IND vs NZ : KL Rahul कडून MS Dhoni चा विक्रम उद्ध्वस्त! राजकोटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध शतक झळकवताच केला ‘हा’ पराक्रम नावावर 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दूसरा सामना राजकोटमध्ये खेळला जात आहे, या सामन्यात केएल राहुलने शतक झळकवून माजी यष्टीरक्षक-कर्णधार एमएस धोनीचा विक्रम मोडीत काढला आहे.

Jan 14, 2026 | 08:54 PM
IND vs NZ: KL Rahul shatters MS Dhoni's record! Achieves 'this' feat after scoring a century against New Zealand in Rajkot.

KL Rahul कडून MS Dhoni चा विक्रम उद्ध्वस्त(फोटो-सोशल मीडिया)

KL Rahul broke MS Dhoni’s record : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात केएल राहुलने शतक झळकवले आहे. या शतकासह त्याने इतिहास रचला आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात शतक करणारा तो पहिला भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज ठरला आहे. त्याने माजी यष्टीरक्षक-कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला मागे टाकत ही कामगिरी केली आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : KL Rahul ने केला भीम पराक्रम! ODI मध्ये 2025 नंतर अशी करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज…

राजकोटमधील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात, केएल राहुलने आणखी एका विक्रमाला गवसणी घातली आहे.  शतक करणारा तो पहिला यष्टीरक्षक-फलंदाज ठरल्या बरोबरच राजकोटमध्ये एकदिवसीय सामन्यात शतक ठोकणारा तो पहिला भारतीय ठरला आहे. ४९ व्या षटकात काइल जेमीसनच्या पूर्ण नाणेफेकीवर षटकार मारून राहुलने आपले आठवे एकदिवसीय शतकाला गवसणी घातली आहे. कर्नाटकच्या यष्टीरक्षक-फलंदाजाने केवळ ८७ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने ९२ चेंडूत नाबाद ११२ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ११ चौकार आणि एक षटकार लगावले.

न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय यष्टीरक्षकांनी केलेले सर्वाधिक ५ धावा करणारे फलंदाज  (एकदिवसीय)

  1. केएल राहुल – राजकोट येथे ११२* (२०२६)
  2. एमएस धोनी – नेपियर येथे ८४* (२००९)
  3. पार्थिव पटेल – चेन्नई येथे ५६* (२०१०)
  4. राहुल द्रविड – सेंच्युरियन येथे ५३* (२००३)
  5. किरण मोरे – बंगळुरू येथे ४२* (१९८७)
पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला  मैदानात आलेल्या केएल राहुलने आपल्या डावाची सुरुवात अतिशय संयमीपणे केली होती. पहिल्या सहा चेंडूत त्याला एकही धाव करता आली नव्हती. परंतु सातव्या चेंडूवर खाते उघडल्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही. विराट कोहली दुसऱ्या टोकाला २३ धावांवर बाद झाल्यावर टीम इंडिया कठीण परिस्थिती अडकली. परंतु नंतर राहुल आणि जाडेजाने डाव सावरला.

केएल राहुलने सारवला डाव

राहुलने डावाची सूत्रे हातात घेऊन रवींद्र जडेजासोबत ७३ धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली, ज्यामुळे भारतीय डाव स्थिर होण्यास मदत झाली. जडेजा २७ धावा कडून बाद झाला. पण राहुल मैदानावर टिकून राहिला आणि त्याने नितीश कुमार रेड्डीसोबत डाव सावरला आणि भारताला सन्मानजनक धावसंख्या गाठून देण्यात मोठी भूमिका बजावली. राहुलच्या फलंदाजीमुळे भारतीय संघाने ५० षटकांत ७ बाद २८४ धावा उभ्या केल्या.

हेही वाचा : IND vs NZ: विराट कोहलीने राजकोटमध्ये रचला इतिहास! न्यूझीलंडविरुद्ध सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत केली ‘ही’ खास कामगिरी

केएल राहुलने न्यूझीलंडविरुद्ध १० डावात ९३.८ च्या सरासरीने ४६९ धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने दोन शतके आणि एक अर्धशतक झळकावले आहे.

Jan 14, 2026 | 08:54 PM

