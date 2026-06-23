FIFA World Cup 2026: Lionel Messi चा रेकॉर्ड, वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू, मिरोस्लाव क्लोजचा रेकॉर्ड तुटला

आपला विक्रम मोडल्यावर मिरोस्लाव क्लोझची प्रतिक्रिया
मिरोस्लाव क्लोझ यांनी लिओनेल मेस्सीची भरभरून प्रशंसा केली आहे. फिफा विश्वचषक २०२६ सुरू होण्यापूर्वी, मेस्सी आपला विक्रम मोडणार असल्याबद्दल त्यांनी एक विधान केले होते. आता अखेर ते घडल्यावर, क्लोझ म्हणाले, “मी नेहमीच म्हटले आहे की मेस्सीची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही. तो जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू आहे. तो ज्या प्रकारे कठीण परिस्थितीला सामोरे जातो आणि त्यावर मात करतो, त्याचे मला नेहमीच कौतुक वाटते.”
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फिफा विश्वचषकातील लिओनेल मेस्सीची कामगिरी
लिओनेल मेस्सी आपला सहावा फिफा विश्वचषक खेळत आहे. ही मालिका २००६ मध्ये सुरू झाली. आपल्या पहिल्याच सहभागात त्याने फक्त एक गोल केला होता. २०१४ मध्ये चार गोल केल्यानंतर मेस्सीने मागे वळून पाहिले नाही. २०२२ मध्ये जेव्हा अर्जेंटिना चॅम्पियन बनला, तेव्हा मेस्सीने सात गोल केले होते. सध्याच्या विश्वचषकात त्याने अल्जेरियाविरुद्ध तीन आणि ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल केले. या स्पर्धेत मेस्सीला कोणीही रोखू शकत नाही असे दिसते. तो आपल्या देशासाठी आणखी एक विश्वचषक जिंकण्याचा दृढनिश्चय केलेला दिसतो.
अल्जेरियावर विजय
अखेरीस, ऑस्ट्रियाच्या मजबूत बचावाने सुरुवातीला अर्जेंटिनासाठी अडचणी निर्माण केल्या. पहिला गोल ३८ व्या मिनिटाला झाला. लिओनेल मेस्सीने आपला दर्जा दाखवत प्रतिस्पर्धी संघाच्या बचावाला चकवले आणि १-० अशी आघाडी घेतली. अतिरिक्त वेळेत अल्जेरियाने बरोबरी साधण्याचे अनेक प्रयत्न केले. मेस्सीने ९५ व्या मिनिटाला आणखी एक गोल करून ऑस्ट्रियाच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आणल्या. सध्या लिओनेल मेस्सी हा जगभरातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू मानला जातो हे मात्र नक्की.
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