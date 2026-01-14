Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • 2026 Harmanpreet Kaur Made History By Scoring 1000 Runs In The Wpl

WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरने घडवला इतिहास! ‘हा’ पराक्रम करणारी ती ठरली जगातील पहिलीच खेळाडू 

काल महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने गुजरात जायंट्सचा ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात हरमनप्रीत कौरने इतिहास घडवला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:06 PM
WPL 2026: Harmanpreet Kaur made history! She became the first player in the world to achieve this feat.

हरमनप्रीत कौरने घडवला इतिहास(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Harmanpreet Kaur created history in the WPL : काल महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स सामन्यात मुंबईने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात   कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या वादळी शतकाच्या जोरावर गुजरात जायंट्सने दिलेले १९३ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले आणि स्पर्धेतील दूसरा विजय मिळवला. कौरने या सामन्यात नाबाद ७१ धावा केल्या. या खेळीसह हरमनप्रीत कौरने एक मोठी कामगिरी देखील केली.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज हरमनप्रीत कौरने महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात १,००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. अशी कामगिरी करणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू बनली आहे. स्पर्धेत १,००० धावा करणारी ती जगातील दुसरीच खेळाडू देखील ठरली आहे. तसेच, स्पर्धेत सर्वाधिक अर्धशतके करणारी ती जगातील पहिलीच महिला खेळाडू देखील ठरली आहे.

हेही वाचा : ICC U19 World Cup 2026 :15 जानेवारी पासून Under-19 World Cup चा रणसंग्राम! वाचा सामन्यांचे वेळापत्रक अन् भारतीय संघ…

हरमनप्रीत कौरला ही किमया साधण्यासाठी ५५ धावांची आवश्यकता होती. महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या सहाव्या सामन्यात, गुजरात जायंट्सने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी जेव्हा मुंबई इंडियन्स मैदानात उतरली, तेव्हा हरमनप्रीतने अर्धशतकी खेळी करत ही कामगिरी केली. सामन्याच्या १८ व्या षटकात, ५४ धावांवर फलंदाजी करत असताना, तिने षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर राजेश्वरी गायकवाडच्या गोलंदाजीवर एक शानदार चौकार लागवला. या चार धावांसह, तिच्या एकूण धावसंख्येचा आकडा १००३ वर जाऊन पोहोचला आणि तिने महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी आपले नाव कोरण्याची कामगिरी केली.

यापूर्वी, हा महिला प्रीमियर लीग मध्ये १००० धावा करण्याचा पराक्रम नॅट सायव्हर ब्रंटने केला असून मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना, नॅट सायव्हर ब्रंटने ३१ सामन्यांमध्ये ११०१ धावा फटकावल्या आहेत. या काळात तिची सर्वोच्च धावसंख्या ८० नाबाद राहिली आहे. मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आता या यादीत दुसऱ्या स्थानावर जाऊन पोहोचली आहे.

आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या ३०म हिला प्रीमियर लीग सामन्यांमध्ये हरमनने १० अर्धशतके झळकवण्याचा पराक्रम केला आहे. तिची मुंबई इंडियन्सची सहकारी  नॅट सायव्हर-ब्रंट आणि यूपी वॉरियर्सची कर्णधार मेग लॅनिंग प्रत्येकी नऊ अर्धशतकांसह दुसऱ्या स्थानी आहेत. हरमनप्रीतने या एकाच सामन्यात दोन विक्रमांची नोंद केली आहे. एक म्हणजे WPL मध्ये तिचे १० वे अर्धशतक झळकावल्यानंतर, हरमन WPL मध्ये १००० धावा करणारी पहिली भारतीय आणि एकूण दुसरी फलंदाज ठरली आहे.

हेही वाचा : MI vs GT, WPL Live Score : हरमनप्रीत कौरच्या वादळी खेळीने GT कडून विजय हिसकावला! MI चा 7 विकेट्सने थरारक विजय

हरमनप्रीत कौरच्या गुजरातविरुद्ध ७१ धावा

१९३ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या मुंबई इंडियन्सने कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाबाद ७१ धावांच्या जोरावर १९३ धावांचे लक्ष्य गाठले आणि सामना ७ विकेट्सने जिंकला. हरमनप्रीतने ४३ चेंडूंचा सामना करत ७ चौकार आणि २ षटकार मारून नाबाद ७१ धावा केल्या.

Web Title: 2026 harmanpreet kaur made history by scoring 1000 runs in the wpl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 03:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल
1

WPL 2026 : सामना जिंकला पण शतक हुकलं…RCB ने दिल्लीला हरवल्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठा बदल

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
2

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 
3

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
4

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM
निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

Jan 18, 2026 | 06:33 PM
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

Jan 18, 2026 | 06:25 PM
Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Jan 18, 2026 | 06:22 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

Jan 18, 2026 | 06:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM