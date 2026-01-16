बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

HS Prannoy-Loh Kean U match called off due to bird pop drop : भारतामध्ये सध्या इंडिया ओपन बॅडमिंटन २०२६ सामने सुरू आहेत. गुरुवारी, १५ जानेवारी रोजी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर झालेल्या इंडिया ओपन बॅडमिंटन २०२६ मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांना राग आला जेव्हा भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय आणि सिंगापूरचा लोह कीन यू यांच्यातील पुरुष एकेरीचा सामना दोनदा थांबवावा लागला कारण अधिकाऱ्यांना खेळाच्या क्षेत्रात पडलेल्या पक्ष्यांची विष्ठा साफ करावी लागली.
पहिली घटना घडली जेव्हा भारताचा प्रणॉय १६-१४ च्या आघाडीवर सर्व्हिस करत होता. माजी विश्वविजेत्या यूने इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमच्या छताकडे वर पाहिले आणि गुन्हेगाराची ओळख पटवली तेव्हा पंचांनी खेळ थांबवला आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना बोलावले. तिसऱ्या गेममध्येही ही घटना घडली, यावेळी यू १-० च्या आघाडीवर सर्व्हिस करत होता. कोर्टवरून बीट काढून टाकण्यात आला आणि सामना पुन्हा सुरू झाला, सिंगापूरच्या यूने २१-१८, १९-२१, १४-२१ असा विजय मिळवला.
कोर्टवर पक्षी आदळल्यामुळे इंडिया ओपनमधील सामने थांबवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. गेल्या वर्षी, मलेशियाच्या पर्ली टॅन आणि थिना मुरलीधरन आणि जपानच्या युकी फुकुशिमा आणि मयू मात्सुमोतो यांच्यातील महिला दुहेरीचे सामने देखील याच कारणामुळे थांबवण्यात आले होते. तथापि, त्या घटना इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलातील केडी जाधव इनडोअर हॉलमध्ये घडल्या, जो एक लहान क्रीडा सुविधा आहे. इंडिया ओपनचा हा आवृत्ती त्याच संकुलाच्या मुख्य स्टेडियममध्ये आयोजित केला जात आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्याच ठिकाणी होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी एक चाचणी कार्यक्रम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
India Open badminton match between Loh Kean Yew and HS Prannoy halted at 16-14 in the first game after bird poop lands on court at Indira Gandhi stadium. Match was halted for the same reason in game 3. 2 days ago BAI had stated that pigeons were only there in practise court. pic.twitter.com/SFlqsEHiRG — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) January 15, 2026
ही घटना वर्ल्ड टूर ७५० स्पर्धेच्या आयोजकांसाठी सर्वात लाजिरवाणी क्षण होती, जी चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. खेळाडूंनी खराब स्वच्छता आणि हवेच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार केली आहे. यूने त्याच्या सामन्यानंतरचा मुद्दा उद्धृत केला. त्याने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले, “प्रत्येकाची सहनशक्ती जवळजवळ दोन पातळ्यांवर घसरली आहे. हवामान चांगले नाही. माझी तब्येत खूप खालावली आहे. मला श्वास घेणे कमी होत आहे. मी शक्य तितके मास्क घालतो. मी शक्य तितका घरात राहतो, पण मी फक्त तेच करू शकतो.”