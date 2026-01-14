Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd Odi Kl Rahuls Century In Rajkot India Sets A Target Of 285 Runs For New Zealand

IND vs NZ 2nd ODI : राजकोटमध्ये KL Rahul ची ‘संकटमोचक’ शतकी खेळी! भारताचे न्यूझीलंडसमोर 285 धावांचे लक्ष्य 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर सुरू आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करत न्यूझीलंडसमोर २८५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 05:28 PM
IND vs NZ 2nd ODI: KL Rahul's 'match-saving' century in Rajkot! India sets a target of 285 runs for New Zealand.

भारताचे न्यूझीलंडसमोर २८५ धावांचे लक्ष्य (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ ODI Series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना  राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात नाणेफेक गमाणाऱ्या भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत केएल राहुलच्या शानदार नाबाद शतकाच्या जोरावर ७ गडी गमावून न्यूझीलंडसमोर २८५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात केएल राहुलने पुन्हा  एकदा स्वत:ला सिद्ध करत चेंडूत नाबाद धावा केल्या आणि संघाचा डाव पर्यंत पोहचवला.

हेही वाचा : ICC Rankings: रोहित शर्माला झटका तर ‘किंग’ कोहलीची बल्लेबल्ले! तब्बल चार वर्षांनंतर ODI मध्ये पुन्हा अव्वल स्थानी

न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पाचारण केले. रोहित शर्मा  आणि शुभमन गिल या सलामी जोडीने डावाची सुरुवात केली. शर्मा आणि गिल यांनी पहिल्या विकेट्ससाठी ७० धावांची भागीदारी रचली. रोहित शर्मा दुसऱ्या सामन्यात देखील काही खास करू शकला नाही. तो ३८ चेंडूत २४ धावा करून बाद झाला.  त्यानंतर मैदानात आलेला विराट कोहली मैदानावर आयाला आणि त्याने गिलसोबत डाव सवरण्याचा प्रयत्न केला मात्र दरम्यान कर्णधार शुभमन गिल आपले अर्धशतक पूर्ण करून बाद झाला. त्याने ५३ चेंडूत ५६ धावा केल्या. यंदये त्याने ९ चौकार आणि १ षटकार लागवला.  तिसऱ्या नंबरवर आलेला विराट कोहली सुरवातीला चांगला दिसून आला परंतु त्याला २३ धावाच करता आल्या. त्याला ख्रिश्चन क्लार्कने बाद केले. त्यानंतर आलेला संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर काही खास करू शकला नाही. तो ८ धावा करून ख्रिश्चन क्लार्कचा शिकार बनला.

एक वेळ भारत ११८ धावांवर असताना ४ विकेट्स गेल्या होत्या. भारताचा डाव संकटात आला असताना संकटमोचक केएल राहुल आणि रवींद्र जडेजा यांनी ७३ चेंडूत ८८ धावांची भागीदारी करून संघाला सावरले. दरम्यान, जाडेजा २७ धावा करून बाद झाला. दरम्यान, केएल राहुलने अर्धशतक पूर्ण केले आणि चौफेर फटकेबाजी सुरूच ठेवली. मैदानात आलेल्या नितीश कुमार रेड्डीसोबत राहुलने ५७ चेंडूत ५० धावा करत भारताला सुस्थितीमध्ये पोहचवले.

रेड्डी २० धाव करून बाद झाला. त्यानंतर केएल राहुलने तळाच्या खेळाडूसोबत भागीदारी करत भारताचा डाव सन्मानजक धावसंख्येपर्यंत पोहचवला. त्याने  आपले शतक देखील पूर्ण केले. दरम्यान हर्षित राणा २ धावा करून बाद झाला तर. राहुलने ९२ चेंडूत नाबाद ११२ धावांची खेळी केली. यामध्ये त्याने ११ चौकार आणि १ षटकार लागवला. तर मोहम्मद सिराज २ धावा काढून नाबाद राहीला आणि भारताने ७ विकेट्स गमावून २८४ धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून ख्रिश्चन क्लार्कने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तर , मायकेल ब्रेसवेल, जेडेन लेनोक्स, काइल जेमिसन आणि झॅकेरिन फॉल्क्स यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरने घडवला इतिहास! ‘हा’ पराक्रम करणारी ती ठरली जगातील पहिलीच खेळाडू

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे आहेत

भारताचा प्लेइंग ११ : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टिरक्षक), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूझीलंडचा प्लेइंग ११ : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (यष्टिरक्षक), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅकेरिन फॉल्क्स, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Ind vs nz 2nd odi kl rahuls century in rajkot india sets a target of 285 runs for new zealand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
1

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना
2

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ
3

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 
4

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 07:20 PM
धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jan 19, 2026 | 07:17 PM
Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Jan 19, 2026 | 07:16 PM
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील ‘बंदी’ला तुर्तास ब्रेक

Jan 19, 2026 | 07:13 PM
Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jhansi Crime : पैसे मागितले म्हणून तिसऱ्या पत्नीची हत्या करून केले तुकडे, मृतदेह जाळला अन् हाडं पाठवली पहिल्या पत्नीला

Jan 19, 2026 | 07:08 PM
भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

Jan 19, 2026 | 07:06 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

Jan 19, 2026 | 07:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM