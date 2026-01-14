DC W vs UPW, WPL 2026 : आज दिल्ली कॅपिटल्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने; जेमिमाह रॉड्रिग्सच्या नेतृत्वाची असणार कसोटी 

Delhi Capitals and UP Warriors will face each other in WPL 2026 : आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर सामन्यात यूपी वॉरियर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने असणार आहे. हे दोन्ही संघ पॉवरप्लेमध्ये त्यांची कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. वॉरियर्सच्या फलंदाजांनी पॉवरप्लेमध्ये अपेक्षेनुसार चांगली कामगिरी केली नाही, तर कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांना खेळाच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यात संघर्ष करावा लागला आहे.
जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नेतृत्वाखाली कॅपिटल्सची सुरुवात आदर्श झालेली नाही आणि तिचा संघ त्यांची मोहीम पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी उत्सुक असेल. गुजरात जायंट्स विरुद्ध च्या पराभवानंतर रॉड्रिग्ज म्हणाली, मला वाटते की पॉवरप्लेमध्ये आमची गोलंदाजी चांगली नव्हती. मला वाटते की आम्हाला आमची रणनीती सुधारण्याची गरज आहे. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आतापर्यंतची सकारात्मक बाब म्हणजे श्री चरणी आणि नंदिनी शर्मा या गोलंदाजांची चांगली कामगिरी.
नंदिनीने गेल्या सामन्यात हॅट्ट्रिक घेतली, ज्यामुळे तिचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल. दुसरीकडे, यूपी वॉरियर्सना पॉवरप्लेमध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये, हरलीन देओल आणि किरण नवगिरे यांनी मेग लॅनिंगसोबत डावाची सुरुवात केली, परंतु दोघांचेही संयोजन प्रभावी ठरले नाही. लॅनिंगसोबत डावाची सुरुवात करण्यासाठी संघ व्यवस्थापनाला योग्य खेळाडू शोधण्याची आवश्यकता असेल भारतीय जलद गोलंदाज क्रांती गौड आणि शिखा पांडे यांनाही त्यांची सुधारण्याची कामगिरी आवश्यकता आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स संभाव्य इलेव्हन : लिझेल ली (विकेटकीपर), शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (सी), मारिझान कॅप, निकी प्रसाद, चिनेल हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी
यूपी वॉरियर्स संभाव्य इलेव्हन: किरण नवगिरे, मेग लॅनिंग (क), फोबी लिचफिल्ड, हरलीन देओल, डिआंड्रा डॉटिन, दीप्ती शर्मा, श्वेता सेहरावत (विकेटकीपर), सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्रांती गौड