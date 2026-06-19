शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Gujarat Vadodara Yastika Bhatiya Cricket Career Story To Enter Team India The Making Of A Cricketer T20 World Cup 2026

The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

Updated On: Jun 19, 2026 | 03:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्ये यास्तिकाने शिस्त, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर चांगला खेळ केला. तिथे तिने आपली ओळख निर्माण केली. वडोदराची लेक आज भारतीय संघात डावखुरी फलंदाज म्हणून खेळत आहे.

The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

यास्तिका भाटियाची संघर्षमय कहाणी (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • यास्तिका भाटीयाला लहानपणापासूनच क्रिकेटची आवड 
  • 11 व्या वर्षी अंडर 19 संघात झाली निवड 
  • सध्या भारतीय संघात डावखुरी फलंदाज अन् विकेटकीपर म्हणून संधी
Yastika Bhatia/तेजस भागवत: आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सुरू आहे. भारतीय संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहे. भारताने सलग दोन सामने जिंकले आहेत. सर्व खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत. मात्र या संघात असणाऱ्या एका शानदार खेळाडूच्या संघर्षाची कहाणी आज आपण ‘द मेकिंग ऑफ अ क्रिकेटर‘ या सिरिजमधून जाणून घेणार आहोत. भारतीय महिला क्रिकेट संघातील विकेटकीपर आणि फलंदाज असणारी यास्तिका भाटियाच्या आयुष्याची गोष्ट आज आपण जाणून घेणार आहोत.

गुजरात राज्यातील बडोदरा येथे यास्तिका भाटियाचा जन्म 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी झाला. लहानपणापासून क्रीडा क्षेत्रात तिला आवड निर्माण झाली होती. ही क्षेत्र मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्माला आलेल्या यास्तिका भाटियाच्या जगण्याचा ध्यास आणि श्वास दोन्ही होते. अनेक खेळांमध्ये तिला आवड होती. मात्र तिच्यातील करीकट खेळण्याची तिची क्षमता टियाच्या वडिलांनी ओळखली होती.

क्रिकेटची सुरुवात कशी झाली?

यास्तिका भाटिया अनेक खेळांमध्ये पारंगत होती. मात्र तिच्या वडिलांनी तिच्यातील क्रिकेट खेळण्याची क्षमता व त्याप्रती असलेली ओढ ओळखली आणि वयाच्या 8 व्या वर्षी वडोदरा क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्ये तिला प्रवेश घेऊन दिला. तिच्या वडिलांनी यास्तिकावर जो विश्वास दाखवला होता तो यास्तिकाने खरा करून दाखवला आहे. अपार कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर आज यास्तिका भारतीय महिला क्रिकेट संघातून खेळताना दिसत आहे. क्रिकेट विश्वात स्वतःच्या जबरदस्त कामगिरीने तिने स्वतःला सिद्ध केले आहे.

The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्ये यास्तिकाने शिस्त, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर चांगला खेळ केला. तिथे तिने आपली ओळख निर्माण केली. वडोदराची लेक आज भारतीय संघात डावखुरी फलंदाज म्हणून खेळत आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये यास्तिकामधील क्रिकेट खेळण्याची क्षमता तिच्या प्रशिक्षकांनी ओळखली आणि तिथूनच तिचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याचा प्रवास सुरू झाला. सुरुवातीला ती गोलंदाजी करत असे. मात्र तिच्या प्रशिक्षकांनी तिची हुशारी आणि चपळता पाहून विकेटकीपरिंग करण्याचा सल्ला दिला. हाच सल्ला यास्तिकाच्या क्रिकेट करियरला कलाटणी देणारा ठरला.

