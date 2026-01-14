DC vs UPW WPL LIVE SCORE : Delhi Capitals चा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय! UP करणार फलंदाजी 

Delhi Capitals won the toss and elected to bowl first : आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर सामन्यात यूपी वॉरियर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने उभे ठाकणार आहेत. या सामन्यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर यूपी वॉरियर्स प्रथम फलंदाई करणार आहे.
टॉस जिंकणाऱ्या दिल्ली कॅपिटल्सच्या कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्सने प्रतिक्रिया दिली. ती म्हणाली की, “दुसऱ्या डावात दव पडल्यामुळे खेळपट्टी थोडी चांगली होते, आणि मला वाटतं की इथे कोणतंही लक्ष्य गाठता येण्यासारखं आहे.” तसेच ती नंदिनीबद्दल बोलताना म्हणाली की, “तुम्हाला माहित आहे, ती एक तरुण खेळाडू आहे जी नुकतीच संघात आली आहे, आणि ती कर्णधारासाठी एक आनंदाची बाब आहे. तुम्ही तिला कोणताही चेंडू टाकायला सांगा, ती खूप अचूक गोलंदाजी करते, आणि तिच्यात ते करण्याची हिंमत आहे. त्यामुळे मला वाटतं की हीच गोष्ट तिला इतरांपेक्षा वेगळी ठरवते. हो, आम्ही त्याबद्दल बोललो, पण आम्ही खूप अधीर न होण्याबद्दल, आमच्या गोष्टी सोप्या ठेवण्याबद्दल, एका प्रक्रियेवर टिकून राहण्याबद्दलही बोललो, आणि निकाल आपोआपच लागेल. संघ तोच राहणार आहे.”
यूपी वॉरियर्स संघाने टॉस गामावल्यावर त्या संघाची कर्णधार मेग लॅनिंग म्हणाली की, “हो, बघा, आम्हीही आधी गोलंदाजीच केली असती, पण या संपूर्ण स्पर्धेत आपण पाहिलं आहे की, आधी गोलंदाजी करणाऱ्या संघांनी चांगली कामगिरी केली आहे, आणि तुम्ही कधीही खेळलात तरी तुम्हाला चांगली कामगिरी करावीच लागते. त्यामुळे आम्ही मैदानात उतरून दिल्लीवर सुरुवातीलाच दबाव टाकण्याच्या संधीची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.” तसेच मेग लॅनिंग पुढे म्हणाली की, ” आमच्या संघात एक बदल आहे. डिएंड्रा डॉटिनच्या जागी क्लो ट्रायॉन खेळणार आहे.”
दिल्ली कॅपिटल्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): लिझेल ली (डब्ल्यू), शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (कर्णधार), चिनेल हेन्री, मारिजाने कॅप, स्नेह राणा, निकी प्रसाद, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी
यूपी वॉरियर्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): मेग लॅनिंग (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, हरलीन देओल, किरण नवगिरे, दीप्ती शर्मा, क्लो ट्रायॉन, श्वेता सेहरावत (डब्ल्यू), सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांती गौड