Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Hs Prannoy Loh Keanu Match At India Badminton Open 2026 Had To Be Stopped Twice Due To Birdie Pop Drop

बॅडमिंटन स्पर्धेत घालवली भारताची लाज…एकदा नाही तर दोनदा थांबवावा लागला सामना! पहा Video

इंडिया ओपन बॅडमिंटन २०२६ मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांना राग आला जेव्हा एचएस प्रणॉय आणि लोह कीन यू यांच्यातील पुरुष एकेरीचा सामना दोनदा थांबवावा लागला कारण अधिकाऱ्यांना खेळाच्या क्षेत्रात पडलेल्या पक्ष्यांची विष्ठा साफ केली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:01 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

HS Prannoy-Loh Kean U match called off due to bird pop drop : भारतामध्ये सध्या इंडिया ओपन बॅडमिंटन २०२६ सामने सुरू आहेत. गुरुवारी, १५ जानेवारी रोजी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर झालेल्या इंडिया ओपन बॅडमिंटन २०२६ मध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांना राग आला जेव्हा भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय आणि सिंगापूरचा लोह कीन यू यांच्यातील पुरुष एकेरीचा सामना दोनदा थांबवावा लागला कारण अधिकाऱ्यांना खेळाच्या क्षेत्रात पडलेल्या पक्ष्यांची विष्ठा साफ करावी लागली.

सामना दोनदा थांबवावा लागला

पहिली घटना घडली जेव्हा भारताचा प्रणॉय १६-१४ च्या आघाडीवर सर्व्हिस करत होता. माजी विश्वविजेत्या यूने इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमच्या छताकडे वर पाहिले आणि गुन्हेगाराची ओळख पटवली तेव्हा पंचांनी खेळ थांबवला आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना बोलावले. तिसऱ्या गेममध्येही ही घटना घडली, यावेळी यू १-० च्या आघाडीवर सर्व्हिस करत होता. कोर्टवरून बीट काढून टाकण्यात आला आणि सामना पुन्हा सुरू झाला, सिंगापूरच्या यूने २१-१८, १९-२१, १४-२१ असा विजय मिळवला.

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

कोर्टवर पक्षी आदळल्यामुळे इंडिया ओपनमधील सामने थांबवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. गेल्या वर्षी, मलेशियाच्या पर्ली टॅन आणि थिना मुरलीधरन आणि जपानच्या युकी फुकुशिमा आणि मयू मात्सुमोतो यांच्यातील महिला दुहेरीचे सामने देखील याच कारणामुळे थांबवण्यात आले होते. तथापि, त्या घटना इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलातील केडी जाधव इनडोअर हॉलमध्ये घडल्या, जो एक लहान क्रीडा सुविधा आहे. इंडिया ओपनचा हा आवृत्ती त्याच संकुलाच्या मुख्य स्टेडियममध्ये आयोजित केला जात आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये त्याच ठिकाणी होणाऱ्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी एक चाचणी कार्यक्रम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

ही घटना वर्ल्ड टूर ७५० स्पर्धेच्या आयोजकांसाठी सर्वात लाजिरवाणी क्षण होती, जी चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. खेळाडूंनी खराब स्वच्छता आणि हवेच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार केली आहे. यूने त्याच्या सामन्यानंतरचा मुद्दा उद्धृत केला. त्याने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले, “प्रत्येकाची सहनशक्ती जवळजवळ दोन पातळ्यांवर घसरली आहे. हवामान चांगले नाही. माझी तब्येत खूप खालावली आहे. मला श्वास घेणे कमी होत आहे. मी शक्य तितके मास्क घालतो. मी शक्य तितका घरात राहतो, पण मी फक्त तेच करू शकतो.”

Web Title: Hs prannoy loh keanu match at india badminton open 2026 had to be stopped twice due to birdie pop drop

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
1

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

Jan 20, 2026 | 03:29 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 20, 2026 | 03:19 PM
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

Jan 20, 2026 | 03:14 PM
Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Jan 20, 2026 | 03:10 PM
‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

Jan 20, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM