत्या घरात सोमवारी आत्महत्या केली होती. त्याच्या आत्महत्येची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना जितेंद्रचा मृतदेह मफलरच्या साहाय्याने लटकलेला अस्वस्थेत दिसून आला. सुरुवातीला पोलिसांनी याला आत्महत्या मानले होते, पण फॉरेन्सिक टीम आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने स्पष्ट केलं की, ही आत्महत्या नसून ही हत्या आहे असे सांगितले.
आरोप काय?

९ वर्षाचे प्रेमसंबंध आणि लग्नाच्या दोन महिन्यात

जितेंद्र आणि ज्योतीचे प्रेमसंबंध ९ वर्षांपासून होते. त्यांनी ९ वर्षानंतर लग्न केलं होत. मात्र लग्नाच्या अवघ्या दोन महिन्यातच जितेंद्रची हत्या झाली. जितेंद्र जुगारात २० हजार रुपये हरल्यामुळे रागाच्या भरात ज्योतीने त्याची हत्या केल्याचा दावा केला जात आहे. एवढेच नाही तर रोडवेजमध्ये कंडक्टर असलेल्या ज्योतीने लग्नानंतर जितेंद्रवर वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी दबाव टाकला होता. तिला स्वतःच्या नावावर शहरत घर आणि गाडी हवी होती. असं न केल्यास ती हुंडा छळाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत असे.

तपासात संशय आणि…

पोलिसांनी जितेंद्र आणि ज्योतीचे कॉल डिटेल्स (CDR) तपासले. तेव्हा ज्योतीने घटनेच्या वेळी शेवटचा कॉल आपल्या माहेरच्या लोकांना केला होता. पुरावे नष्ट करण्यासाठी माहेरच्या मंडळींनीही तिला मदत केल्याचा संशय पोलिसांना आला.सीसीटीव्ही फुटेज आणि लोकेशन ट्रेस केल्यावर पोलिसांचा संशय बळावला. पोलिसांनी तिला आणि तिच्या कुटुंबातील एकूण ३ जणांना हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आहे.

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बरेलीच्या इज्जतनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत.

  • Que: हत्या कशी उघड झाली?

    Ans: पोस्टमॉर्टम, फॉरेन्सिक तपास, CDR आणि CCTVमुळे आत्महत्येचा बनाव उघड झाला.

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: पत्नी ज्योती व तिच्या कुटुंबातील दोन सदस्य; एकूण ३ जण अटकेत

Published On: Feb 01, 2026 | 03:53 PM

