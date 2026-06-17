Lionel Messi Hattrick: धनाधन गोल! लिओनेल मेस्सीची हॅटट्रिक आणि ढाँसू रेकॉर्ड्स, अर्जेंटिंनाने अल्जिरियाला ‘पायदळी’ तुडवले

२०० व्या सामन्यात हॅट-ट्रिक
लिओनेल मेस्सीच्या कारकिर्दीसाठी हा सामना खूप खास आणि ऐतिहासिक होता. अर्जेंटिनामधील हा त्याचा २०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता, जो त्याने आपल्या पहिल्या विश्वचषक हॅट-ट्रिकने अविस्मरणीय बनवला. यासह, मेस्सी जगातील त्या निवडक खेळाडूंच्या गटात सामील झाला आहे ज्यांनी सहा वेगवेगळ्या फिफा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. ३८ वर्षांहून अधिक वय असूनही, त्याचे ड्रिब्लिंग आणि अचूकता मैदानावर स्पष्टपणे दिसून आली, ज्यामुळे चाहते थक्क झाले.
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विश्वचषकात सर्वाधिक गोल
सामन्यादरम्यान, मेस्सीने फ्रेंच स्टार फुटबॉलपटू किलियन एम्बाप्पेचा एक मोठा विक्रमही मोडला. सामन्यापूर्वी, एम्बाप्पेने फिफा विश्वचषकात १४ गोल केले होते, पण त्याने या सामन्यात तीन गोल करून आपली एकूण गोलसंख्या १६ वर नेली. काही तासांतच, मेस्सीने एम्बाप्पेला मागे टाकले आणि विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करण्याचा जर्मन दिग्गज मिरोस्लाव क्लोझचा (१६ गोल) सर्वकालीन विक्रम बरोबरीत आणला. तो आता विश्वचषकाच्या इतिहासातील संयुक्त-सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे.
१७ व्या मिनिटाला पहिला गोल
अर्जेंटिनाने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अल्जेरियावर दबाव टाकला होता. १७ व्या मिनिटाला मेस्सीची जादू दिसून आली, जेव्हा त्याने रॉड्रिगो डी पॉलच्या एका अप्रतिम पासवर नियंत्रण मिळवून अल्जेरियन गोलरक्षकाला चकवले आणि गोल करून खाते उघडले. मग, ६० व्या मिनिटाला, निको गोन्झालेझच्या क्रॉसवर मॅक अॅलिस्टरने मारलेला शॉट गोलकीपरने अडवल्यानंतर मिळालेल्या रिबाउंडवर मेस्सीने सहजपणे गोल करून सामन्यातील आपला दुसरा गोल नोंदवला आणि आघाडी मिळवून दिली.
७६ व्या मिनिटाला तिसरा गोल
मेस्सी तिथेच थांबला नाही. ७६ व्या मिनिटाला, त्याने मैदानाच्या मध्यातून बॉल ड्रिबल करत गोन्झालेझकडे पास दिला. गोन्झालेझने बॉक्सच्या काठावर उभ्या असलेल्या मेस्सीकडे बॉल परत पास केला आणि त्या महान खेळाडूने कोणतीही चूक न करता, एका अप्रतिम शॉटने बॉल नेटच्या खालच्या कोपऱ्यात टाकला. या तिसऱ्या गोलसह, मेस्सीने आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली आणि अर्जेंटिनाच्या प्रभावी ३-० विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
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