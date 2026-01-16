नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे संचालक नझमुल इस्लाम यांच्या अपमानास्पद वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या बांगलादेशी क्रिकेटपटूंचा बंडखोर दृष्टिकोन अजूनही कमी झालेला नाही. बीसीबीने नझमुल यांना त्यांच्या वित्त समितीच्या प्रमुखपदावरून काढून टाकले आहे, परंतु तरीही क्रिकेटपटू समाधानी नाहीत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की नझमुल इस्लामने जाहीरपणे माफी मागितल्यानंतरच ते क्रिकेट मैदानावर परततील. खेळाडूंच्या या भूमिकेमुळे बांगलादेश प्रीमियर लीग अनिश्चित अवस्थेत आहे.
गुरुवारी, क्रिकेटपटूंच्या बहिष्कारामुळे दोन सामने पुढे ढकलण्यात आले. नझमुल यांना बीसीबीच्या वित्त समितीच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्यात आले आहे, परंतु ते बोर्ड संचालक म्हणून कायम आहेत. तथापि, क्रिकेटपटूंच्या वृत्तीमुळे, बीसीबी त्यांना संचालक पदावरून देखील काढून टाकू शकते. बांगलादेश क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन (CWAB) ने गुरुवारी सांगितले की, जर बीसीबी संचालक एम नझमुल यांनी जाहीरपणे माफी मागितली आणि त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया जलद केली तर खेळाडू शुक्रवारपासून क्रिकेट मैदानावर परतू शकतात.
T20 World Cup 2026 : चाहते संतापले! वेबसाईट क्रॅश झाल्यामुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटे फॅन्सला खरेदी करता आली नाहीत…
खेळाडू आणि जनतेच्या दबावाखाली, बीसीबीने कारवाई केली आणि नझमुलला बोर्डाच्या वित्त समितीच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकले. तथापि, नझमुल अजूनही बोर्ड संचालक आहे आणि शिस्तभंगाच्या कारणास्तव त्याला या पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते. “बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड हे कळवू इच्छिते की अलिकडच्या घडामोडींचा आढावा घेतल्यानंतर आणि संघटनेच्या हितासाठी, बीसीबी अध्यक्षांनी नझमुल इस्लाम यांना वित्त समितीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून तात्काळ मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे बीसीबीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “पुढील सूचना येईपर्यंत बीसीबी अध्यक्ष वित्त समितीचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. बीसीबी पुन्हा एकदा सांगते की क्रिकेटपटूंचे हित हे त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. बोर्ड त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व खेळाडूंचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.” “सुरक्षेच्या कारणास्तव” पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी बांगलादेशने भारतात येण्यास नकार दिल्याचा पुनरुच्चार नझमुलने केला आणि जर देश स्पर्धेतून माघार घेत असेल तर खेळाडूंच्या मानधनाबद्दलच्या चिंता फेटाळून लावल्या तेव्हा गोंधळ सुरू झाला.
🚨 Bangladesh Cricket will be destroy soon : The Bangladesh Premium League [BPL] is in lockdown today as players launch a total boycott. Bangladeshi players are also not happy with the fact that BCB saying they won’t get paid anything if Bangladesh forfeits from T20 world cup… pic.twitter.com/hvqC43i6kE — CricPal (@AnupPalAgt) January 15, 2026
त्यांनी सांगितले की खेळाडूंना मिळालेल्या पाठिंब्याचे समर्थन न केल्यामुळे आणि त्यांनी एकही आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) स्पर्धा जिंकली नसल्यामुळे त्यांना भरपाई दिली जाणार नाही. या विधानावर मोठा गदारोळ झाला आणि सीडब्ल्यूएबीने त्यांना तात्काळ काढून टाकण्याची मागणी केली.
“बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या (BCB) सदस्याने अलिकडेच केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांबद्दल बीसीबी पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करत आहे. या टिप्पण्यांमुळे निर्माण झालेल्या चिंतेची बीसीबी कबुली देते आणि व्यावसायिकता, क्रिकेटपटूंबद्दलचा आदर आणि क्रिकेट खेळ ज्या मूल्यांना प्रोत्साहन देतो त्याप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त करते,” असे बीसीबीने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, “बोर्डने संबंधित बोर्ड सदस्याविरुद्ध औपचारिक शिस्तभंगाची कारवाई आधीच सुरू केली आहे. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि संबंधित व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सूचनेनुसार वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून बाहेर काढण्यात आल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेश टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात येण्यास नकार देत आहे. मुस्तफिजूरला वगळण्यासाठी “सभोवतालच्या घटना” उद्धृत करण्यात आल्या होत्या.
बांगलादेशचे भारतातील चार सामने श्रीलंकेत हलवण्यास जागतिक प्रशासकीय मंडळाने अनिच्छा व्यक्त केल्यामुळे, बीसीबी अजूनही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेशी (आयसीसी) मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करत आहे.