यास्तिकाची वयाच्या 11 व्या वर्षी बडोदराच्या अंडर 19 संघात निवड झाली. तिथे तिने शतकी खेळीसह अनेक महत्वपूर्ण आशा खेळी केल्या. यामुळे तिने स्वतःची वेगगली ओळख निर्माण केली. मात्र टीम इंडियात प्रवेश करण्याचा तिचा प्रवास सहज नक्कीच नव्हता. टीम इंडियात निवड होण्यासाठी तिला आपल्या कामगिरीत सातत्य राखावे लागले.

The Making of a Cricketer: ‘प्लास्टिकची बॅट ते…’; इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये श्री चरणीच्या रूपाने उमललं ‘सुवर्णकमळ’

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त फॉर्म दाखवल्यावर तिला भारत अ संघात स्थान मिळाले. 2021 मध्ये पहिल्यांदा भारतीय संघातून खेळली. यावर्षीच तिने एकदिवसीय, टी 20 आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये डेब्यू केले. महिला प्रीमियर लीगमधून खेळताना ती मुंबई इंडियन्ससंघाकडून खेळत होती. स्थानिक क्रिकेटपासून संघर्ष करत भारतीय महिला संघात निवड होण्याचा यास्तिकाचा प्रवास थक्क करणारा आहे. समर्पण, संघर्ष, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर तिने स्वतःला घडवले आहे.

Web Title: Gujarat vadodara yastika bhatiya cricket career story to enter team india the making of a cricketer t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी
1

The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?
2

गरीबी मे आटा गिला! Pakistan चा पार कचरा; टीम इंडियाचे दोन विजय अन्…, सध्या स्थिती काय?

IND W Vs NED W Live: श्री चरणीच्या फिरकीपुढे नेदरलँड्स ढेपाळलं; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय
3

IND W Vs NED W Live: श्री चरणीच्या फिरकीपुढे नेदरलँड्स ढेपाळलं; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

IND W Vs NED W Live: स्मृती अन् शेफालीची ‘हाय व्होल्टेज’ बॅटिंग! टीम इंडियाने ठोकल्या २०९ रन्स
4

IND W Vs NED W Live: स्मृती अन् शेफालीची ‘हाय व्होल्टेज’ बॅटिंग! टीम इंडियाने ठोकल्या २०९ रन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

Jun 19, 2026 | 03:32 PM
होर्मुझ सामुद्रधुनी 2 महिने टोलमुक्त; इराण आणि ओमान सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनावर निर्णय घेणार

होर्मुझ सामुद्रधुनी 2 महिने टोलमुक्त; इराण आणि ओमान सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनावर निर्णय घेणार

Jun 19, 2026 | 03:29 PM
Aai Tuljabhavani Exclusive: 600 भागात अभिनयाचे वेगवेगळे कंगोरे देता आले, ‘शुंभा’ पात्रासाठी खूपच मेहनत – सोनाली पाटील

Aai Tuljabhavani Exclusive: 600 भागात अभिनयाचे वेगवेगळे कंगोरे देता आले, ‘शुंभा’ पात्रासाठी खूपच मेहनत – सोनाली पाटील

Jun 19, 2026 | 03:29 PM
‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

Jun 19, 2026 | 03:25 PM
बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन

बीआयएसचा परवानाधारक मेळावा उत्साहात; हायड्रोजन इंधन गुणवत्ता मानकांवर केले मंथन

Jun 19, 2026 | 03:20 PM
Father’s Day 2026: फादर्स डे सेलिब्रेशन होणार खास; Google Gemini ने बनवा क्रिएटिव्ह फोटो, हे आहेत प्रॉम्प्ट्स

Father’s Day 2026: फादर्स डे सेलिब्रेशन होणार खास; Google Gemini ने बनवा क्रिएटिव्ह फोटो, हे आहेत प्रॉम्प्ट्स

Jun 19, 2026 | 03:15 PM
Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल

Pune News : कात्रज चौकातून वाहने घेऊन जाताय? तर थांबा ! उड्डाणपुलाच्या कामानिमित्त वाहतुकीत करण्यात आले ‘हे’ बदल

Jun 19, 2026 | 03:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा