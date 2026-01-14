Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Indian Insurance Institute: रिटायर्ड उमेदवारांसाठी संधी! भारतीय विमा संस्थांनामध्ये करा अर्ज

निवृत्त तसेच पात्र उमेदवारांसाठी भारतीय बीमा संस्थान (III) यांनी फॅकल्टी पदांची भरती जाहीर केली आहे. कोलकाता येथे जनरल इन्शुरन्स फॅकल्टी (कराराधारित) आणि मुंबई येथे असिस्टंट प्रोफेसर (कायमस्वरूपी) पदे भरली जाणार आहेत.

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:54 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नोकरीपेशा व्यक्तींसाठी निवृत्तीनंतर घरात मोकळा वेळ घालवणे काही काळानंतर कंटाळवाणे ठरते. अनेकांना पुन्हा सक्रिय कामात सहभागी व्हावेसे वाटते. अशाच निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी भारतीय बीमा संस्थान (Insurance Institute of India – III) एक चांगली संधी घेऊन आले आहे. संस्थेने निवृत्त अधिकाऱ्यांसह पात्र उमेदवारांसाठी फॅकल्टी पदांच्या भरतीची घोषणा केली असून, यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश; “निधी द्या अन्यथा परीक्षा केंद्र रद्द करा” शिक्षण संस्था महामंडळाचा इशारा

भारतीय बीमा संस्थानाने कोलकाता येथील कार्यालयासाठी जनरल इन्शुरन्स फॅकल्टी, तर मुंबई कार्यालयासाठी असिस्टंट प्रोफेसर (फॅकल्टी) पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत संस्थेने १४ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृत संकेतस्थळ www.insuranceinstituteofindia.com वर जाहिरात क्रमांक Advt./Faculty-G/2026/02 प्रसिद्ध केली आहे. ही भरती विशेषतः विमा क्षेत्रातील अनुभवी आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

जनरल इन्शुरन्स फॅकल्टी पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार हे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये उपमहाव्यवस्थापक (Deputy General Manager) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेले असावेत. उमेदवाराकडे पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक असून, इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांची असोसिएट किंवा फेलोशिप किंवा समतुल्य पात्रता असणे बंधनकारक आहे. तसेच जनरल इन्शुरन्स कंपनीत किमान १५ वर्षांचा व्यवस्थापकीय स्तरावरील अनुभव अपेक्षित आहे. या पदासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी उमेदवाराचे वय ५५ ते ६२ वर्षांच्या दरम्यान असावे. ही नियुक्ती कराराधारित (Contractual) स्वरूपाची असेल.

मुंबईसाठी जाहीर करण्यात आलेले असिस्टंट प्रोफेसर पद हे कायमस्वरूपी (Permanent) स्वरूपाचे आहे. या पदासाठी संबंधित विषयात किमान ५५ टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आवश्यक आहे. यासोबतच बिझनेस मॅनेजमेंट किंवा सोशल सायन्स क्षेत्रात पीएचडी पदवी आणि चांगला शैक्षणिक रेकॉर्ड असणे गरजेचे आहे. उमेदवाराने यूजीसीद्वारे घेण्यात येणारी NET किंवा SET परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच जनरल इन्शुरन्स कंपनीत व्यवस्थापन स्तरावरील किंवा अध्यापनाचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे. या पदासाठी ३५ ते ५५ वयोगटातील उमेदवार अर्ज करू शकतात. निवृत्ती वय ६० वर्षे राहील आणि वेतन यूजीसीच्या नियमांनुसार दिले जाईल.

Washim News : एमपीएससी संयुक्त पूर्वपरीक्षेला ८९५ परीक्षार्थ्यांची अनुपस्थिती; १४ उपकेंद्रांवर ३,२९७ जणांची हजेरी

या भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना ऑफलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. उमेदवारांनी जाहिरातीत दिलेल्या Application Form – Annexure मधून अर्ज डाउनलोड करून तो काळजीपूर्वक भरावा. आवश्यक कागदपत्रांच्या स्वप्रमाणित प्रती अर्जासोबत जोडून दिलेल्या पत्त्यावर टपालाद्वारे पाठवाव्या लागतील. तसेच भरलेला अर्ज ३१ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजण्यापूर्वी recruitment@iii.org.in या ई-मेल पत्त्यावर पाठवणे बंधनकारक आहे. विमा क्षेत्रातील अनुभवी, निवृत्त किंवा पात्र उमेदवारांसाठी ही भरती पुन्हा एकदा व्यावसायिक सक्रियतेची संधी देणारी ठरणार आहे.

Web Title: Indian insurance institute recruitment in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 08:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती
1

भारतीय वायू दलात नोकरीची संधी! IAF कडून जाहीर करण्यात आली अधिसूचना; अग्निवीर भरती

Amaravati News : विद्यार्थ्यांना मोबाइलपासून दूर ठेवणे गरजेचे… भविष्यासाठी नीता मुंधडा यांचे आवाहन
2

Amaravati News : विद्यार्थ्यांना मोबाइलपासून दूर ठेवणे गरजेचे… भविष्यासाठी नीता मुंधडा यांचे आवाहन

शालांत परीक्षांचे ८,५०० केंद्र सज्ज! परीक्षक, साहित्य व मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ
3

शालांत परीक्षांचे ८,५०० केंद्र सज्ज! परीक्षक, साहित्य व मदतनीसांच्या मानधनात भरीव वाढ

DRDO Recruitment 2026: सीएबीएसमध्ये 10 ज्युनियर रिसर्च फेलो पदांसाठी भरती! भरतीला सुरुवात
4

DRDO Recruitment 2026: सीएबीएसमध्ये 10 ज्युनियर रिसर्च फेलो पदांसाठी भरती! भरतीला सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

Jan 17, 2026 | 02:30 PM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Jan 17, 2026 | 02:30 PM
नातू असावा तर असा! लाडक्या आजी-आजोबांना घडवली दुबई वारी, पहिल्यांदाच विमान प्रवासाचा आनंद गगनात मावेना, Video Viral

नातू असावा तर असा! लाडक्या आजी-आजोबांना घडवली दुबई वारी, पहिल्यांदाच विमान प्रवासाचा आनंद गगनात मावेना, Video Viral

Jan 17, 2026 | 02:27 PM
बालेकिल्ल्यात कमळ फुललं! विजयाची बातमी ऐकताच भाजपचे काकडे भावूक; डोळ्यांतील पाण्याने टिपला यशाचा क्षण

बालेकिल्ल्यात कमळ फुललं! विजयाची बातमी ऐकताच भाजपचे काकडे भावूक; डोळ्यांतील पाण्याने टिपला यशाचा क्षण

Jan 17, 2026 | 02:25 PM
माझा पराभव करण्यासाठी दोन मंत्र्यांनी ताकद लावली होती, पण…; विजयानंतर अमोल बालवडकर यांची प्रतिक्रीया

माझा पराभव करण्यासाठी दोन मंत्र्यांनी ताकद लावली होती, पण…; विजयानंतर अमोल बालवडकर यांची प्रतिक्रीया

Jan 17, 2026 | 02:25 PM
Reservation of Mayoral Posts: २९ महानगरपालिकांच्या महापौर निवडीचे काऊंटडाऊन सुरू; लवकरच आरक्षण सोडत जाहीर होणार

Reservation of Mayoral Posts: २९ महानगरपालिकांच्या महापौर निवडीचे काऊंटडाऊन सुरू; लवकरच आरक्षण सोडत जाहीर होणार

Jan 17, 2026 | 02:18 PM
Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

Jan 17, 2026 | 02:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM