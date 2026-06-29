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Women’s T20 World Cup 2026: भारत बाहेर, सेमीफायनलचे चित्र स्पष्ट! ४ संघ भिडणार; कधी आणि कुठे रंगणार लढती?

Updated On: Jun 29, 2026 | 01:40 PM IST
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सारांश

Women's T20 World Cup Semifinal 4 Teams : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीचे चित्र स्पष्ट झाले असून ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांनी अंतिम चारमध्ये धडक मारली आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून झालेल्या पराभवानंतर भारताचे आव्हान संपुष्टात आले असून गतविजेता न्यूझीलंडसह आणखी सात संघ स्पर्धेबाहेर पडले आहेत.

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विस्तार
  • ४ संघ, २ सामने, एक ट्रॉफी
  • सेमीफायनलसाठी संघ निश्चित
  • कधी आणि कुठे रंगणार लढती?
आयसीसी महिला विश्वचषक २०२६ ( Women’s T20 World Cup 2026) स्पर्धा आता रोमांचक आणि निर्णायक टप्य्यावर पोहचली आहे. ग्रुप स्टेजमधील सामने संपल्यानंतर सेमिफायनचे चित्र स्पष्ट झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियामे टीम इंडियाचा दारुण पराभव केल्यानंतर भारत विश्वचषकाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. २०२६ च्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील चार संघ निश्चित सेमिफायनलासाठी झाले आहेत. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी ‘अ’ गटातून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजने ‘ब’ गटातून अंतिम चार संघांमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. गतविजेता न्यूझीलंड, तसेच भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, स्कॉटलंड, आयर्लंड, बांगलादेश आणि नेदरलँड्स हे सर्व संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.

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सामने केव्हा आणि कुठे खेळले जातील?

दोन्ही सेमिफायनचे सामने लंडनमधील ओव्हल मैदानावर खेळले जातील. पहिल्या सामन्यात, ‘अ’ गटातील ऑस्ट्रेलिया सामना ‘ब’ गटातील वेस्ट इंडिजशी भिडेल. तर, दुसरा सामन्यात यजमान इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका भिडतील. पहिला सामना ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात मंगळवार, ३० जून रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दुसरासामना इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुरुवार, २ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ११:०० वाजता सुरू होईल.

ऑस्ट्रेलियाचा सलग पाचवा विजय

रविवारी, २८ जून रोजी लॉर्ड्सवर झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह त्यांनी ‘अ’ गटात अव्वल स्थान पटकावले. कर्णधार सोफी मोलिनेक्सच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन संघाने गट फेरीतील सर्व पाच सामने जिंकून १० गुणांसह सेमिफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. तर, दारुण पराभवासह भारत स्पर्धेतून बाहेर पडला. आता ऑस्ट्रेलियाचा सामनाविजेत्या वेस्ट इंडिजशी होईल. वेस्ट इंडिजने ‘ब’ गटात पाचपैकी तीन सामने जिंकून सहा गुण मिळवले आणि दुसऱ्या स्थानावर राहून अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवले. यजमान इंग्लंडनेही ‘ब’ गटातील सर्व पाच सामने जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि १० गुणांसह अव्वल स्थान पटकावत सेमिफायनमध्ये स्थान निश्चित केले.

दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाचे स्वप्न धुळीस मिळवले

दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ६५ धावांनी पराभव पत्करून स्पर्धेची सुरुवात केली, परंतु संघाने दमदार कमबॅक करत सलग ४ सामने जिंकले. पाच सामन्यांतून ८ गुणांसह त्यांनी ‘अ’ गटात दुसरे स्थान पटकावले आणि भारतीय संघाचे स्वप्न धुळीस मिळवले.

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Web Title: Womens t20 world cup 2026 semi final team australia england south africa west indies qualified schedule india out

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Published On: Jun 29, 2026 | 01:40 PM

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