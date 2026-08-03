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वाघिणी भिडण्यासाठी सज्ज! Women’s Asia Cup 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा; मात्र ‘ही’ खेळाडू बाहेर

Updated On: Aug 03, 2026 | 04:06 PM IST
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सारांश

निवड समितीने श्रेयांका पाटील ऐवजी लेग स्पिनर प्रेमा रावतला संधी देण्यात आली आहे. वर्ल्डकपमध्ये श्रेयांकाच्या ऐवजी प्रेमा रावतला संधी देण्यात आली आहे. महिला आशिया कपचे पूर्ण वेळापत्रक अद्याप समोर आलेले नाही.

वाघिणी भिडण्यासाठी सज्ज! Women’s Asia Cup 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा; मात्र ‘ही’ खेळाडू बाहेर

आशिया कपसाठी भारतीय संघ जाहीर (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • महिला आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा
  • हरमनप्रीत कौर करणार भारताचे नेतृत्व 
  • दुखापतीमुळे श्रेयांका पाटील स्पर्धेबाहेर 
नवी दिल्ली: लवकरच महिला आशिया चषक 2026 स्पर्धा होणार आहे. आगामी महिला आशिया चषक 2026 स्पर्धेसाठी महिला भारतीय महिला संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय निवड समितीने 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. हरमनप्रीत कौरकडे भारतीय संघाचे नेतृत्व सोपविण्यात आले आहे. तर धडाकेबाज फलंदाज स्मृती मानधना उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहे.

भारतीय महिला संघात शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फूलमाळी, ऋचा घोष, दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांती गौड, श्री चरणी, नंदीनी शर्मा, जी कमलिनी या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे.

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मात्र दुखापतीमुळे श्रेयांका पाटीलला संघात स्थान देण्यात आले नाही. वर्ल्डकपमध्ये झालेल्या पायाच्या दुखापतीमधून अद्याप सावरलेली आहे. त्यामुळे तिला वर्ल्डकपमधून देखील बाहेर पडावे लागले होते. त्यामुळे तिला आशिया महिला स्पर्धेत स्थान देण्यात आलेली नाही. एशियन गेम्समध्ये ती भारतीय संघात पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे.

निवड समितीने श्रेयांका पाटील ऐवजी लेग स्पिनर प्रेमा रावतला संधी देण्यात आली आहे. वर्ल्डकपमध्ये श्रेयांकाच्या ऐवजी प्रेमा रावतला संधी देण्यात आली आहे. महिला आशिया कपचे पूर्ण वेळापत्रक अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र समोर आलेल्या माहितीनुसार, ही स्पर्धा ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबर महिन्यात खेळवली जाऊ शकते. त्यानंतर लगेच 17 ते 22 सप्टेंबर एशियन गेम्सचे आयोजन केले जाणार आहे.

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भारतीय महिला संघ: कर्णधार: हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, ऋचा घोष, जी. कमलिनी, राधा यादव, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांती गौड, एन. श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

बातमी अपडेट होत आहे…

 

Web Title: Selectors announced indian womens team harmanpreet kour captain asia cup rising stars 2026

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Published On: Aug 03, 2026 | 04:03 PM

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