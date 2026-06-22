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FIFA World Cup 2026: मोरक्कोने रचला इतिहास, इटली-अर्जेंटिनाला सोडले मागे; ऐतिहासिक कामगिरी

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:40 PM IST
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सारांश

फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये मोरोक्कोने इतिहासात आपले नाव कोरले आहे. सलग ३९ विजयांसह, या संघाने विशेष क्रमवारीत इटली आणि अर्जेंटिनाला मागे टाकले आहे. नक्की काय घडले जाणून घ्या

मोरक्कोने मारली बाजी, रचला इतिहास (फोटो सौजन्य - X.com)

मोरक्कोने मारली बाजी, रचला इतिहास (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये मोरक्कोची कामगिरी 
  • इतिहासात कोरले नाव 
  • इटली आणि अर्जेंटिनालाही सोडलं मागे 
सध्या सगळ्यांवर फिफाचा ज्वर चढला आहे. भारतही याला अपवाद नाही. भारतामध्येही फुटबॉल फिव्हर वाढत चालला आहे. दरम्यान अनेकांची आवडती टीम ही अर्जेंटिना आणि पोर्तुगाल आहे. कारण रोनाल्डो आणि मेस्सीचे जगभरात अनेक चाहते आहेत. मात्र असे असातनाही फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये मोरोक्कोने इतिहासाच्या सुवर्ण पानांवर आपले नाव कोरले आहे. ३९ सामन्यांमध्ये अपराजित राहून, त्यांनी इटलीची ३७ सामन्यांची आणि अर्जेंटिनाची ३६ सामन्यांची विजयी मालिका मागे टाकली आहे. चार वर्षांपूर्वी, उपांत्य फेरी गाठून मोरोक्कोने मोठ्या संघांना आव्हान देण्याची आपली तयारी दर्शवली होती. यामुळे आता मोरक्कोची टीम भक्कम खेळाडू असल्याचे मानले जात आहे. 

मोरोक्कोने दिग्गज संघांना मागे टाकले

इटली आणि अर्जेंटिनाच्या विजयी मालिकेवर मात करणे ही काही सामान्य कामगिरी नाही. हे दोन्ही संघ अनेक वर्षांपासून फुटबॉलमधील महासत्ता आहेत. इटलीची ३७ सामन्यांची अपराजित मालिका एकेकाळी आधुनिक फुटबॉलमधील एक मापदंड मानली जात होती, तर अर्जेंटिनाची ३६ सामन्यांची विजयी मालिका त्यांच्या विश्वचषक-विजयी मोहिमेतील एक महत्त्वाचा घटक होती. आता, मोरोक्कोने या दोन्ही देशांना मागे टाकले आहे, आणि हे सिद्ध केले आहे की फुटबॉल आता दुर्लक्षित करण्यासारखी शक्ती राहिलेली नाही.

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मोरोक्कोच्या यशाचा पाया

मोरोक्कोच्या या यशाच्या केंद्रस्थानी एक बचावात्मक संघ आहे, ज्याने आधुनिक फुटबॉलमध्ये सामर्थ्य आणि लवचिकतेची एक नवीन व्याख्या दिली आहे. कतारमधील २०२२ च्या फिफा विश्वचषकापासून ते अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील २०२६ च्या स्पर्धांपर्यंत, ‘ॲटलस लायन्स’ने आपले यश शिस्त आणि संघटन कौशल्याच्या जोरावर उभारले आहे.

अश्रफ हकिमी, नायेफ अगेर्ड आणि गोलरक्षक यासीन बोनू यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंच्या नेतृत्वाखाली, मोरोक्कोचा बचाव आज फुटबॉलमधील सर्वात विश्वासार्ह विभागांपैकी एक बनला आहे. वालिद रेगरागुई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोरोक्कोची ओळख स्पष्ट झाली आहे: हा एक असा संघ आहे जो दबाव आणि कठीण परिस्थितीला तोंड देऊ शकतो.

२०२२ वर्षाची सुरुवात

मोरोक्कोच्या उत्कृष्ट कामगिरीची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली, जेव्हा ते विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला आफ्रिकन आणि अरब देश ठरले. या प्रवासात मोरोक्कोने बेल्जियम, स्पेन आणि पोर्तुगालला पराभूत केले. या यशानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. नवीन आणि अनुभवी खेळाडूंमधील ताळमेळामुळे मोरोक्कोला आपले वर्चस्व प्रस्थापित करता आले आहे. नवीन प्रशिक्षक मोहम्मद काबी यांच्या आगमनाने संघ अधिक मजबूत झाला आहे.

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Web Title: Fifa world cup 2026 morocco script history surpasses argentina italy

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:40 PM

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