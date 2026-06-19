The Making Of A Cricketer: वडिलांचा त्याग अन् Yastika ची अपार मेहनत; अशी बनली वडोदराची लेक टीम इंडियाची ‘स्टार’

गुजरात राज्यातील बडोदरा येथे यास्तिका भाटियाचा जन्म 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी झाला. लहानपणापासून क्रीडा क्षेत्रात तिला आवड निर्माण झाली होती. ही क्षेत्र मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्माला आलेल्या यास्तिका भाटियाच्या जगण्याचा ध्यास आणि श्वास दोन्ही होते. अनेक खेळांमध्ये तिला आवड होती. मात्र तिच्यातील करीकट खेळण्याची तिची क्षमता टियाच्या वडिलांनी ओळखली होती.
क्रिकेटची सुरुवात कशी झाली?
यास्तिका भाटिया अनेक खेळांमध्ये पारंगत होती. मात्र तिच्या वडिलांनी तिच्यातील क्रिकेट खेळण्याची क्षमता व त्याप्रती असलेली ओढ ओळखली आणि वयाच्या 8 व्या वर्षी वडोदरा क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्ये तिला प्रवेश घेऊन दिला. तिच्या वडिलांनी यास्तिकावर जो विश्वास दाखवला होता तो यास्तिकाने खरा करून दाखवला आहे. अपार कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर आज यास्तिका भारतीय महिला क्रिकेट संघातून खेळताना दिसत आहे. क्रिकेट विश्वात स्वतःच्या जबरदस्त कामगिरीने तिने स्वतःला सिद्ध केले आहे.
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क्रिकेट कोचिंग सेंटरमध्ये यास्तिकाने शिस्त, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर चांगला खेळ केला. तिथे तिने आपली ओळख निर्माण केली. वडोदराची लेक आज भारतीय संघात डावखुरी फलंदाज म्हणून खेळत आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये यास्तिकामधील क्रिकेट खेळण्याची क्षमता तिच्या प्रशिक्षकांनी ओळखली आणि तिथूनच तिचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याचा प्रवास सुरू झाला. सुरुवातीला ती गोलंदाजी करत असे. मात्र तिच्या प्रशिक्षकांनी तिची हुशारी आणि चपळता पाहून विकेटकीपरिंग करण्याचा सल्ला दिला. हाच सल्ला यास्तिकाच्या क्रिकेट करियरला कलाटणी देणारा ठरला.
यास्तिकाची वयाच्या 11 व्या वर्षी बडोदराच्या अंडर 19 संघात निवड झाली. तिथे तिने शतकी खेळीसह अनेक महत्वपूर्ण आशा खेळी केल्या. यामुळे तिने स्वतःची वेगगली ओळख निर्माण केली. मात्र टीम इंडियात प्रवेश करण्याचा तिचा प्रवास सहज नक्कीच नव्हता. टीम इंडियात निवड होण्यासाठी तिला आपल्या कामगिरीत सातत्य राखावे लागले.
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देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये जबरदस्त फॉर्म दाखवल्यावर तिला भारत अ संघात स्थान मिळाले. 2021 मध्ये पहिल्यांदा भारतीय संघातून खेळली. यावर्षीच तिने एकदिवसीय, टी 20 आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये डेब्यू केले. महिला प्रीमियर लीगमधून खेळताना ती मुंबई इंडियन्ससंघाकडून खेळत होती. स्थानिक क्रिकेटपासून संघर्ष करत भारतीय महिला संघात निवड होण्याचा यास्तिकाचा प्रवास थक्क करणारा आहे. समर्पण, संघर्ष, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर तिने स्वतःला घडवले आहे.