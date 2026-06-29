Women’s T20 World Cup 2026: भारत बाहेर, सेमीफायनलचे चित्र स्पष्ट! ४ संघ भिडणार; कधी आणि कुठे रंगणार लढती?

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दोन्ही सेमिफायनचे सामने लंडनमधील ओव्हल मैदानावर खेळले जातील. पहिल्या सामन्यात, ‘अ’ गटातील ऑस्ट्रेलिया सामना ‘ब’ गटातील वेस्ट इंडिजशी भिडेल. तर, दुसरा सामन्यात यजमान इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका भिडतील. पहिला सामना ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात मंगळवार, ३० जून रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. दुसरासामना इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुरुवार, २ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ११:०० वाजता सुरू होईल.
रविवारी, २८ जून रोजी लॉर्ड्सवर झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह त्यांनी ‘अ’ गटात अव्वल स्थान पटकावले. कर्णधार सोफी मोलिनेक्सच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियन संघाने गट फेरीतील सर्व पाच सामने जिंकून १० गुणांसह सेमिफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. तर, दारुण पराभवासह भारत स्पर्धेतून बाहेर पडला. आता ऑस्ट्रेलियाचा सामनाविजेत्या वेस्ट इंडिजशी होईल. वेस्ट इंडिजने ‘ब’ गटात पाचपैकी तीन सामने जिंकून सहा गुण मिळवले आणि दुसऱ्या स्थानावर राहून अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवले. यजमान इंग्लंडनेही ‘ब’ गटातील सर्व पाच सामने जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि १० गुणांसह अव्वल स्थान पटकावत सेमिफायनमध्ये स्थान निश्चित केले.
दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ६५ धावांनी पराभव पत्करून स्पर्धेची सुरुवात केली, परंतु संघाने दमदार कमबॅक करत सलग ४ सामने जिंकले. पाच सामन्यांतून ८ गुणांसह त्यांनी ‘अ’ गटात दुसरे स्थान पटकावले आणि भारतीय संघाचे स्वप्न धुळीस मिळवले.
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