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FIFA World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सी पुन्हा मैदानात! विश्वचषक २०२६ मध्ये ‘रेकॉर्ड ब्रेकिंग’ मिशन; इतिहास घडवण्याची सुवर्णसंधी

Updated On: Jun 04, 2026 | 01:39 PM IST
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सारांश

5 Records Lionel Messi Can Break In FIFA 2026: स्टार फुलबॉलटपटू लिओनेल मेस्सी पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये मेस्सीकडे अनेक विक्रम मोडत इतिहास रचण्याची संधी आहे.

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विस्तार
  • लिओनेल मेस्सी पुन्हा मैदानात
  • इतिहास घडवण्याची सुवर्णसंधी
  • चाहत्यांच्या अपेक्षा शिगेला
फुटबॉलविश्वातील सर्वात मोठा आणि प्रतिष्ठेचा सोहळा फिफा विश्वचषक २०२६ (FIFA World Cup 2026) येत्या १२ जूनपासून रंगणार आहे. यंदाचा विश्वचषक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आणि विशेष ठरणार आहे. प्रथमच या स्पर्धेत तब्बल ४८ संघ सहभागी होणार असून अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको हे तीन देश मिळून १६ शहरांमध्ये या महास्पर्धेचे सह-आयोजन करणार आहेत. त्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांसाठी यंदाचा वर्ल्ड कप अधिक रोमांचक ठरणार आहे. या स्पर्धेतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे तो म्हणजे अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi). कतार २०२२ च्या फिफा विश्वचषक स्पेर्धेत अर्जेंटिनाला विश्वविजेतेपद मिळवून देणारा मेस्सी आता पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे. ३८ वर्षीय मेस्सीसाठी हा विश्वचषक ऐतिहासिक ठरू शकतो, कारण तो आपल्या कारकिर्दीतील सहावा फिफा विश्वचषक खेळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. याशिवाय मेस्सीकडे आता आणखी काही मोठे विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी आहे.

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६ विश्वचषक खेळणारा पहिला पुरुष फुटबॉलपटू?

लिओनेल मेस्सीने आपला पहिला विश्वचषक २००६ साली खेळला. त्यानंतर २०१०, २०१४, २०१८ आणि २०२२ अशा सलग पाच स्पर्धांमध्ये त्याने अर्जेंटिनाचे प्रतिनिधित्व केले. आता FIFA World Cup 2026 मध्ये खेळल्यास तो सहा विश्वचषक खेळणारा इतिहासातील पहिला पुरुष फुटबॉलपटू ठरेल. विशेष म्हणजे पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) आणि मेक्सिकोचा गुइलेर्मो ओचोआ (Guillermo Ochoa) यांनाही हा विक्रम करण्याची संधी आहे.

मिरोस्लाव क्लोझेचा गोलांचा विक्रम धोक्यात

विश्वचषकाच्या इतिहासात जर्मनीचा माजी स्ट्रायकर मिरोस्लाव क्लोझे (Miroslav Klose) याच्या नावावर सर्वाधिक १६ गोलांचा विक्रम आहे. मेस्सीने आतापर्यंत २६ सामन्यांत १३ गोल केले आहेत. त्यामुळे आगामी स्पर्धेत त्याने आणखी चार गोल केल्यास तो सर्वाधिक गोल करणारा फुटबॉलपटू बनेल. सध्या या यादीत ब्राझीलचा रोनाल्डो (Ronaldo)  (१५ गोल) आणि जर्मनीचा गेर्ड मुलर Gerd Müller (१४ गोल) यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, फ्रान्सचा स्टार किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappé) देखील या विक्रमाच्या शर्यतीत असल्याने स्पर्धा अधिक रंगतदार होणार आहे.

पाच वेगवेगळ्या विश्वचषकांत गोल करण्याची संधी

मेस्सीने आतापर्यंत चार वेगवेगळ्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल केले आहेत. २०२६ च्या स्पर्धेत त्याने एक जरी गोल केला, तरी तो (Cristiano Ronaldo) ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनंतर नंतर पाच वेगवेगळ्या विश्वचषकांमध्ये गोल करणारा जगातील दुसरा खेळाडू ठरेल. तसेच हा पराक्रम करणारा तो दक्षिण अमेरिकेतील पहिला फुटबॉलपटू बनेल.

असिस्टच्या बाबतीत मॅराडोनालाही मागे टाकण्याची संधी

विश्वचषक इतिहासात मेस्सीने आपल्या सहकाऱ्यांना ८ वेळा गोलसाठी असिस्ट केले आहे. या बाबतीत तो अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू दिएगो मॅराडोना Diego Maradona याच्या बरोबरीवर आहे. आगामी स्पर्धेत एक असिस्ट करताच तो अर्जेंटिनासाठी सर्वाधिक असिस्ट करणारा खेळाडू बनेल. तसेच पश्चिम जर्मनीच्या फ्रिट्झ वॉल्टर (Fritz Walter) याच्या नावावर असलेल्या ९ असिस्टच्या विश्वविक्रमापासून मेस्सी फक्त दोन पावले दूर आहे.

अर्जेंटिनासाठी पुन्हा नेतृत्वाची धुरा

अर्जेंटिनाचा प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनीने (Lionel Scaloni) याने पुन्हा एकदा मेस्सीवर विश्वास व्यक्त केला आहे. गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे. मेस्सीच्या अनुभवामुळे संघ अधिक मजबूत मानला जात आहे. जर अर्जेंटिनाने पुन्हा विश्वविजेतेपद पटकावले, तर मेस्सी कर्णधार म्हणून दोन फिफा विश्वचषक जिंकणारा इतिहासातील पहिला फुटबॉलपटू बनेल. अर्जेंटिनाने मेस्सीच्या कर्णधारपदाखाली २०१४ आणि २०२२ चे अंतिम सामने खेळले आहेत, त्यामुळे यावेळी अंतिम सामन्यात पोहोचल्यास हा महान कर्णधारपदाचा विक्रमही निश्चित होईल.

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Web Title: Lionel messi targets 5 historic records fifa world cup 2026

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Published On: Jun 04, 2026 | 01:39 PM

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